IPL 2026: मुंबई पलटणमध्ये मोठे फेरबदल होणार; Rohit शर्मा खेळणार? पहा Playing 11

आजच्या सामन्यात रोहित शर्मा खेळण्याची शक्यता
हार्दिक पंड्या संघात बदल करण्याचा अंदाज
अहमदाबादमध्ये टॉस ठरणार निर्णायक
Tata IPL 2026 Live Updates GT vs MI: आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात महामुकाबला होणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होईल. दरम्यान मागच्या सामन्यात रोहित शर्मा खेळू शकला नव्हता. त्यामुळे आजच्या सामन्यात तो खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान आज दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 काय असणार हे जाणून घेऊयात.
मागील सामन्यात रोहित शर्मा आणि मिशेल सॅटनर दुखापतीमुळे खेळू शकले नव्हते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात ते दिसणार का याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान हे दोन्ही खेळाडू फिट असल्याचे समोर येत आहे, त्यामुळे कदाचित हे दोन्ही खेळाडू आज खेळताना पाहायला मिळतील.
गुजरात टायटन्सने आयपीएलची सुरुवात सलग दोन पराभवाने केली होती मात्र त्यानंतरचे सलग तीनही सामने गुजरातने जिंकले आहेत. तर दुसरीकडे मुंबई इंडियन्सने सुरुवात चांगली केली. मात्र त्यानंतर सलग 4 सामने त्यांनी गमावले आहेत. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, तिलक वर्माला अजूनही साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे मुंबईच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
आजचा पीच रिपोर्ट काय?
अहमदाबाद येथील खेळपट्टी ही फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात हाय स्कोअरिंग मुकाबला पाहायला मिळू शकतो. या पीचवर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकतो. आतापर्यंत अहमदाबाद स्टेडियमवर आयपीएलचे 46 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी 23 सामने जिंकले गेले आहेत. तर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना देखील 23 सामने जिंकले गेले आहेत. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने केकेआरविरुद्ध पहिला सामना जिंकून 12 वर्षांची परंपरा मोडली होती. मात्र त्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि मुंबई पलटणला मिळालेला सूर हरवला असल्याचे दिसत आहे. बुमराह आणि हार्दिक पंड्यामध्ये मॅचदरम्यान बाचाबाची झाल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. मात्र त्यातली सत्यता नेमकी कळू शकलेली नाही.
गुजरात टायटन्सची संभाव्य टीम: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक) , वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स्, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटनर / ए. एम. गझनफर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे