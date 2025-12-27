Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Happy Birthday Salman Khan : भाईजानच्या वाढदिवसाला पोहोचला कॅप्टन कुल! पनवेल फार्महाऊसवर साजरा केला जल्लोषात सलमानचा वाढदिवस

भारताचे तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा महान भारतीय क्रिकेटपटू आणि महान कर्णधार एमएस धोनी सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला उपस्थित राहण्यासाठी त्याच्या फार्महाऊसवर पोहोचला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:49 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

MS Dhoni arrives at Salman Khan’s birthday party : बाॅलिवूडचा स्टार सलमान खान आज 60 वर्षाचा झाला आहे, बॉलिवूडचा सुपरस्टार आणि भाईजान सलमान खान त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आज, २७ डिसेंबर रोजी सलमानचा वाढदिवस पनवेल येथील त्याच्या फार्महाऊसवर साजरा होत आहे, ज्यामध्ये अनेक प्रमुख सेलिब्रिटी उपस्थित आहेत. सलमानने वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी बॉलिवूडबाहेरील अनेक प्रमुख व्यक्तींनाही आमंत्रित केले आहे, ज्यात माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यांचाही समावेश आहे. धोनी त्याच्या कुटुंबासह या भव्य पार्टीत सहभागी होण्यासाठी पोहोचला होता.

धोनीने भाईजानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला लावली हजेरी 

भारताचे तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा महान भारतीय क्रिकेटपटू आणि महान कर्णधार एमएस धोनी सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला उपस्थित राहण्यासाठी त्याच्या फार्महाऊसवर पोहोचला. धोनीच्या पत्नी साक्षी धोनी आणि त्यांची मुलगीही त्याच्यासोबत होती. फार्महाऊसच्या बाहेर धोनीची गाडी येताच चाहत्यांनी आणि पापाराझींनी वेढली होती आणि धोनी हसत होता. त्यानंतर धोनीने गाडी पुढे जाण्यासाठी इशारा करताना पाहिले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

IND vs SL Women : हरमनप्रीत कौरने श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवून मेग लॅनिंगचा मोडला विश्वविक्रम, टीम इंडियाने केली ही कामगिरी

सलमान त्याचा ६० वा वाढदिवस त्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर जवळच्या मित्र आणि कुटुंबासह साजरा करत आहे. खान कुटुंबातील सदस्य सलमान खानच्या फार्महाऊसवर उपस्थित आहेत. याशिवाय आमंत्रित पाहुणे देखील आले आहेत. सलमान खान सहसा मुंबईतील गॅलेक्सी अपार्टमेंटमध्ये किंवा त्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर त्याचा वाढदिवस साजरा करताना दिसतो. सलमानच्या या खास दिवशी त्याचे पालक देखील उपस्थित असतात. त्याची बहीण अर्पिता खान शर्मा तिचा पती आयुष शर्मा आणि मुले अहिल आणि आयतसह आली आहे.

सलमानचा भाऊ अरबाज खान आणि सोहेल खानचा मोठा मुलगा निर्वाण खानसह कुटुंबातील इतर सदस्यही फार्महाऊसवर पोहोचले आहेत. फिल्म इंडस्ट्रीतील सलमानचा जवळचा मित्र रणदीप हुडा त्याची पत्नी लिन लैशरामसह पोहोचला आहे. अरबाज खानचा मुलगा अरहान खान देखील पनवेल फार्महाऊसवर पोहोचला आहे. सलमानच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या घरी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

Web Title: Happy birthday salman khan ms dhoni arrives on salman khan birthday at panvel farmhouse video viral

Published On: Dec 27, 2025 | 08:49 AM

Topics:  

