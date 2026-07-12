‘क्रिकेटच्या पंढरीत’ भारतीय पोरीचा ऐतिहासिक डंका! लॉर्ड्सवर कसोटी शतक ठोकणारी Yastika Bhatia ठरली जगातील पहिलीच महिला क्रिकेटपटू

लॉर्ड्स कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी फलंदाजीला आलेल्या यास्तिकाला तिच्या डावाच्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर नशिबाची मोठी साथ मिळाली. इंग्लंडची वेगवान गोलंदाज लॉरेन बेल हिचा एक अप्रतिम चेंडू यास्तिकाच्या ऑफ-स्टंपला जाऊन धडकला. मात्र, नशिबाची साथ एवढी बलवत्तर होती की, चेंडू लागूनही स्टंपवरील बेल्स खाली पडल्या नाहीत आणि ती क्लीन बोल्ड होण्याची वाचली. या मोठ्या जीवदानाचा यास्तिकाने पुरेपूर फायदा उठवला. त्यानंतर तिने एकही चूक न करता अत्यंत संयमाने खेळत ऐतिहासिक शतकाला गवसणी घातली.
Maiden hundred in Test cricket for Yastika Bhatia!! -First hundred by any batsman in women cricket at Lords🔥 -What a knock in second innings!! pic.twitter.com/rVJiw281qS — ALeem ALam (@ALeemALam07) July 12, 2026
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या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय महिला खेळाडूंनी लॉर्ड्स मैदानावर आपला दबदबा निर्माण केला आहे. सर्वप्रथम भारताची वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड हिने इंग्लंडच्या पहिल्या डावात ५ बळी घेत लॉर्ड्सच्या मानाच्या ‘ऑनर्स बोर्ड’वर (Lords Honors Board) आपले नाव कोरले होते. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी यास्तिका भाटियाने शतक झळकावून या बोर्डवर स्थान मिळवले. लागोपाठच्या दोन दिवसांत दोन भारतीय महिला खेळाडूंचे नाव लॉर्ड्सच्या ऑनर्स बोर्डवर झळकणे ही भारतीय महिला क्रिकेटसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक कामगिरी मानली जात आहे.
यास्तिका भाटियाची ही खेळी अशा वेळी आली जेव्हा भारतीय संघाला मोठी धावसंख्या उभारून सामन्यावर पकड मजबूत करण्याची नितांत गरज होती. तिने मैदानावर संयम आणि आक्रमकता यांचा अप्रतिम ताळमेळ दाखवत इंग्लंडच्या गोलंदाजांना पुरते दमवले. अखेर ७३ व्या षटकात सांघिक २८७ धावांवर असताना सोफी एक्लेस्टोनने यास्तिकाला (११३ धावा) बाद केले. मात्र, पॅव्हेलियनमध्ये परतण्यापूर्वी तिने भारताची आघाडी ३०० धावांच्या पार पोहोचवून संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.
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