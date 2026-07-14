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Team India Probable Playning XI, IND vs ENG रोहित, विराट, बुमराह, गिल संघात सामील होताच, ‘या’ चार खेळाडूचा पत्ता कट

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:37 PM IST
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सारांश

कर्णधार शुभमन गिलवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्याच्यासोबत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अनुभवी फलंदाज संघाच्या धावांचा पाया रचतील, अशी अपेक्षा आहे.

Team India Probable Playning XI, IND vs ENG रोहित, विराट, बुमराह, गिल संघात सामील होताच, ‘या’ चार खेळाडूचा पत्ता कट
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विस्तार

टी-20 मालिकेतील निराशाजनक कामगिरीनंतर भारतीय संघ आता नव्या जोमाने मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे. इंग्लंडविरुद्ध आजपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत विजय मिळवत मागील अपयश मागे टाकण्याचे लक्ष्य टीम इंडियासमोर आहे. पावसामुळे पहिला टी-20 सामना रद्द झाला होता, तर त्यानंतरचे चारही सामने भारताच्या हातातून निसटले. त्यामुळे आता चाहत्यांच्या अपेक्षा वनडे मालिकेवर टिकून आहेत.

या सामन्यात भारताचा संघ कसा असेल, याची उत्सुकता क्रिकेटप्रेमींमध्ये वाढली आहे. कर्णधार शुभमन गिलवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्याच्यासोबत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अनुभवी फलंदाज संघाच्या धावांचा पाया रचतील, अशी अपेक्षा आहे. मधल्या फळीत श्रेयस अय्यर संघाला स्थिरता देण्याची भूमिका निभावू शकतो.

ऑपनिंगला रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल ही जोडी मैदानात उतरणार असण्याची शक्यता आहे. विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर फलंदाजीची धुरा सांभाळतील. यष्टिरक्षक म्हणून केएल राहुलला संधी मिळण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे. राहुलच्या अनुभवाचा संघाला महत्त्वाच्या क्षणी फायदा होऊ शकतो.

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संघ व्यवस्थापन संतुलित संघरचना ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे शिवम दुबे, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर या अष्टपैलू खेळाडूंना अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळू शकते. हे तिन्ही खेळाडू फलंदाजीसोबत गोलंदाजीतही प्रभावी योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे संघाला अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध राहतील.

गोलंदाजीची जबाबदारी जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांच्या खांद्यावर असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय युवा फिरकीपटू गुरनूर ब्रारलाही संधी मिळू शकते. अलीकडील सामन्यांमध्ये त्याने चांगली छाप पाडली असून, त्याच्या कामगिरीमुळे संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर विश्वास दाखवू शकते. इंग्लंडमधील परिस्थिती लक्षात घेता त्याची निवड भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

दुसरीकडे काही खेळाडूंना पहिल्या सामन्यात प्रतीक्षा करावी लागू शकते. प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिन्स यादव आणि इशान किशन यांना अंतिम संघाबाहेर ठेवले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मालिकेतील पुढील सामन्यांमध्ये परिस्थितीनुसार त्यांना संधी मिळू शकते.

दरम्यान, इंग्लंडने पहिल्या वनडेसाठी आपला अंतिम संघ आधीच जाहीर केला आहे. जेकब बेथेल आणि बेन डकेट सलामीची जबाबदारी सांभाळतील. अनुभवी जो रूट, कर्णधार हॅरी ब्रूक आणि जोस बटलर यांच्यावर फलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल. तर जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग यांच्या गोलंदाजीसमोर भारतीय फलंदाजांची खरी परीक्षा लागणार आहे.

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पराभवाची मालिका संपवून विजयी सुरुवात करण्यासाठी भारत पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार आहे. दुसरीकडे इंग्लंडही आपला विजयी आत्मविश्वास कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे पहिल्याच वनडे सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता असून, क्रिकेट चाहत्यांना रोमांचक सामना पाहायला मिळणार आहे.

Web Title: With rohit virat bumrah and gill joining the squad these four players have been dropped

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:37 PM

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