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IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:45 PM IST
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सारांश

दुसऱ्या डावात भारतीय महिला क्रिकेट संघाने स्मृती मंधानाने 70, शेफाली वर्माने 33 तर यास्तिका भाटीयाने शानदार शतक लगावले. यास्तिका भाटीया शानदार 113 रन्सची खेळी केली.

IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

भारताने जिंकला कसोटी सामना (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • भारतीय महिला संघाने लॉर्डसवर रचला इतिहास 
  • इंग्लंडचा केला 270 रन्सने दारुण पराभव 
  • स्नेह राणाने पटकावल्या 4 विकेट्स 
India Women’s Vs England Women’s Test Match Live Updates: क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्डस या ऐतिहासिक क्रिकेटच्या मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात एकमेव कसोटी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने इंग्लंडची दाणादाण उडवली आहे. भारताने इंग्लंडचा तब्बल 270 रन्सने पराभव करत एकमेव कसोटी सामना जिंकला आहे. भारतीय संघाने लॉर्डसवर इतिहास रचला आहे.

या एकमेव कसोटी सामन्यात इंग्लंडने टॉस जिनळकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर स्मृती मंधाना आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या खेळीमुळे पहिल्या डावात 285 रन्सचा डोंगर उभा केला. इंग्लंडने देखील चांगली फलंदाजी केली. मात्र त्यांचा संघ 170 रन्सवर ऑल आउट झाला. त्यामुळे भारतीय संघाला चांगली बढत मिळाली होती.

त्यानंतर दुसऱ्या डावात भारतीय महिला क्रिकेट संघाने स्मृती मंधानाने 70, शेफाली वर्माने 33 तर यास्तिका भाटीयाने शानदार शतक लगावले. यास्तिका भाटीया शानदार 113 रन्सची खेळी केली. रिचा घोषने देखील शानदार अरदशतक लगावले. या खेळीच्या जोरावर भारताने 341 रन्सचा मोठा डोंगर इंग्लंडसमोर उभा केला.

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त्यानंतर इंग्लंडचा संघ खेळण्यासाठी आला. भारताने इंग्लंडला 457 रन्सचे बलढ्या टार्गेट दिले होते. मात्र इंग्लंडचा संघ केवळ 186 रन्सवर ऑल आउट झाला. स्नेह राणाने दुसऱ्या डावात 4 विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात 457 रन्सचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ प्रचंड दबावात असल्याचे दिसून आले. क्रांति गौड, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा , सायली सातघरे या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. क्रांति गौडने या सामन्यात शानदार गोलंदाजी केली. क्रांतिने आपल्या टेस्ट करियरमध्ये पाच विकेट्स घेण्याचा रेकॉर्ड केला आहे.

इंग्लंडचा संघ: टॅमसीन ब्यूमॉन्ट, मायआ बुशियर, हीदर नाइट, नॅट सायव्हर-ब्रंट, अॅलिस कॅप्सी, अॅमी जोन्स, मॅडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इस्सी वाँग, लॉरेन बेल, लॉरेन फाईलर.

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भारतीय संघ: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, शुभा सतीष, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, सायली सातघरे, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड.

Web Title: Indian women cricket team beat england by 270 runs test match yastika bhatia and kranti goud

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Published On: Jul 13, 2026 | 05:40 PM

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