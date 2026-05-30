Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

विनेश फोगाट या चाचण्यांमध्ये ५३ किलो वजनी गटात स्पर्धा करेल. तथापि, २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसह तिच्या काही मागील स्पर्धांमध्ये तिने ५० किलो वजनी गटात भाग घेतला आहे. २०२६ च्या आशियाई खेळांसाठी महिला कुस्तीपटूंच्या निवड चाचण्यांकरिता इंदिरा गांधी स्टेडियमवर केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ) मधील महिला तैनात करण्यात आल्या आहेत.
Vinesh Phogat: WFI च्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज; विनेश फोगाट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
पीटीआयने दिली माहिती
डब्ल्यूएफआयचे अध्यक्ष संजय सिंह यांनी पीटीआयला सांगितले, “आम्हाला कोणासोबतही भेदभाव करायचा नाही. विनेश फोगाटने तिला कोणत्या गटात स्पर्धा करायची आहे हे स्पष्ट केले नाही, तरीही आम्ही तिचा समावेश केला आहे.” विनेश फोगाटचे वजन ५३.९ किलो असून तिचा ५३ किलो वजनी गटात समावेश करण्यात आला आहे. याआधीदेखील विनेशबरोबर वजनवारून अनेकदा वाद झाले आहेत. दरम्यान विनेश आता चाचणीसाठी पोहचली आहे. तिचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला आहे.
#WATCH | Delhi: Wrestler Vinesh Phogat to participate in the Asian Games 2026 selection trials to be held today, at Indira Gandhi Stadium. This comes after the Supreme Court allowed her yesterday to participate in the Asian Games 2026 selection trials. Visuals from the… pic.twitter.com/97gKOFIKok — ANI (@ANI) May 30, 2026
अदिती चौहान आणि एम.एम. सोमैया निरीक्षक असतील
आशियाई खेळांसाठीच्या महिला कुस्तीच्या चाचण्यांमध्ये विनेश फोगाटच्या सहभागादरम्यान, माजी फुटबॉलपटू अदिती चौहान आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या माजी हॉकी कर्णधार एम.एम. सोमैया या भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (IOA) आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी निरीक्षक म्हणून काम पाहतील. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, चौहान IOA चे प्रतिनिधित्व करतील, तर सोमैया मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करतील.
ब्रिटनमधील वेस्ट हॅम युनायटेड संघाकडून खेळलेल्या माजी गोलकीपर चौहान सध्या IOA च्या ॲथलीट्स कमिशनमध्ये कार्यक्रम अधिकारी आहेत. त्यांची यावर्षी या पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी भारतासाठी ५७ सामने खेळले आहेत. १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक विजेत्या भारतीय हॉकी संघाच्या सदस्य असलेल्या सोमैया, १९८८ च्या सेऊल आशियाई खेळांमध्ये संघाच्या कर्णधार होत्या.
Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका