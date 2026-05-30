Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Wrestler Vinesh Phogat To Participate In Asian Games 2026 Selection Today Held In Ig Stadium Delhi

Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

Updated On: May 30, 2026 | 11:06 AM IST
जाहिरात
सारांश

२०२६ च्या आशियाई खेळांच्या चाचण्यांसाठी निवड होण्याकरिता महिला कुस्तीपटू आज सकाळी दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये दाखल झाल्या. विनेशचा एक व्हिडिओदेखील समोर आला आहे.

विनेश फोगाट पोहचली आयजी स्टेडियमवर (फोटो सौजन्य - Instagram)

विनेश फोगाट पोहचली आयजी स्टेडियमवर (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दिल्लीतील आयजी स्टेडियमवर आज आशियाई क्रिडा स्पर्धा चाचणी 
  • विनेश फोगाटदेखील चाचणीसाठी दाखल 
  • ५३ किलो वजनी गटामध्ये देणार चाचणी 
२०२६ च्या आशियाई खेळांसाठीच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विनेश फोगाट शनिवारी सकाळी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी स्टेडियमवर दाखल झाली. शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने या महिला कुस्तीपटूला स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी दिली. तथापि, क्रीडा प्रशासनाशी संबंधित बाबींमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने व्यक्त केले.

विनेश फोगाट या चाचण्यांमध्ये ५३ किलो वजनी गटात स्पर्धा करेल. तथापि, २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसह तिच्या काही मागील स्पर्धांमध्ये तिने ५० किलो वजनी गटात भाग घेतला आहे. २०२६ च्या आशियाई खेळांसाठी महिला कुस्तीपटूंच्या निवड चाचण्यांकरिता इंदिरा गांधी स्टेडियमवर केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ) मधील महिला तैनात करण्यात आल्या आहेत.

Vinesh Phogat: WFI च्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज; विनेश फोगाट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

पीटीआयने दिली माहिती 

डब्ल्यूएफआयचे अध्यक्ष संजय सिंह यांनी पीटीआयला सांगितले, “आम्हाला कोणासोबतही भेदभाव करायचा नाही. विनेश फोगाटने तिला कोणत्या गटात स्पर्धा करायची आहे हे स्पष्ट केले नाही, तरीही आम्ही तिचा समावेश केला आहे.” विनेश फोगाटचे वजन ५३.९ किलो असून तिचा ५३ किलो वजनी गटात समावेश करण्यात आला आहे. याआधीदेखील विनेशबरोबर वजनवारून अनेकदा वाद झाले आहेत. दरम्यान विनेश आता चाचणीसाठी पोहचली आहे. तिचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला आहे. 

अदिती चौहान आणि एम.एम. सोमैया निरीक्षक असतील

आशियाई खेळांसाठीच्या महिला कुस्तीच्या चाचण्यांमध्ये विनेश फोगाटच्या सहभागादरम्यान, माजी फुटबॉलपटू अदिती चौहान आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या माजी हॉकी कर्णधार एम.एम. सोमैया या भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (IOA) आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी निरीक्षक म्हणून काम पाहतील. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, चौहान IOA चे प्रतिनिधित्व करतील, तर सोमैया मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करतील. 

ब्रिटनमधील वेस्ट हॅम युनायटेड संघाकडून खेळलेल्या माजी गोलकीपर चौहान सध्या IOA च्या ॲथलीट्स कमिशनमध्ये कार्यक्रम अधिकारी आहेत. त्यांची यावर्षी या पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी भारतासाठी ५७ सामने खेळले आहेत. १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक विजेत्या भारतीय हॉकी संघाच्या सदस्य असलेल्या सोमैया, १९८८ च्या सेऊल आशियाई खेळांमध्ये संघाच्या कर्णधार होत्या.

Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

Web Title: Wrestler vinesh phogat to participate in asian games 2026 selection today held in ig stadium delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका
1

Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

May 30, 2026 | 11:06 AM
Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

May 30, 2026 | 11:06 AM
विधान परिषदेच्या 15 जागांवर महाविकास आघाडीचे एकमत, काँग्रेसला 8 अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची माहिती

विधान परिषदेच्या 15 जागांवर महाविकास आघाडीचे एकमत, काँग्रेसला 8 अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची माहिती

May 30, 2026 | 11:03 AM
सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

May 30, 2026 | 10:57 AM
Manoj Jarange Hunger Strike: “तळपत्या उन्हात तडफडून मरू दिलं तरी चालेल…”; उपोषण सुरू करताना जरांगे पाटील आक्रमक

Manoj Jarange Hunger Strike: “तळपत्या उन्हात तडफडून मरू दिलं तरी चालेल…”; उपोषण सुरू करताना जरांगे पाटील आक्रमक

May 30, 2026 | 10:49 AM
TET Exam: शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; ‘टीईटी’साठी मिळाली ‘या’ वर्षापर्यंत मुदतवाढ!

TET Exam: शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; ‘टीईटी’साठी मिळाली ‘या’ वर्षापर्यंत मुदतवाढ!

May 30, 2026 | 10:41 AM
‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर

‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर

May 30, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM