Khashaba Jadhav: देशाचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांना मिळणार पद्मविभूषण? HC चे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Khashaba Jadhav Padmavibhushan : भारतीय क्रीडा इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी आपले नाव कोरणारे महान कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांचा योग्य सन्मान होण्याची शक्यता आहे. खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला या संदर्भात ४ मे पर्यंत अंतिम निर्णय देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले
१५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले महान कुस्तीपटू खाशाबा जाधव हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते, यावर कोणताही वाद नाही. खाशाबा जाधव यांचे पुत्र रणजीत जाधव यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘कुश्तिवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
खशाबा जाधव यांच्या कुटुंबाचा दीर्घ लढा
या याचिकेद्वारे गृह मंत्रालयाच्या पद्म पुरस्कार कक्षाला, खाशाबा जाधव यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मविभूषण प्रदान करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार अर्ज केला आहे, परंतु कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना न्यायव्यवस्थेकडे जाण्यास भाग पडले आहे.
खशाबा दादासाहेब जाधव कोण होते?
खशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिक खेळांमध्ये कुस्तीत (बँटमवेट गट) कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला. हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक होते. यापूर्वी भारताने फक्त हॉकीमध्ये (एक सांघिक खेळ) पदके जिंकली होती.
खशाबा जाधव यांचा जन्म १५ जानेवारी १९२६ रोजी महाराष्ट्रातील कराड येथे झाला. त्यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकले. १९८४ मध्ये एका रस्ते अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्यांना २००१ मध्ये मरणोत्तर अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, परंतु क्रीडाप्रेमींच्या मते त्यांच्या कामगिरीला पद्मश्री पुरस्कार मिळायला हवा होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी निश्चित केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयावर लागले आहे की, भारताच्या या ‘पॉकेट डायनमो’ला तो सन्मान मिळणार की नाही, ज्याची तो सात दशकांपासून वाट पाहत आहे.