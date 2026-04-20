Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • High Court On India First Olympic Medalist Khashaba Jadhav Padma Vibhushan

Khashaba Jadhav: देशाचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांना मिळणार पद्मविभूषण? HC चे महत्त्वपूर्ण निर्देश

HC On Khashaba Jadhav Padmavibhushan : स्वतंत्र्य भारताचे पहिले ऑलिपिकपटू खाशाबा जाधव यांना पद्धविभूषण पुरस्कार देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:31 PM
High Court on India First Olympic Medalist Khashaba Jadhav Padma Vibhushan

पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवणारे खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याबाबत हाय कोर्ट टिप्पणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Khashaba Jadhav Padmavibhushan : भारतीय क्रीडा इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी आपले नाव कोरणारे महान कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांचा योग्य सन्मान होण्याची शक्यता आहे. खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला या संदर्भात ४ मे पर्यंत अंतिम निर्णय देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटले

१५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले महान कुस्तीपटू खाशाबा जाधव हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते, यावर कोणताही वाद नाही. खाशाबा जाधव यांचे पुत्र रणजीत जाधव यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘कुश्तिवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.

हे देखील वाचा : ‘माझ्या देशासाठी….’, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला Rashid Khan ने दाखवला ठेंगा, नागरिकत्व नाकारले

खशाबा जाधव यांच्या कुटुंबाचा दीर्घ लढा

या याचिकेद्वारे गृह मंत्रालयाच्या पद्म पुरस्कार कक्षाला, खाशाबा जाधव यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मविभूषण प्रदान करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार अर्ज केला आहे, परंतु कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना न्यायव्यवस्थेकडे जाण्यास भाग पडले आहे.

खशाबा दादासाहेब जाधव कोण होते?

खशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिक खेळांमध्ये कुस्तीत (बँटमवेट गट) कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला. हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक होते. यापूर्वी भारताने फक्त हॉकीमध्ये (एक सांघिक खेळ) पदके जिंकली होती.

हे देखील वाचा : मॅचनंतर नेमके काय घडलं? ओक्साबोक्शी रडला Vaibhav Sooryavanshi, धावत आले सहखेळाडू

खशाबा जाधव यांचा जन्म १५ जानेवारी १९२६ रोजी महाराष्ट्रातील कराड येथे झाला. त्यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकले. १९८४ मध्ये एका रस्ते अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्यांना २००१ मध्ये मरणोत्तर अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, परंतु क्रीडाप्रेमींच्या मते त्यांच्या कामगिरीला पद्मश्री पुरस्कार मिळायला हवा होता.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी निश्चित केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयावर लागले आहे की, भारताच्या या ‘पॉकेट डायनमो’ला तो सन्मान मिळणार की नाही, ज्याची तो सात दशकांपासून वाट पाहत आहे.

Web Title: High court on india first olympic medalist khashaba jadhav padma vibhushan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dhar Bhojshala Case : नमाजवर बंदी, तर हिंदूंना पुजेचा अधिकार; धार भोजशाळा प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
1

Dhar Bhojshala Case : नमाजवर बंदी, तर हिंदूंना पुजेचा अधिकार; धार भोजशाळा प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?
2

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी
3

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

Satara News : वयाची शंभरी पार, पण कुस्तीचा तोच रुबाब! साहेबराव पवार यांच्या हस्ते हिंदकेसरी स्पर्धेचे मातीपूजन
4

Satara News : वयाची शंभरी पार, पण कुस्तीचा तोच रुबाब! साहेबराव पवार यांच्या हस्ते हिंदकेसरी स्पर्धेचे मातीपूजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM
SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

May 16, 2026 | 11:28 AM
OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

May 16, 2026 | 11:27 AM
Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

May 16, 2026 | 11:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM