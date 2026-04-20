Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pakistan Hinglaj Mata Yatra 2026 Balochistan Hindu Pilgrimage 3 Lakh Devotees

Hinglaj Mata: श्रद्धेचा अविश्वसनीय प्रवास! पाकिस्तानामध्ये दुमदुमला ‘जय माता दी’चा जयघोष; 3 लाख भाविकांनी घेतले दर्शन

Hinglaj Mata Yatra Pakistan 2026 : बलुचिस्तानच्या ऐतिहासिक हिंगलाज माता मंदिराचा तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव संपन्न झाला. दुर्गम डोंगराळ प्रदेश असूनही, तीन लाखांहून अधिक भाविकांनी मातेला वंदन केले.

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:30 PM
pakistan hinglaj mata yatra 2026 balochistan hindu pilgrimage 3 lakh devotees

Hinglaj Mata: श्रद्धेचा अविश्वसनीय प्रवास! पाकिस्तानामध्ये दुमदुमला 'जय माता दी'चा जयघोष; ३ लाख भाविकांनी घेतले दर्शन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तानात भक्तीचा पूर
  • दुर्गम प्रवासाची जिद्द
  • अल्पसंख्याक हिंदूंची सांस्कृतिक ओळख

Hinglaj Mata Yatra Pakistan 2026 : पाकिस्तान (Pakistan) म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर केवळ नकारात्मक बातम्या येतात, पण याच पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून एक अशी बातमी समोर आली आहे जी माणुसकी आणि श्रद्धेचा विजय सांगते. हिंगोल नदीच्या काठावर वसलेल्या आणि ५१ शक्तीपीठांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या ‘श्री हिंगलाज माता’ मंदिरात नुकताच तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. १७ एप्रिल रोजी सुरू झालेला हा सोहळा रविवारी संपन्न झाला आणि या तीन दिवसांत संपूर्ण बलुचिस्तान भक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघाले होते.

पाकिस्तानातील हिंदूंचे सर्वात मोठे शक्तिपीठ

हिंगलाज माता मंदिर हे दक्षिण आशियातील सर्वात महत्त्वाच्या हिंदू तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे. पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा माता सतीने आत्मदहन केले, तेव्हा भगवान विष्णूंनी सुदर्शन चक्राने त्यांच्या पार्थिवाचे तुकडे केले. त्यातील सतीचे ‘ब्रह्मरंध्र’ या ठिकाणी पडले होते, अशी हिंदू भाविकांची गाढ श्रद्धा आहे. हे मंदिर एका नैसर्गिक गुहेत असून आजूबाजूला हिंगोल राष्ट्रीय उद्यानाचा विस्तीर्ण आणि दुर्गम डोंगराळ भाग आहे. तरीही, आईच्या दर्शनाची ओढ भाविकांना या कठीण वाटेवरून खेचून आणते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Operation Sankalp: होर्मुझमध्ये Indian Navy ‘हाय अलर्टवर’! 7 युद्धनौका समुद्रात उतरवल्या; नौदलाने जारी केली ‘अशी’ नवीन नियमावली

२० दिवसांचा पायी प्रवास आणि अढळ श्रद्धा

या यात्रेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे भाविकांची जिद्द. सिंध प्रांतातील थारपारकर, उमरकोट आणि संघार यांसारख्या दुर्गम भागांतून हजारो हिंदू बांधव अनवाणी पायांनी चालत या मंदिरात पोहोचले. काहींनी हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी तब्बल २० दिवस सतत पायपीट केली. कडाक्याचे ऊन आणि वाळवंटी प्रदेश असतानाही मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकजण ‘हिंगलाज माता की जय’ म्हणत पुढे सरकत होता. या प्रवासादरम्यान भाविकांची सेवा करण्यासाठी ‘श्री हिंगलाज माता कल्याण मंडळा’ने २४ तास अन्न, पाणी आणि औषधांची सोय केली होती.

credit – social media and Twitter

एकात्मतेचे दर्शन आणि व्यापक व्यवस्था

या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ हिंदूच नव्हे, तर स्थानिक मुस्लिम समुदाय आणि काही राजकीय नेतेही या धार्मिक विधींमध्ये सहभागी झाले होते. बलुचिस्तान प्रांतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (PDMA) यात्रेकरूंसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि सोयी-सुविधा पुरवल्या होत्या. पाकिस्तानमध्ये सुमारे ५० लाख हिंदू राहतात, जे एकूण लोकसंख्येच्या २ टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यांच्यासाठी हिंगलाज यात्रा ही केवळ एक धार्मिक विधी नसून त्यांची सांस्कृतिक मुळे जिवंत ठेवण्याचे एक मोठे माध्यम आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ajit Doval : भारताचे ‘चाणक्य’ मैदानात! अजित डोवाल यांचा तातडीचा सौदी दौरा; युद्ध पेटण्यापूर्वी भारताचा मोठा प्लॅन तयार

श्रद्धेचे केंद्र: हिंगोल नदीचा काठ

हिंगलाज माता मंदिर हे निसर्गरम्य हिंगोल नदीच्या किनाऱ्यावर आहे. या यात्रेमुळे परिसरातील अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळते. वर्षभरात येथे १० लाखांहून अधिक लोक भेटी देतात, परंतु या तीन दिवसांच्या मुख्य उत्सवात भाविकांचा ओघ नियंत्रित करणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असते. यावर्षी ३ लाख भाविकांनी शांततेत दर्शन घेतल्याने प्रशासनानेही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या हक्कांचे आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे हे एक बोलके उदाहरण ठरले आहे.

Web Title: Pakistan hinglaj mata yatra 2026 balochistan hindu pilgrimage 3 lakh devotees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
2

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
3

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
4

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM