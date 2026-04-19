मैदानात वाघासारखा डरकाळी फोडणारा ‘तो’ गोलंदाज आज ‘लाईफ सपोर्ट’वर! ICU मध्ये सुरू आहे मृत्यूशी झुंज

पाकिस्तानचा माजी विकेटकीपर-फलंदाज कामरान अकमलने रुग्णालयातून झाद्रानचे काही चिंताजनक फोटो शेअर केले आहेत. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, झाद्रान हा त्याच्यासाठी एका मित्रासमान आहे आणि तो त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहे. हे फोटो सोशल मीडियावरुन समोर आल्यानंतर क्रिकेट विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वी, पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीनेही झाद्रानच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आफ्रिदीने सांगितले की, त्याने झाद्रानच्या भावाशी संवाद साधला होता आणि त्याच्याकडूनच त्याला झाद्रानच्या परिस्थितीचे गांभीर्य समजले. झाद्रानच्या कुटुंबीयांनीही सोशल मीडियाद्वारे अपडेट्स शेअर केले, ज्यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हाइट ब्लड सेल (WBC) संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून, त्यामुळे त्याच्यासाठी एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं बोललं जातंय. उपचाराचा हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Zardan brother is like a buddy to me. I am wishing him speedy recovery. Ameen🤲 pic.twitter.com/8oGPUVwHai — Umar Akmal (@Umar96Akmal) April 17, 2026
त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, शपूर जाद्रान हा अफगाणिस्तानच्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजांपैकी एक राहिला आहे. त्याने २००९ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या कारकिर्दीदरम्यान, त्याने एकूण ८० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले; ज्यामध्ये ४४ एकदिवसीय (ODI) आणि ३६ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा समावेश होता.
एकदिवसीय सामन्यांमध्ये जाद्रानने ४४ बळी (विकेट्स) मिळवले, ज्यामध्ये २४ धावा देऊन ४ बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने २७ बळी घेतले, ज्यामध्ये ४० धावा देऊन ३ बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी होती. जाद्रानने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत, स्टीव्ह स्मिथ, डेव्हिड वॉर्नर, केन विल्यमसन आणि तिलकरत्ने दिलशान यांसारख्या अव्वल दर्जाच्या फलंदाजांना बाद करून त्याने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या संपूर्ण क्रिकेट विश्व त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा देत आहे.