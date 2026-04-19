Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Shapoor Zadran Health Update Icu Afghanistan Cricketer Critical Wbc Condition See For More Details Sports News

मैदानात वाघासारखा डरकाळी फोडणारा ‘तो’ गोलंदाज आज ‘लाईफ सपोर्ट’वर! ICU मध्ये सुरू आहे मृत्यूशी झुंज

आपल्या भेदक गतीने एकेकाळी फलंदाजांच्या मनात धडकी भरवणारा अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शपूर झद्रान सध्या आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या लढाईचा सामना करत आहे. एका गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीमुळे तो त्रस्त आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:45 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ३८ वर्षीय झद्रान ICU मध्ये मृत्यूशी झुंज
  • काही चिंताजनक फोटो शेअर
  • अव्वल दर्जाच्या फलंदाजांना बाद
Afghanistan Cricketer Shapoor Zadran hospitalised in India : आपल्या भेदक गतीने एकेकाळी फलंदाजांच्या मनात धडकी भरवणारा अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शपूर झद्रान सध्या आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या लढाईचा सामना करत आहे. एका गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीमुळे ३८ वर्षीय झद्रान ICU मध्ये मृत्यूशी झुंज देत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्याची प्रकृती अत्यंत नाजूक असून, डॉक्टर त्याच्यावर सतत देखरेख ठेवून आहेत.

BCCI चा मोठा निर्णय! Ajit Agarkar युग कायम ? BCCIकडून कार्यकाळ वाढवण्याची शक्यता; 2027 वर्ल्ड कपपर्यंत मोठी जबाबदारी

काही चिंताजनक फोटो शेअर

पाकिस्तानचा माजी विकेटकीपर-फलंदाज कामरान अकमलने रुग्णालयातून झाद्रानचे काही चिंताजनक फोटो शेअर केले आहेत. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, झाद्रान हा त्याच्यासाठी एका मित्रासमान आहे आणि तो त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहे. हे फोटो सोशल मीडियावरुन समोर आल्यानंतर क्रिकेट विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वी, पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीनेही झाद्रानच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आफ्रिदीने सांगितले की, त्याने झाद्रानच्या भावाशी संवाद साधला होता आणि त्याच्याकडूनच त्याला झाद्रानच्या परिस्थितीचे गांभीर्य समजले. झाद्रानच्या कुटुंबीयांनीही सोशल मीडियाद्वारे अपडेट्स शेअर केले, ज्यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हाइट ब्लड सेल (WBC) संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून, त्यामुळे त्याच्यासाठी एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं बोललं जातंय. उपचाराचा हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शपूर जाद्रानची क्रिकेट कारकीर्द

त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, शपूर जाद्रान हा अफगाणिस्तानच्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजांपैकी एक राहिला आहे. त्याने २००९ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या कारकिर्दीदरम्यान, त्याने एकूण ८० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले; ज्यामध्ये ४४ एकदिवसीय (ODI) आणि ३६ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा समावेश होता.

अव्वल दर्जाच्या फलंदाजांना बाद

एकदिवसीय सामन्यांमध्ये जाद्रानने ४४ बळी (विकेट्स) मिळवले, ज्यामध्ये २४ धावा देऊन ४ बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने २७ बळी घेतले, ज्यामध्ये ४० धावा देऊन ३ बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी होती. जाद्रानने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत, स्टीव्ह स्मिथ, डेव्हिड वॉर्नर, केन विल्यमसन आणि तिलकरत्ने दिलशान यांसारख्या अव्वल दर्जाच्या फलंदाजांना बाद करून त्याने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या संपूर्ण क्रिकेट विश्व त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा देत आहे.

IPL 2026 : आईपीएलमध्ये आज Rajasthan Royals विरुद्ध Kolkata Knight Riders भिडणार, सूर्यवंशीवर राहणार सर्वांच्या नजरा

Web Title: Shapoor zadran health update icu afghanistan cricketer critical wbc condition see for more details sports news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM