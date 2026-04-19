IPL 2026: काय हा प्रकार? SRH च्या विजयापेक्षा Kavya Maran च्या ‘त्या’ कृतीचीच चर्चा! Dhoni च्या फॅन्सना डिवचलं? पाहा Video

शनिवारी म्हणजेच १८ एप्रिलला आयपीएल २०२६ च्या २७ व्या लीग सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने चेन्नई सुपर किंग्सचा १० धावांनी पराभव केला. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मिळवलेल्या या विजयानंतर, हैदराबादची सह-मालक काव्या मारन हिने CSK च्या चाहत्यांना ज्या प्रकारे गप्प केले, त्यामुळे आता नक्कीच एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या विजयानंतर काव्या अत्यंत आनंदी आणि उत्साहित दिसून आली. तिच्या या जल्लोषाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी काव्या आपल्या जागेवरून उभी राहताना दिसत आहे; यावेळी तिचा जल्लोष अत्यंत जोमदार आणि आक्रमक स्वरूपाचा होता. हा आनंदोत्सव साजरा केल्यानंतर, ती प्रेक्षकांच्या दिशेने वळली आणि आपल्या ओठांवर बोट ठेवून त्यांना शांत राहण्याचा इशारा केला.
She needs to be humbled
काव्या ज्या प्रकारे प्रेक्षकांकडे पाहून आपल्या ओठांवर बोट ठेवले, त्या कृतीमुळे चाहते खूश नव्हते. चेन्नईच्या समर्थकांना शांत करण्यासाठी तिने अशा प्रकारचा इशारा करायला नको होता, असा युक्तिवादही केला जात आहे. हैदराबाद फ्रँचायझीच्या सह-मालकिणीच्या या वर्तनामुळे चेन्नईचे चाहतेही नाराज झाले होते.
या सामन्यात, चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, हैदराबादने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ९ गड्यांच्या मोबदल्यात १९४ धावांची एकूण धावसंख्या उभारली. संघासाठी अभिषेक शर्मा हा सर्वात लक्षवेधी खेळाडू ठरला; त्याने अवघ्या २२ चेंडूंत ५९ धावांची खेळी केली, ज्यात ६ चौकार आणि ४ षटकारांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, हेनरिक क्लासेनने ३९ चेंडूंत ५९ धावांचे योगदान दिले, ज्यात ६ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश होता. चेन्नईच्या गोलंदाजीच्या आघाडीवर, अंशुल कंबोज आणि जेमी ओव्हरटन हे सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले; त्यांनी प्रत्येकी ३ बळी मिळवले.
धावांचा पाठलाग करताना चेन्नईने दमदार सुरुवात केली. संघाने अवघ्या ८.५ षटकांतच धावफलकावर १०० धावा नोंदवल्या होत्या. या टप्प्यावर, विजय त्यांच्या आवाक्यात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत होते. तथापि, या वेळेपर्यंत संघाने आपले ३ गडी गमावले होते. त्यानंतर, एकामागून एक गडी बाद झाल्यामुळे चेन्नईची स्थिती हळूहळू नाजूक बनत गेली; याचा फायदा घेत हैदराबादने सामन्याचे चित्र पालटले आणि हातातून निसटल्यासारख्या वाटणाऱ्या सामन्यात अखेर विजय मिळवला.