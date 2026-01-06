Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Shikhar Dhawan Will Tie The Knot For The Second Time He Will Tie The Knot With Ireland Sophie Shine

वयाच्या 40 व्या वर्षी…शिखर धवन दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधनात! आयर्लंडच्या जवळच्या मैत्रीणीसोबत जुळणार नातं

भारतीय क्रिकेट संघाचा "गब्बर" म्हणून ओळखला जाणारा धवन त्याची आयर्लंडची मैत्रीण सोफी शाइनशी लग्न करणार आहे. हे जोडपे बऱ्याच काळापासून डेटिंग करत आहे. शिखर धवनचे हे दुसरे लग्न आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:20 PM
फोटो सौजन्य - Instagram सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Instagram सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

माजी भारतीय सलामीवीर शिखर धवन दुसऱ्यांदा लग्न बंधनात अडकणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा “गब्बर” म्हणून ओळखला जाणारा धवन त्याची आयर्लंडची मैत्रीण सोफी शाइनशी लग्न करणार आहे. हे जोडपे बऱ्याच काळापासून डेटिंग करत आहे. २०२५ मध्ये दुबईमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यादरम्यान त्यांना एकत्र पाहिले गेले होते, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली. शिखर धवनचे हे दुसरे लग्न आहे, त्याने त्याची पहिली पत्नी आयशा मुखर्जीशी घटस्फोट घेतला आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सोफी आयर्लंडची आहे. हा भव्य विवाह सोहळा फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्ली-एनसीआरमध्ये होणार आहे. क्रिकेट आणि बॉलिवूड जगतातील अनेक प्रमुख व्यक्ती या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. एचटी सिटीशी बोलताना एका सूत्राने सांगितले की, “ही त्यांच्या आयुष्यातील एक नवीन सुरुवात आहे आणि ते शांती, आनंद आणि कृतज्ञतेने ती साजरी करत आहेत.”

IND vs SA U-19 : भारताच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेला घरच्या मैदानावर केलं पराभूत! मालिका 2-0 ने केली नावावर

सोफी शाइन सध्या शिखर धवन फाउंडेशनचे प्रमुख आहे, जे त्यांच्या क्रीडा गट, द वन स्पोर्ट्सची एक सामाजिक संस्था आहे. शिखर धवनने अलीकडेच त्यांचे आत्मचरित्र, द वन: माय लाइफ अँड मोर लाँच केले. गेल्या काही महिन्यांपासून शिखर आणि सोफी यांच्यातील नात्याबद्दल अफवा पसरत आहेत. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ दरम्यान सोफी शिखरसोबत स्टँडमध्ये दिसली तेव्हा सुरुवातीला लोकांना आश्चर्य वाटले. त्यानंतरच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या उपस्थितीमुळे अटकळांना आणखी बळकटी मिळाली.

शिखर आणि सोफी काही वर्षांपूर्वी दुबईमध्ये भेटले. त्यांची प्रथम मैत्री झाली आणि हळूहळू त्यांचे नाते प्रेमात बदलले. असे म्हटले जाते की ते गेल्या वर्षभरापासून एकत्र राहत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल खूप गंभीर आहेत. आयपीएल २०२४ दरम्यान, जेव्हा शिखर पंजाब किंग्जकडून खेळत होता, तेव्हा सोफी त्याच्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी दिसली होती. शिखर धवनचे पूर्वी ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या आयेशा मुखर्जीशी लग्न झाले होते, जिच्यापासून त्याचा ११ वर्षांचा मुलगा जोरावर धवन आहे. अलीकडेच, एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान, शिखर धवनने नाव न घेता, तो पुन्हा रिलेशनशिपमध्ये असल्याचे संकेत दिले आणि उघडपणे जीवनसाथी शोधण्याबद्दल बोलले.

Web Title: Shikhar dhawan will tie the knot for the second time he will tie the knot with ireland sophie shine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM
‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

Jan 21, 2026 | 12:09 PM
IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:07 PM
जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

Jan 21, 2026 | 12:00 PM
Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Jan 21, 2026 | 11:58 AM
Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Jan 21, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM