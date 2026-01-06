वयाच्या 40 व्या वर्षी…शिखर धवन दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधनात! आयर्लंडच्या जवळच्या मैत्रीणीसोबत जुळणार नातं

माजी भारतीय सलामीवीर शिखर धवन दुसऱ्यांदा लग्न बंधनात अडकणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा “गब्बर” म्हणून ओळखला जाणारा धवन त्याची आयर्लंडची मैत्रीण सोफी शाइनशी लग्न करणार आहे. हे जोडपे बऱ्याच काळापासून डेटिंग करत आहे. २०२५ मध्ये दुबईमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यादरम्यान त्यांना एकत्र पाहिले गेले होते, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली. शिखर धवनचे हे दुसरे लग्न आहे, त्याने त्याची पहिली पत्नी आयशा मुखर्जीशी घटस्फोट घेतला आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सोफी आयर्लंडची आहे. हा भव्य विवाह सोहळा फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्ली-एनसीआरमध्ये होणार आहे. क्रिकेट आणि बॉलिवूड जगतातील अनेक प्रमुख व्यक्ती या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. एचटी सिटीशी बोलताना एका सूत्राने सांगितले की, “ही त्यांच्या आयुष्यातील एक नवीन सुरुवात आहे आणि ते शांती, आनंद आणि कृतज्ञतेने ती साजरी करत आहेत.”
सोफी शाइन सध्या शिखर धवन फाउंडेशनचे प्रमुख आहे, जे त्यांच्या क्रीडा गट, द वन स्पोर्ट्सची एक सामाजिक संस्था आहे. शिखर धवनने अलीकडेच त्यांचे आत्मचरित्र, द वन: माय लाइफ अँड मोर लाँच केले. गेल्या काही महिन्यांपासून शिखर आणि सोफी यांच्यातील नात्याबद्दल अफवा पसरत आहेत. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ दरम्यान सोफी शिखरसोबत स्टँडमध्ये दिसली तेव्हा सुरुवातीला लोकांना आश्चर्य वाटले. त्यानंतरच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या उपस्थितीमुळे अटकळांना आणखी बळकटी मिळाली.
शिखर आणि सोफी काही वर्षांपूर्वी दुबईमध्ये भेटले. त्यांची प्रथम मैत्री झाली आणि हळूहळू त्यांचे नाते प्रेमात बदलले. असे म्हटले जाते की ते गेल्या वर्षभरापासून एकत्र राहत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल खूप गंभीर आहेत. आयपीएल २०२४ दरम्यान, जेव्हा शिखर पंजाब किंग्जकडून खेळत होता, तेव्हा सोफी त्याच्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी दिसली होती. शिखर धवनचे पूर्वी ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या आयेशा मुखर्जीशी लग्न झाले होते, जिच्यापासून त्याचा ११ वर्षांचा मुलगा जोरावर धवन आहे. अलीकडेच, एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान, शिखर धवनने नाव न घेता, तो पुन्हा रिलेशनशिपमध्ये असल्याचे संकेत दिले आणि उघडपणे जीवनसाथी शोधण्याबद्दल बोलले.