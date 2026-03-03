IND vs ENG : भारताविरूद्ध इंग्लंडचा मास्टरप्लान तयार! उपांत्य फेरीसाठी इंग्लंड Playing 11 मध्ये मोठे बदल करेल का?

England probable playing 11 : २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचा उपांत्य सामना भारत आणि इंग्लंड यांच्यात होणार आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येतील. आतापर्यंत दोन्ही देशांनी स्पर्धेत अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. भारत ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी फेव्हरिट असल्याचे दिसून येते. गेल्या टी२० विश्वचषकात टीम इंडियाने इंग्लंडला हरवले होते. आता इंग्लिश संघ बदला घेण्याच्या आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याच्या उद्देशाने स्पर्धेत उतरेल. इंग्लंडचा प्लेइंग ११ कसा असेल याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
भारताविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यासाठी इंग्लंडच्या संघावर सर्वांचे लक्ष आहे. रेहान अहमद गेल्या सामन्यात खेळला होता, पण हा सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. ही खेळपट्टी उसळी देते. त्यामुळे जेमी ओव्हरटन त्याच्या जागी अंतिम इलेव्हनमध्ये येऊ शकतो. त्यांच्याकडे आधीच लियाम डॉसन, आदिल रशीद आणि विल जॅक्स असे तीन उत्कृष्ट फिरकी गोलंदाजी पर्याय आहेत. चाहते फलंदाजी विभागात जोस बटलर आणि हॅरी ब्रुक यांच्याकडे पाहतील.
इंग्लंडचे संभाव्य प्लेइंग ११: फिल साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वूड.
गेल्या दोन सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने शानदार कामगिरी केली आहे. असे दिसते की २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी भारताला त्यांचा सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन मिळाला आहे. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा डावाची सुरुवात करत आहेत, तर इशान किशनला तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान देण्यात आले आहे. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल हे प्रामुख्याने गोलंदाजीची जबाबदारी घेतील. टीम इंडिया त्यांच्या विजयी संघात बदल करू इच्छित नाही.
भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.