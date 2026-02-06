IND vs ENG U19 World Cup Final LIVE : आज ठरणार विश्वविजेता! भारताने TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय 

IND vs ENG U19 World Cup Final LIVE : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष आज अंडर-१९ विश्वचषक अंतिम सामन्यावर लागून राहिले आहे. हरारे येथील स्पोर्ट्स क्लबवर भारत १९ वर्षांखालील आणि इंग्लंड १९ वर्षांखालील संघ जेतेपदासाठी आमनेसामने आले आहेत. या समण्यापूर्वी भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर इंग्लंड संघ प्रथम गोलंदाजी करत आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत दोन्ही संघ स्पर्धेत अपराजित राहिले आहेत, त्यामुळे अंतिम सामना चांगलाच रोमांचक होणार आहे.
या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या भारतीय संघाची सुरवात चांगली झाली नाही. मागील सामन्यातील शतकवीर आरोन जॉर्ज ९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर मात्र सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि कर्णधार आयुष म्हात्रेने डाव सांभाळत चांगली भागीदारी रचली. या दोघांनी १४२ धावांची भागीदारी रचली. आयुष म्हात्रे ५१ चेंडूत ५७ धावा करून बाद झाला तर वैभव सूर्यवंशी ९७ धावांवर तर वेदान्त त्रिवेदि ० धावेवर खेळत आहे. भारताच्या १९ षटकात १६२ धावा झाल्या आहेत.
It’s a tight race to the end for England and India in an unmissable title decider for the 2026 #U19WorldCup 🏆 Don’t miss the action. Find out how to watch 👉 https://t.co/xPyPKzGMQU pic.twitter.com/glCMjN4R5d — ICC (@ICC) February 6, 2026
भारतीय संघ अंडर-१९ विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वात यशस्वी संघ राहील आहे. भारताने २०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२ मध्ये पाच वेळा ही प्रतिष्ठित ट्रॉफी आपल्या नावे केली आहे. इंग्लंडने १९९८ मध्ये पहिल्यांदा आणि आतापर्यंतचा एकमेव विजेतेपद जिंकला.
इंग्लंड १९ वर्षांखालील प्लेइंग इलेव्हन: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयेस, थॉमस रीव्हज (कर्णधार), कॅलेब फॉकनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबॅस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मॅनी लुम्सडेन, अॅलेक्स ग्रीन
भारत १९ वर्षांखालील प्लेइंग इलेव्हन: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन
