IND vs NAM : संजू सॅमसनकडे शेवटची संधी! अभिषेकला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, कशी असणार भारतीय संघाची Playing 11

टी-२० विश्वचषकात अमेरिकेवर दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर, गतविजेत्या संघाचा पुढचा मुक्काम नवी दिल्ली आहे, जिथे ते गुरुवारी नामिबियाविरुद्ध त्यांचा दुसरा गट सामना खेळतील. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध भारतीय फलंदाजी निराश झाली. आता, संघ दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियममधील खेळपट्टीवर सर्वतोपरी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यापेक्षा भारताची चिंता सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माची आहे, ज्याला बुधवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता पण तो अजूनही फिट नाही.
पोटात संसर्ग आणि तापामुळे सोमवारपासून अभिषेक रुग्णालयात दाखल आहे. या सामन्यात त्याचा सहभाग कमी असला तरी, १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यापूर्वी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त व्हावा अशी संघ व्यवस्थापनाची इच्छा आहे. दरम्यान, अभिषेकच्या अनुपस्थितीत, हा सामना संजू सॅमसनसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी असू शकतो. सततच्या अपयशांमुळे त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आणि त्याच्या जागी इशान किशनने स्थान मिळवले, जो सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे.
बुधवारी सराव करताना जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूने इशानला दुखापत झाली, ज्यामुळे त्याला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागला. तथापि, नंतर तो फलंदाजीमध्ये परतला. सहाय्यक प्रशिक्षक रायन डेन म्हणाले, “संजू आता बरा आहे. तो संघातील त्याची भूमिका समजून घेत आहे आणि सरावात तो चांगली कामगिरी करत आहे.” आता, नामिबियाविरुद्धच्या सामन्याबद्दल, कागदावर, दोन्ही संघांमधील गुणवत्तेतील तफावत बरीच लक्षणीय आहे. नामिबिया अलीकडेच त्याच मैदानावर नेदरलँड्ससारख्या असोसिएट संघाविरुद्ध प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. म्हणूनच, भारत या सामन्याकडे मोठ्या सामन्यापूर्वी एक प्रकारचा सराव म्हणून पाहू शकतो.
भारताला प्रथम फलंदाजी करायची असेल आणि त्यांच्या वरच्या फळीला मुक्तपणे खेळण्याची परवानगी द्यायची असेल. नामिबियाच्या गोलंदाजी आक्रमणाला सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी संघाच्या फलंदाजांकडूनही आव्हान मिळू शकते. नामिबियासाठी एका भक्कम भारतीय फलंदाजीला रोखणे हे एक कठीण आव्हान असेल. त्यांच्या फलंदाजी क्रमवारीत जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि हार्दिक पंड्या सारख्या खेळाडूंचा सामना करावा लागेल.
Abhishek Sharma battled a stomach-related illness and did not come out to train on Tuesday. Meanwhile, Sanju Samson had a 30-odd minute hit against the fast bowlers. Would you like to see him play against Namibia? pic.twitter.com/73pWYQEVa1 — Cricbuzz (@cricbuzz) February 11, 2026
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंग.
गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जॅन बाल्ट, जॅन ग्रीन, मालन क्रुगर, डायलन लीचर, लॉरेन्स स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लॉफ्टी-ईटन, विल्यम मायरबर्ग, जेजे स्मित, जॅक ब्रासेल, मॅक्स हिंगो, बर्नार्ड शॉल्झ, बेन शिकोंगो, रुबेन ट्रम्पेलमन.