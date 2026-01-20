Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Big Blow To New Zealand Before T20 World Cup Two Players Injured New Fast Bowler Will Get A Chance

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा पहिला सामन्याआधी न्यूझीलंडच्या संघाआधी मोठी अपडेट समोर आली आहे.  २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला दोन मोठे धक्के बसले आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 01:07 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand T20 Series : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर आता टी20 मालिकेचा शुभारंभ होणार आहे. या दोन्ही संघामध्ये पाच सामन्यांची मालिका विश्वचषकाआधी खेळवली जाणार आहे. ही मालिका दोन्ही संघासाठी महत्वाची होणार आहे. त्यानंतर विश्वचषकाला सुरूवात होणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा पहिला सामन्याआधी न्यूझीलंडच्या संघाआधी मोठी अपडेट समोर आली आहे.  २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला दोन मोठे धक्के बसले आहेत.

अष्टपैलू मायकेल ब्रेसवेल आणि वेगवान गोलंदाज अॅडम मिल्ने दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडले आहेत. भारताविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान ब्रेसवेलला दुखापत झाली होती, तर अॅडम मिल्ने आधीच जखमी आहे. तथापि, न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने संघासाठी बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी नवीन वेगवान गोलंदाज ख्रिश्चन क्लार्कचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.

मायकेल ब्रेसवेलला इंदूरमधील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान डाव्या पायाच्या स्नायूला किरकोळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो मैदानात उतरू शकला नाही. दरम्यान, अॅडम मिल्ने डाव्या हाताच्या स्नायूच्या दुखापतीतून सावरत आहे. हे दोघेही भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील किमान पहिल्या तीन सामन्यांसाठी उपलब्ध नसतील. स्पष्टपणे, या खेळाडूंना टी-२० विश्वचषक २०२६ पूर्वी चांगली तयारी करण्याची संधी मिळणार नाही, कारण भारत विरुद्ध न्यूझीलंड पाच सामन्यांची टी-२० मालिका २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी ड्रेस रिहर्सल म्हणून पाहिली जात होती.

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

क्लार्कने एकदिवसीय मालिकेत केलेल्या उत्कृष्ट गोलंदाजी कामगिरीमुळे त्याला भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे. न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर म्हणाले की, टी-२० सामन्यांसाठी त्याचे आवाहन पूर्णपणे योग्य आहे. “सध्या आमच्याकडे खेळाडूंची मोठी हालचाल आहे, काही खेळाडू या मालिकेसाठी दुखापतीतून परतत आहेत, काही खेळाडू फ्रँचायझी क्रिकेटमधून लगेच आमच्यात सामील होत आहेत आणि काही भारताच्या एकदिवसीय मालिकेतून आणि सुपर स्मॅशमधून येत आहेत,” वॉल्टर म्हणाले.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 मालिकेचे वेळापत्रक

  • पहिला सामना – 21 जानेवारी
  • दुसरा सामना – 23 जानेवारी
  • तिसरा सामना – 25 जानेवारी
  • चौथा सामना – 28 जानेवारी
  • पाचवा सामना – 31 जानेवारी

न्यूझीलंड संघ खालीलप्रमाणे आहे:

मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, ख्रिश्चन क्लार्क (पहिले तीन सामने), डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, झॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, बेव्हॉन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी

Web Title: Ind vs nz big blow to new zealand before t20 world cup two players injured new fast bowler will get a chance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
1

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…
2

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल
3

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती
4

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Jan 20, 2026 | 01:07 PM
ZP Election 2026 : कोल्हापुरात रणसंग्राम; राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित येण्याची चिन्हे,जनता दल, भाजपा युतीचे संकेत

ZP Election 2026 : कोल्हापुरात रणसंग्राम; राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित येण्याची चिन्हे,जनता दल, भाजपा युतीचे संकेत

Jan 20, 2026 | 01:06 PM
Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Jan 20, 2026 | 01:05 PM
चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

Jan 20, 2026 | 01:04 PM
BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

Jan 20, 2026 | 01:03 PM
भाजपमधील इच्छुकांचे आरक्षण साेडतीकडे लक्ष; पुण्याचा महापौर कोण होणार?

भाजपमधील इच्छुकांचे आरक्षण साेडतीकडे लक्ष; पुण्याचा महापौर कोण होणार?

Jan 20, 2026 | 01:00 PM
डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? ‘Bachelor Of Design’ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी… सर्व तपशील जाणून घ्या

डिझाईनमध्ये करिअर करायचंय? ‘Bachelor Of Design’ची पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअर संधी… सर्व तपशील जाणून घ्या

Jan 20, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM