IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

India vs New Zealand T20 Series : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर आता टी20 मालिकेचा शुभारंभ होणार आहे. या दोन्ही संघामध्ये पाच सामन्यांची मालिका विश्वचषकाआधी खेळवली जाणार आहे. ही मालिका दोन्ही संघासाठी महत्वाची होणार आहे. त्यानंतर विश्वचषकाला सुरूवात होणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा पहिला सामन्याआधी न्यूझीलंडच्या संघाआधी मोठी अपडेट समोर आली आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला दोन मोठे धक्के बसले आहेत.
अष्टपैलू मायकेल ब्रेसवेल आणि वेगवान गोलंदाज अॅडम मिल्ने दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडले आहेत. भारताविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान ब्रेसवेलला दुखापत झाली होती, तर अॅडम मिल्ने आधीच जखमी आहे. तथापि, न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने संघासाठी बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी नवीन वेगवान गोलंदाज ख्रिश्चन क्लार्कचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
Michael Bracewell could be in doubt for New Zealand’s five-match T20I series against India after picking up a minor left-calf strain while fielding during the third #INDvNZ ODI pic.twitter.com/B2jHpANxqU — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 20, 2026
मायकेल ब्रेसवेलला इंदूरमधील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान डाव्या पायाच्या स्नायूला किरकोळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो मैदानात उतरू शकला नाही. दरम्यान, अॅडम मिल्ने डाव्या हाताच्या स्नायूच्या दुखापतीतून सावरत आहे. हे दोघेही भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील किमान पहिल्या तीन सामन्यांसाठी उपलब्ध नसतील. स्पष्टपणे, या खेळाडूंना टी-२० विश्वचषक २०२६ पूर्वी चांगली तयारी करण्याची संधी मिळणार नाही, कारण भारत विरुद्ध न्यूझीलंड पाच सामन्यांची टी-२० मालिका २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी ड्रेस रिहर्सल म्हणून पाहिली जात होती.
क्लार्कने एकदिवसीय मालिकेत केलेल्या उत्कृष्ट गोलंदाजी कामगिरीमुळे त्याला भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे. न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर म्हणाले की, टी-२० सामन्यांसाठी त्याचे आवाहन पूर्णपणे योग्य आहे. “सध्या आमच्याकडे खेळाडूंची मोठी हालचाल आहे, काही खेळाडू या मालिकेसाठी दुखापतीतून परतत आहेत, काही खेळाडू फ्रँचायझी क्रिकेटमधून लगेच आमच्यात सामील होत आहेत आणि काही भारताच्या एकदिवसीय मालिकेतून आणि सुपर स्मॅशमधून येत आहेत,” वॉल्टर म्हणाले.