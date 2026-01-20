Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

लंडन ऑलिंपिक २०१२ मधील कांस्यपदक विजेती सायनाने शेवटचा २०२३ च्या सिंगापूर ओपनमध्ये स्पर्धात्मक सामना खेळला होता पण त्यावेळी तिने औपचारिकपणे निवृत्तीची घोषणा केली नव्हती. आता सायनाने मोठा खुलासा केला आहे,

Jan 20, 2026 | 12:12 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारतासाठी मागील ऑलिंपिक स्पर्धा फार काही चांगली राहिली नाही. कारण मागील ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाच्या हाती बॅडमिंटनमधून एकही पदक हाती लागले नव्हते. पण त्याआधी भारताच्या बॅडमिंटन खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताची आघाडीची बॅडमिंटनपटू आणि ऑलिंपिक पदक विजेती सायना नेहवालने सोमवारी स्पर्धात्मक बॅडमिंटनमधून निवृत्तीची घोषणा केली. बऱ्याच काळापासून गुडघ्याच्या गंभीर समस्येने ग्रस्त असलेली सायना म्हणाली की तिचे शरीर आता उच्चभ्रू पातळीच्या खेळाच्या शारीरिक मागण्या पूर्ण करण्यास सक्षम नाही.

शेवटचा सामना २०२३ मध्ये खेळला 

लंडन ऑलिंपिक २०१२ मधील कांस्यपदक विजेती सायनाने शेवटचा २०२३ च्या सिंगापूर ओपनमध्ये स्पर्धात्मक सामना खेळला होता पण त्यावेळी तिने औपचारिकपणे निवृत्तीची घोषणा केली नव्हती. अलिकडेच झालेल्या एका पॉडकास्ट दरम्यान तिने तिच्या निर्णयाबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. सायना म्हणाली, “मी दोन वर्षांपूर्वी खेळणे थांबवले होते. मला वाटले की मी स्वतःहून या खेळात प्रवेश केला आणि स्वतःहून त्यातून बाहेर पडले, म्हणून मला स्वतंत्रपणे निवृत्तीची घोषणा करण्याची आवश्यकता वाटली नाही.”

माजी जागतिक नंबर वन खेळाडूने सांगितले की तिच्या गुडघ्यातील कार्टिलेज पूर्णपणे जीर्ण झाले आहे आणि त्याला संधिवात झाला आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ आणि तीव्र गतीने सराव करणे शक्य नाही. “डॉक्टरांनी मला सांगितले होते की कार्टिलेज पूर्णपणे निघून गेले आहे. मी माझ्या पालकांना आणि प्रशिक्षकाला सांगितले की मी कदाचित पुढे जाऊ शकणार नाही,” ती म्हणाली.

सायनाने असेही म्हटले की लोकांना शेवटी समजेल की ती आता खेळत नाही. ती म्हणाली, “जर तुम्ही खेळण्यास योग्य नसाल तर तुम्ही थांबावे. त्यात काहीही चूक नाही.” तिने स्पष्ट केले की ती पूर्वी दिवसातून ८-९ तास सराव करू शकत होती, आता फक्त एक किंवा दोन तासांनी तिचे गुडघे सुजतील. ती पुढे म्हणाली, “माझे गुडघे मला पूर्वीइतके साथ देत नव्हते. म्हणून मी ठरवले की आता ते पुरेसे आहे, आता नाही.”

२०१६ च्या रिओ ऑलिंपिकमध्ये झालेल्या गुडघ्याच्या गंभीर दुखापतीमुळे सायनाच्या कारकिर्दीवर मोठा परिणाम झाला. २०१७ मध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक आणि २०१८ मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून तिने उल्लेखनीय पुनरागमन केले असले तरी, गुडघ्याच्या समस्या तिला पुन्हा सतावत राहिल्या. २०२४ मध्ये, सायनाने उघड केले की तिला गुडघ्यांमध्ये संधिवात आहे आणि कार्टिलेज पूर्णपणे जीर्ण झाले आहे, ज्यामुळे उच्च स्तरावर खेळणे जवळजवळ अशक्य झाले होते.

Published On: Jan 20, 2026 | 12:12 PM

