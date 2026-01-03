Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : एकदिवसीय संघ जाहीर होण्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिल पडला आजारी, या सामन्यातून पडला बाहेर

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ आज जाहीर होणार आहे. त्या घोषणेपूर्वी, भारतीय कर्णधार आजारी पडला आहे, ज्यामुळे तो २०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पंजाब क्रिकेट संघाकडून खेळू शकला नाही.

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:31 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

टी20 विश्वचषक 2026 आधी भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेमध्ये तीन एकदिवसीय सामने आणि पाच टी20 सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारताचा संघ जो टी20 विश्वचषक 2026 साठी खेळणार आहे. तोच संघ न्यूझीलंडविरुद्ध टी20 मालिकेमध्ये देखील खेळताना दिसणार आहे. भारताच्या संघाची बीसीसीआयने एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा केलेली नाही. आता भारतीय संघाच्या न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेला 8 दिवस शिल्लक असताना मोठी अपडेट समोर आली आहे.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ आज जाहीर होणार आहे. त्या घोषणेपूर्वी, भारतीय कर्णधार आजारी पडला आहे, ज्यामुळे तो २०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पंजाब क्रिकेट संघाकडून खेळू शकला नाही. तो या सामन्यासाठी जयपूरला पोहोचला होता आणि खेळण्यासाठी खूप उत्सुक होता, परंतु आजारपणामुळे तो खेळू शकला नाही. या बातमीने टीम इंडियाच्या चाहत्यांची चिंता वाढवली आहे.

T20 World Cup 2026 : स्टब्स आणि रिकेल्टनला संघाने दिला डच्चू! एडेन मार्करामच्या हातात कमान, 7 खेळाडूंना पहिल्यांदाच विश्वचषकाची तिकिटे

शुभमन गिल आजारी पडला

पंजाब क्रिकेट संघ आणि सिक्कीम यांच्यातील सामना जयपूरमधील जयपुरिया विद्यालय मैदानावर खेळला जात आहे. कर्णधार शुभमन गिल तेथे खेळणार होता, परंतु अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळे तो प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होऊ शकला नाही. गिल आता ६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात पंजाबकडून खेळू शकतो. पंजाब संघाला आशा आहे की तो गोवा विरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असेल. तथापि, टीम इंडियासाठी हे फार कठीण नाही. एकदिवसीय मालिकेच्या सुरुवातीपर्यंत गिल पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊ शकतो. गिलची तंदुरुस्ती देखील अलिकडे फारशी चांगली राहिलेली नाही. दुखापतीमुळे तो अनेक सामने गमावला आहे, ज्यामुळे त्याला जास्त वेळ खेळता आला नाही.

कर्णधार आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंगने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, या निर्णयाचा पंजाबच्या गोलंदाजांना फायदा झाला. सिक्कीमचा संघ फक्त ७५ धावांवर बाद झाला. पंजाबचा स्टार वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने १० षटकांत ३४ धावा देत ५ बळी घेतले. सुखदीप बाजवा आणि मयंक मार्कंडे यांनीही प्रत्येकी २ बळी घेतले. गुरनूर ब्रारनेही १ बळी घेतला. पंजाब आता हा सामना सहज जिंकू शकतो.

Published On: Jan 03, 2026 | 01:26 PM

