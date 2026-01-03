मुस्तफिजूर रहमानचा आयपीएलमधून पत्ता कट! BCCI ने केकेआरला बांगलादेशी खेळाडूला सोडण्याचे दिले निर्देश

इंडियन प्रिमियर लीग 2026 मध्ये मुस्तफिजूर रहमान याला संघामध्ये घेतल्यानंतर सोशल मिडियावर वातावरण तापले आहे. बांग्लादेशमध्ये हिंदू वादामुळे यावर आणखीनच तीव्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. सोशल मिडियावर कोलकता नाईट राईडर्सचा मालक आणि संघ व्यवस्थापनेवर टीका केली जात आहे. भारतामधील अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांनी यावर विरोध देखील केला आहे. आता त्या वादाला आणखीनच तोंड फुटलं आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सरचिटणीस देवजीत सैकिया यांनी आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सला बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरात सध्या बांगलादेशविरोधी भावना निर्माण होत असल्याने, जिथे हिंदूंना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
डिसेंबरमध्ये झालेल्या मिनी-लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ने रहमानला ₹९.२० कोटी (अंदाजे $१.२ अब्ज) मध्ये विकत घेतले. बांगलादेशमधील सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतात त्याच्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत, अनेकांनी शाहरुख खानवर राष्ट्रीय हितसंबंधांना कमकुवत करण्याचा आरोप केला आहे. यामुळे रहमानविरुद्ध निदर्शने झाली आहेत, ज्यामुळे बीसीसीआयने हा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआयच्या सचिवांच्या हवाल्याने वृत्तसंस्थेने पीटीआयने ही माहिती दिली आहे.
Ghaziabad, Uttar Pradesh: On the BCCI instructing KKR to remove Mustafizur Rahman from its IPL team, BJP leader Sangeet Som says, “Look, I want to thank the BCCI because the BCCI has respected the sentiments of the hundreds of millions of Sanatanis and Hindus in the country. I am… pic.twitter.com/FS32jxca2o — IANS (@ians_india) January 3, 2026
मुस्तफिजूरला पहिल्यांदा केकेआरने विकत घेतले. त्याने इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये पाच संघांसाठी एकूण ६५ सामने खेळले आहेत आणि ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०१६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) कडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. २०१८ मध्ये तो मुंबई इंडियन्स (एमआय) मध्ये सामील झाला. तो आयपीएल २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्स (आरआर) सोबत होता. मुस्तफिजूर २०२२ आणि २०२३ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स (डीसी) संघाचा भाग होता. तो आयपीएल २०२४ साठी चेन्नई सुपर किंग्ज (सीएसके) मध्ये गेला आणि २०२५ मध्ये डीसीमध्ये परतला.
शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी अलीकडेच शाहरुख खानला बांगलादेशविरुद्ध जनतेचा रोष पाहता त्यांच्या फ्रँचायझी निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, यावेळी बांगलादेशी खेळाडूशी संबंध जोडल्याने जनतेचा रोष वाढू शकतो. भाजप नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी आमदार संगीत सोम यांनी शाहरुखला “देशद्रोही” म्हटले आणि कोणत्याही बांगलादेशी खेळाडूला भारतात खेळण्याची परवानगी देऊ नये असे म्हटले. दरम्यान, जगतगुरू रामभद्राचार्य म्हणाले की, शाहरुखची वृत्ती नेहमीच “देशद्रोही” राहिली आहे.