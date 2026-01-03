हार्दिक-तिलक आणि अक्षर पटेलने पाडला विजय हजारे ट्राॅफीमध्ये शतकांचा पाऊस! भारतीय खेळाडूंच्या बॅटने केला कहर

टीम इंडियाचे दोन किंवा तीन खेळाडू २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी सर्वात जास्त जबाबदार असतील तर हार्दिक पंड्या त्यापैकी एक आहे. विश्वचषकाच्या जवळजवळ एक महिना आधी, हार्दिक पंड्याने दाखवून दिले आहे की तो स्पर्धेसाठी तयार आहे आणि उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. या स्टार अष्टपैलू खेळाडूने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये याची झलक दाखवली. बडोद्यासाठी खेळताना हार्दिक पंड्याने फक्त ६८ चेंडूत स्फोटक शतक झळकावले. संकटात सापडलेल्या संघासाठी सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी येत असताना, या स्टार अष्टपैलू खेळाडूने एकट्याने डाव उलटवला आणि संघाला वाचवले.
शनिवारी, ३ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या एलिट ग्रुप सामन्यात हार्दिक पंड्याचा विध्वंसक खेळ पाहायला मिळाला . बडोदा विदर्भाविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करत होता. तथापि, हार्दिक सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला तेव्हा संघाने फक्त ७१ धावांत पाच विकेट गमावल्या होत्या. त्याने संघाचा कर्णधार आणि त्याचा मोठा भाऊ कृणाल पंड्यासोबत संघाला थोडक्यात सावरले आणि दोघांनी ६५ धावांची भागीदारी केली.
हार्दिकने त्याच्या लिस्ट ए (एकदिवसीय) कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले. फक्त ६८ चेंडूत शतक पूर्ण केल्यानंतरही, हार्दिक थांबला नाही, त्याने त्याची स्फोटक फलंदाजी सुरू ठेवली. संघाला २५० च्या पुढे नेल्यानंतर तो अखेर बाद झाला. ४६ व्या षटकात बाद झालेल्या हार्दिकने फक्त ९२ चेंडूत १३३ धावांची आश्चर्यकारक खेळी केली
विजय हजारे ट्रॉफीच्या या सामन्यात हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली. संघाची एक बाद २५ धावा असताना तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर आला. त्याने शतक झळकावले, ११८ चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह १०९ धावा केल्या. या डावात त्याची सरासरी ९२.३७ होती. त्याच्या या खेळीमुळे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या हैदराबादने ५० षटकांत ९ गडी गमावून २८९ धावा केल्या. तिलक व्यतिरिक्त अभिरथ रेड्डी यांनीही ७१ धावांची शानदार खेळी केली. चंदीगडकडून जगजीत सिंग संधूने सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या.
Why is Shubman Gill not playing today? Here’s the official confirmation:
The Indian ODI and Test skipper, who was expected to play for Punjab against Sikkim in the VHT, was forced to miss out due to illness. Punjab coach Sandeep Sharma confirmed to Sportstar that Gill was… pic.twitter.com/YpA6rmotpv — Sportstar (@sportstarweb) January 3, 2026
भारतीय टी20 संघाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल हा देखील विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने खेळत आहे. या सामन्यामध्ये त्याने कमालीचा खेळ दाखवून भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आनंद दिला आहे. अक्षर पटेल याने झालेल्या आंद्रप्रदेशविरुद्ध सामन्यामध्ये 111 चेंडूमध्ये 130 धावा केल्या. भारतीय टी20 संघातील या खेळाडूंच्या कमालीच्या फार्मनंतर भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.