Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Hardik Pandya Axar Patel And Tilak Varma Notched A Steady Centuries In The Vijay Hazare Trophy

हार्दिक-तिलक आणि अक्षर पटेलने पाडला विजय हजारे ट्राॅफीमध्ये शतकांचा पाऊस! भारतीय खेळाडूंच्या बॅटने केला कहर

बडोद्यासाठी खेळताना हार्दिक पंड्याने फक्त ६८ चेंडूत स्फोटक शतक झळकावले. तिलक वर्माने देखील शतक झळकावले, ११८ चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह १०९ धावा केल्या, तर अक्षरने देखील मैदानावर कहर केला.

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:29 PM
फोटो सौजन्य - Sportstar सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Sportstar सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टीम इंडियाचे दोन किंवा तीन खेळाडू २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी सर्वात जास्त जबाबदार असतील तर हार्दिक पंड्या त्यापैकी एक आहे. विश्वचषकाच्या जवळजवळ एक महिना आधी, हार्दिक पंड्याने दाखवून दिले आहे की तो स्पर्धेसाठी तयार आहे आणि उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. या स्टार अष्टपैलू खेळाडूने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये याची झलक दाखवली. बडोद्यासाठी खेळताना हार्दिक पंड्याने फक्त ६८ चेंडूत स्फोटक शतक झळकावले. संकटात सापडलेल्या संघासाठी सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी येत असताना, या स्टार अष्टपैलू खेळाडूने एकट्याने डाव उलटवला आणि संघाला वाचवले.

हार्दिक पांड्याची धमाकेदार खेळी

शनिवारी, ३ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या एलिट ग्रुप सामन्यात हार्दिक पंड्याचा विध्वंसक खेळ पाहायला मिळाला . बडोदा विदर्भाविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करत होता. तथापि, हार्दिक सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला तेव्हा संघाने फक्त ७१ धावांत पाच विकेट गमावल्या होत्या. त्याने संघाचा कर्णधार आणि त्याचा मोठा भाऊ कृणाल पंड्यासोबत संघाला थोडक्यात सावरले आणि दोघांनी ६५ धावांची भागीदारी केली. 

T20 World Cup 2026 : स्टब्स आणि रिकेल्टनला दिला डच्चू! एडेन मार्करामच्या हातात कमान, 7 खेळाडूंना पहिल्यांदाच विश्वचषकाची तिकिटे

हार्दिकने त्याच्या लिस्ट ए (एकदिवसीय) कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले. फक्त ६८ चेंडूत शतक पूर्ण केल्यानंतरही, हार्दिक थांबला नाही, त्याने त्याची स्फोटक फलंदाजी सुरू ठेवली. संघाला २५० च्या पुढे नेल्यानंतर तो अखेर बाद झाला. ४६ व्या षटकात बाद झालेल्या हार्दिकने फक्त ९२ चेंडूत १३३ धावांची आश्चर्यकारक खेळी केली

तिलक वर्माने ठोकले शतक

विजय हजारे ट्रॉफीच्या या सामन्यात हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली. संघाची एक बाद २५ धावा असताना तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर आला. त्याने शतक झळकावले, ११८ चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह १०९ धावा केल्या. या डावात त्याची सरासरी ९२.३७ होती. त्याच्या या खेळीमुळे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या हैदराबादने ५० षटकांत ९ गडी गमावून २८९ धावा केल्या. तिलक व्यतिरिक्त अभिरथ रेड्डी यांनीही ७१ धावांची शानदार खेळी केली. चंदीगडकडून जगजीत सिंग संधूने सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या.

भारतीय टी20 संघाचा उपकर्णधार अक्षर पटेल हा देखील विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने खेळत आहे. या सामन्यामध्ये त्याने कमालीचा खेळ दाखवून भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आनंद दिला आहे. अक्षर पटेल याने झालेल्या आंद्रप्रदेशविरुद्ध सामन्यामध्ये 111 चेंडूमध्ये 130 धावा केल्या. भारतीय टी20 संघातील या खेळाडूंच्या कमालीच्या फार्मनंतर भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. 

Web Title: Hardik pandya axar patel and tilak varma notched a steady centuries in the vijay hazare trophy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 02:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
1

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
2

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
3

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11
4

IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 09:06 PM
ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

Jan 17, 2026 | 09:05 PM
IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

Jan 17, 2026 | 08:44 PM
‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

Jan 17, 2026 | 08:33 PM
Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Jan 17, 2026 | 08:30 PM
Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Jan 17, 2026 | 08:21 PM
Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Jan 17, 2026 | 08:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM