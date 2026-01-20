Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामना संपल्यानंतर, भारतीय संघ सामना संपल्यानंतरच्या सादरीकरणासाठी उभा असताना, स्टँडवरून "गंभीर हाय-हाय"च्या घोषणा ऐकू आल्या. काही चाहते "गंभीर हाय-हाय" (गंभीर घोषणा) ओरडत होते. 

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:24 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका पार पडली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. भारताचा कोच गौतम गंभीर याच्याकडे सूत्र सोपवल्यानंतर टीम इंडियाला घरच्या मैदानावर सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. इंदौर वनडेमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवानंतर चाहत्यांनी “गौतम गंभीर मुर्दावाद” अशी घोषणाबाजी केली. स्टेडियममधील प्रेक्षकांकडून हे नारे सुरूच राहिले. सामन्यानंतर भारतीय संघाच्या स्टँडपर्यंत हे नारे पोहोचले. 

उपस्थितांमध्ये मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर , फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक, विराट कोहली , हर्षित राणा, रवींद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल हे होते. सामना संपल्यानंतर, भारतीय संघ सामना संपल्यानंतरच्या सादरीकरणासाठी उभा असताना, स्टँडवरून “गंभीर हाय-हाय” (गंभीर घोषणा) च्या घोषणा ऐकू आल्या. काही चाहते “गंभीर हाय-हाय” (गंभीर घोषणा) ओरडत होते. 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक

टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकांनीही घोषणांकडे पाहिले पण लगेचच ते मागे हटले. मग कोटकनेही नजर फिरवली. नंतर, कोहलीने घोषणा देणाऱ्या चाहत्यांकडे पाहिले आणि हाताने इशारा केला. असे केल्यावर, अय्यर, जडेजा आणि हर्षित चाहत्यांकडे वळले. घोषणा ऐकून सर्वजण स्तब्ध झाले, पण कोणीही त्यांना शांत करू शकले नाही. यापूर्वी, गुवाहाटी कसोटीनंतर गंभीरविरुद्ध घोषणाबाजी झाली होती आणि कोटक चाहत्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसला.

टीम इंडियाचा न्यूझीलंडकडून २-१ असा पराभव

भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धची तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका २-१ अशी गमावली. त्यांनी पहिला सामना जिंकला पण शेवटचे दोन सामना गमावले. भारताचा शेवटचा एकदिवसीय सामना ४१ धावांनी हरला. भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिका गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

गंभीरच्या काळात टीम इंडियाची अवस्था वाईट 

गंभीरच्या कारकिर्दीत टीम इंडियाचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे . यापूर्वी, २०२४ मध्ये न्यूझीलंडने घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत भारताचा ३-० असा पराभव केला होता. किवी संघाचा भारतात हा पहिलाच कसोटी मालिका विजय होता. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा कसोटी मालिकेत २-० असा पराभव केला. २०२५ नंतर दक्षिण आफ्रिकेचा भारतात हा पहिलाच कसोटी मालिका विजय होता.

Published On: Jan 20, 2026 | 08:24 AM

