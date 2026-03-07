Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

माजी भारतीय फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर ५ मार्च रोजी लग्नबंधनात अडकला. त्याच्या लग्नाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. त्याच्या लग्नाला क्रिकेट जगतातील अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. सचिनला क्रिकेटचा देव म्हटले जाते त्याने भारतीय क्रिकेटसाठी सर्वात्तम कामगिरी केली आहे. आता सध्या सोशल मिडियावर काही व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले आहेत. तथापि, लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी अर्जुन क्रिकेट खेळताना दिसला तेव्हा त्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्याच्या या समर्पणाने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
अर्जुनची क्रिकेटची आवड पाहून चाहते त्याचे कौतुक करत आहेत. सचिनच्या मुलाने ५ मार्च रोजी सानिया चांडोकशी लग्न केले. अर्जुन आणि सानियाने एका खाजगी समारंभात लग्न केले, ज्यामध्ये माजी भारतीय कर्णधार एमएस धोनीसह अनेक क्रिकेट जगतातील दिग्गज उपस्थित होते. अर्जुनच्या लग्नाने लक्षणीय बातम्या मिळवल्या, परंतु आता त्याचे मैदानावरील क्रिकेट कारनाम्यांचा चर्चेचा विषय बनला आहे.
लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी, अर्जुन तेंडुलकर शुक्रवारी डीवाय पाटील टी-२० कपमध्ये खेळताना दिसला. तो डीवाय पाटील ब्लू संघाकडून खेळला. या तरुण अष्टपैलू खेळाडूने क्रिकेटप्रती आपली समर्पण दाखवली, परंतु तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. त्याचा संघ उपांत्य फेरीचा सामना हरला. या सामन्यात त्याने चांगली कामगिरी केली नाही. अर्जुनने १४ चेंडूत ९ धावा केल्या आणि एका षटकात २० धावा दिल्या.
अर्जुन आणि सानिया चांडोक यांनी लग्न केले आहे. ते एकमेकांना बऱ्याच काळापासून ओळखतात आणि आता ते पती-पत्नी आहेत. सानिया ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे. ती प्राण्यांची काळजी घेणारे एक पाळीव प्राणी संगोपन केंद्र देखील चालवते. अर्जुन सध्या एक मजबूत घरगुती कारकीर्द करत आहे आणि खेळात स्वतःचे नाव कमावण्याची आशा बाळगतो.
🚨 The dedication level of Arjun Tendulkar: 5th March – He got married to Saaniya Chandhok in Mumbai. 6th March Today – He has played Semi-final for DY Patil Blue vs Mumbai Customs. People often troll Arjun Tendulkar and say he gets chances only because of his father’s name.… pic.twitter.com/xYWB6en7q9 — Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) March 6, 2026
अर्जुनच्या लग्नानंतर वडील सचिन तेंडुलकर यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, “अर्जुन आणि सानियाने त्यांच्या आयुष्यात एक नवीन अध्याय सुरू केला आहे. या काळात सर्वांच्या आशीर्वाद आणि प्रेमाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. तुमच्या उपस्थितीने आणि मनापासून शुभेच्छांमुळे हे लग्न कुटुंब आणि जोडप्यासाठी एक अविस्मरणीय प्रसंग बनला आहे. खूप खूप धन्यवाद.”