Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • A Golden Opportunity For The Indian Team To Create History In The T20 World Cup 2026 Fina

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ रविवारी ट्रॉफीवर लक्ष केंद्रित करेल. भारताच्या संघाने फायनलच्या सामन्यामध्ये बाजी मारली तर संघाला अनेक रेकाॅर्ड नावावर करण्याची संधी आहे, यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:35 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

 २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक फायनलच्या सामन्याला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये हा फायनलचा ऐतिहासिक सामना खेळवला जाणार आहे.  २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक फायनलमध्ये भारतीय संघ एक-दोन नव्हे तर तीन वेळा इतिहास रचू शकतो. दरम्यान, न्यूझीलंड संघाची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर असेल. स्पर्धेचा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल आणि टॉस संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल.

तिसऱ्यांदा चॅम्पियन होण्याची टीम इंडियाला संधी

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ रविवारी ट्रॉफीवर लक्ष केंद्रित करेल. जर टीम इंडियाने विजेतेपद जिंकले तर ते तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनेल. भारताने २००७ मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली आणि २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. मागील 2 वर्षामध्ये भारताच्या संघाने अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे. 

आतापर्यंत इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी दोनदा विजेतेपद जिंकले आहे. २०२१ मध्ये किवीज संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाने त्यांचे विजेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न भंग केले. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत भारताकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याची संधीही किवीज संघाकडे आहे.

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

भारत आणखी दोन इतिहास रचू शकतो

  • एवढेच नाही तर टीम इंडियाला सलग दोन ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे.
  • आतापर्यंत कोणत्याही संघाला टी-२० विश्वचषकात जेतेपद राखता आलेले नाही.
  • आतापर्यंत कोणत्याही यजमान संघाने हे विजेतेपद जिंकलेले नाही.
  • २०२६ चा टी२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत आहेत.
  • श्रीलंकेचा संघ आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
वर्ष विजेता उपविजेता होस्ट
2007 T20 विश्वचषक भारत पाकिस्तान दक्षिण आफ्रिका
2009 T20 विश्वचषक पाकिस्तान श्रीलंका इंग्लंड
2010 T20 विश्वचषक इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडिज
2012 T20 विश्वचषक वेस्ट इंडिज श्रीलंका श्रीलंका
2014 T20 विश्वचषक श्रीलंका भारत बांग्लादेश
2016 T20 विश्वचषक वेस्ट इंडिज इंग्लंड भारत
2021 T20 विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड यूएई आणि ओमान
2022 T20 विश्वचषक इंग्लंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया
2024 T20 विश्वचषक भारत दक्षिण आफ्रिका अमेरिका आणि वेस्ट इंडिज

Web Title: A golden opportunity for the indian team to create history in the t20 world cup 2026 fina

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?
1

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’
2

Dale Steyn ची भविष्यवाणी…IND vs NZ अंतिम सामन्यात कोण होणार विश्वविजेता? म्हणाला – जर असे झाले तर मी ‘चोकर्स’

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर
3

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना
4

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

Mar 07, 2026 | 11:35 AM
Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

Mar 07, 2026 | 11:30 AM
धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

Mar 07, 2026 | 11:27 AM
Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mar 07, 2026 | 11:26 AM
युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

Mar 07, 2026 | 11:25 AM
‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

Mar 07, 2026 | 11:25 AM
आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

Mar 07, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM