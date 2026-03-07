T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषक फायनलच्या सामन्याला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये हा फायनलचा ऐतिहासिक सामना खेळवला जाणार आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक फायनलमध्ये भारतीय संघ एक-दोन नव्हे तर तीन वेळा इतिहास रचू शकतो. दरम्यान, न्यूझीलंड संघाची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर असेल. स्पर्धेचा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल आणि टॉस संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ रविवारी ट्रॉफीवर लक्ष केंद्रित करेल. जर टीम इंडियाने विजेतेपद जिंकले तर ते तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनेल. भारताने २००७ मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली आणि २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. मागील 2 वर्षामध्ये भारताच्या संघाने अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे.
Team India have had the upper hand against the Kiwis. 💪🏻🔥 Will the momentum continue in the big final? 👀 ICC Men’s #T20WorldCup 👉 FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/BSRYwuBG0O — Star Sports (@StarSportsIndia) March 7, 2026
आतापर्यंत इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी दोनदा विजेतेपद जिंकले आहे. २०२१ मध्ये किवीज संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाने त्यांचे विजेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न भंग केले. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत भारताकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याची संधीही किवीज संघाकडे आहे.
|वर्ष
|विजेता
|उपविजेता
|होस्ट
|2007 T20 विश्वचषक
|भारत
|पाकिस्तान
|दक्षिण आफ्रिका
|2009 T20 विश्वचषक
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|इंग्लंड
|2010 T20 विश्वचषक
|इंग्लंड
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्ट इंडिज
|2012 T20 विश्वचषक
|वेस्ट इंडिज
|श्रीलंका
|श्रीलंका
|2014 T20 विश्वचषक
|श्रीलंका
|भारत
|बांग्लादेश
|2016 T20 विश्वचषक
|वेस्ट इंडिज
|इंग्लंड
|भारत
|2021 T20 विश्वचषक
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूझीलंड
|यूएई आणि ओमान
|2022 T20 विश्वचषक
|इंग्लंड
|पाकिस्तान
|ऑस्ट्रेलिया
|2024 T20 विश्वचषक
|भारत
|दक्षिण आफ्रिका
|अमेरिका आणि वेस्ट इंडिज