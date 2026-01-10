IND vs NZ Live Telecast : पहिला एकदिवसीय सामना किती वाजता सुरू होईल? कधी आणि कुठे पाहता येणार Live Streaming

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेचे तीन सामने खेळवले जाणार आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका रविवार, ११ जानेवारी रोजी सुरू होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा बीसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल. वडोदरा १६ वर्षांच्या अंतरानंतर पुरुषांचा एकदिवसीय सामना आयोजित करेल. योगायोगाने, शहरात खेळलेला शेवटचा एकदिवसीय सामना २०१० मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील रिलायन्स स्टेडियमवर झाला होता. भारताने तो सामना नऊ विकेट्सने जिंकला.
चाहत्यांना पुन्हा एकदा या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्माची जोडी पाहण्याची आशा असेल. यानंतर, ते बराच काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहतील. भारत पुढील महिन्यात टी-२० विश्वचषक खेळेल आणि त्यानंतर आयपीएल होईल. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिकेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका रविवार, ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी आणि तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी खेळला जाईल.
वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियममध्ये पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी होणार आहे, तर राजकोट येथील निरंजन शाह स्टेडियम आणि इंदूर येथील होळकर स्टेडियममध्ये पुढील दोन सामने अनुक्रमे १४ आणि १८ जानेवारी रोजी होणार आहेत. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिका स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपित केली जाईल आणि जिओहॉटस्टार वेबसाइट आणि अॅप्लिकेशनवर देखील थेट प्रक्षेपित केली जाईल.
#MeninBlue kick off 2026 with an ODI series vs the Kiwis🔥 Fresh off an ODI series win vs SA, will #TeamIndia keep the momentum going? 👀#INDvNZ 1st ODI | 11th Jan, 12:30 PM pic.twitter.com/brA62ZrIKm — Star Sports (@StarSportsIndia) January 10, 2026
भारताचा एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (WK), नितीश कुमार, अरविसिंग रेड्डी, अरविंद कुमार.
न्यूझीलंडचा एकदिवसीय संघ: मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, झॅक फॉल्क्स, मिच हे (विकेटकिपर), काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.