IND vs NZ Playing-11 : पहिल्या सामन्यातून गिल शतकवीराला वगळणार? पंतचा देखील पत्ता कट, कशी असेल भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग-11

दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यानंतर शुभमन गिल या मालिकेत पुनरागमन करेल. या मालिकेत एकदिवसीय उपकर्णधार श्रेयस अय्यर देखील पुनरागमन करत आहे आणि यामुळे संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होऊ शकतात.

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:49 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

India vs New Zealand 1st ODI Playing 11: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका रविवारपासून सुरू होत आहे. या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा एकदा खेळताना दिसतील. पहिला सामना वडोदराच्या कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळला जाईल. दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यानंतर शुभमन गिल या मालिकेत पुनरागमन करेल. या मालिकेत एकदिवसीय उपकर्णधार श्रेयस अय्यर देखील पुनरागमन करत आहे आणि यामुळे संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होऊ शकतात.

कोलकाता येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात गिलला मानेला दुखापत झाली. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यरला बरगडीला दुखापत झाली. ही दुखापत इतकी गंभीर होती की तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळू शकला नाही. गिलच्या उपस्थितीत, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्मासोबत यशस्वी जयस्वालने डावाची सुरुवात केली. 

शोएब अख्तरची भविष्यवाणी… हा खेळाडू T20 विश्वचषकात ठरणार भारतासाठी गेम चेंजर! पाकिस्तानी खेळाडूने कोणचं घेतलं नाव?

तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने शतक झळकावून भारताला विजय मिळवून दिला. या मालिकेत यशस्वी अजूनही संघाचा भाग आहे, परंतु त्याला अंतिम अकरामधून वगळण्यात येणार हे निश्चित आहे. हे गिलमुळे आहे. गिल कर्णधार आहे आणि आता तो परतला आहे, तो रोहितसोबत डावाची सुरुवात करेल. परिणामी, यशस्वीला बाहेर बसावे लागेल.

अय्यरच्या जागी, संघाने दक्षिण आफ्रिका मालिकेदरम्यान ऋतुराज गायकवाडला प्रयत्न केला, ज्याने दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातही शतक झळकावले. गायकवाड या मालिकेत संघाचा भाग नाही. अय्यर चौथ्या क्रमांकावर खेळेल हे निश्चित आहे. ऋषभ पंत देखील निराश होतील, कारण केएल राहुल एकदिवसीय सामन्यांमध्ये विकेटकीपिंगची जबाबदारी सांभाळत आहे.

या गोलंदाजांना संधी मिळेल

गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाले तर वॉशिंग्टन सुंदर आणि रवींद्र जडेजा हे अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळतील हे निश्चित आहे. या मालिकेसाठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याच्या जागी मोहम्मद सिराद गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल, तर अर्शदीप सिंगला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तिसऱ्या वेगवान गोलंदाजाच्या जागेसाठी हर्षित राणा आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यात स्पर्धा आहे. मुख्य फिरकी गोलंदाज म्हणून कुलदीप यादव हे निश्चित नाव आहे.

भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज.

Published On: Jan 10, 2026 | 12:49 PM

