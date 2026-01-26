IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने खळबळ उडवून दिली. सामना संपल्यानंतर न्यूझीलंडच्या काही खेळाडूंनी त्याची बॅट हातात घेतली आणि त्याची तपासणी केली, जणू काही त्यात काही गडबड आहे का ज्यामुळे शर्मा इतका आकर्षक फलंदाजी करत होता. डेव्हॉन कॉनवे आणि जेकब डफी अभिषेक शर्माच्या बॅटचे बारकाईने परीक्षण करताना दिसले.
गुवाहाटी, न्यूझीलंड येथे झालेल्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९ बाद १५३ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संजू सॅमसन हेन्रीने बाद झाल्यावर भारताने पहिल्याच चेंडूवर एक विकेट गमावली.
पहिल्याच चेंडूवर विकेट गमावल्यानंतरही, भारतीय फलंदाजांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या इशान किशनने पहिल्याच चेंडूवर एकही धाव घेतली नाही पण त्यानंतर सलग दोन षटकार आणि त्यानंतर एक जबरदस्त चौकार ठोकला. किशन १३ चेंडूत २८ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आला आणि अभिषेक शर्मासह त्याने अवघ्या १० षटकांत सामना जिंकला.
अभिषेक शर्माने फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले, जे टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. शर्माने फक्त २० चेंडूत ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. या दरम्यान त्याने ३४० च्या स्ट्राईक रेटसह ७ चौकार आणि ५ षटकार मारले. सूर्यकुमार यादवनेही २६ चेंडूत ५७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने २१९.२३ च्या स्ट्राईक रेटसह ६ चौकार आणि ३ षटकार मारले.
Yesterday, New Zealand players were checking Abhishek Sharma’s bat after the match. I don’t recall any other player’s bat being checked like this The last time I remember opposition players checking a bat was during Sachin Tendulkar’s era pic.twitter.com/SEgwHktqcn — Space Recorder (@1spacerecorder) January 26, 2026
अभिषेक शर्माने त्याच्या प्रभावी खेळीने अनेक विक्रम मोडले. त्याने युवराज सिंगच्या मागे टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक केले. त्याचा मार्गदर्शक युवराज सिंगने २००७ च्या विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध फक्त १२ चेंडूत अर्धशतक केले होते आणि त्याच सामन्यात त्याने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एका षटकात सलग सहा षटकार मारले होते. लक्ष्याचा पाठलाग करताना टी-२० इतिहासात भारतीय खेळाडूने सर्वाधिक अर्धशतक ठोकण्याचा विक्रमही अभिषेक शर्माने केला.
सामना संपल्यानंतर, अभिषेक शर्मा परत येत असताना न्यूझीलंडच्या अनेक खेळाडूंनी त्याला घेरले. डेव्हॉन कॉनवे आणि जेकब डफी सारख्या काहींनी तर त्याची बॅट हातात घेतली, जणू काही ते पाहण्यासाठी की त्यात असे काय खास आहे की अभिषेक शर्मा त्याच्याशी खेळत आहे.