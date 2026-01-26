Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Players Check Bat After Abhishek Sharma Sweats Out New Zealand Bowlers Video Viral

IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

सामना संपल्यानंतर, अभिषेक शर्मा परत येत असताना न्यूझीलंडच्या अनेक खेळाडूंनी त्याला घेरले. डेव्हॉन कॉनवे आणि जेकब डफी सारख्या काहींनी तर त्याची बॅट हातात घेतली आणि चेक केली हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:06 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

Follow Us:
Follow Us:

न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने खळबळ उडवून दिली. सामना संपल्यानंतर न्यूझीलंडच्या काही खेळाडूंनी त्याची बॅट हातात घेतली आणि त्याची तपासणी केली, जणू काही त्यात काही गडबड आहे का ज्यामुळे शर्मा इतका आकर्षक फलंदाजी करत होता. डेव्हॉन कॉनवे आणि जेकब डफी अभिषेक शर्माच्या बॅटचे बारकाईने परीक्षण करताना दिसले.

गुवाहाटी, न्यूझीलंड येथे झालेल्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९ बाद १५३ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संजू सॅमसन हेन्रीने बाद झाल्यावर भारताने पहिल्याच चेंडूवर एक विकेट गमावली.

ईशान, अभिषेक आणि सूर्याचा तुफानी डाव

पहिल्याच चेंडूवर विकेट गमावल्यानंतरही, भारतीय फलंदाजांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या इशान किशनने पहिल्याच चेंडूवर एकही धाव घेतली नाही पण त्यानंतर सलग दोन षटकार आणि त्यानंतर एक जबरदस्त चौकार ठोकला. किशन १३ चेंडूत २८ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आला आणि अभिषेक शर्मासह त्याने अवघ्या १० षटकांत सामना जिंकला.

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन

अभिषेक शर्माने एक विक्रम रचला

अभिषेक शर्माने फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले, जे टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. शर्माने फक्त २० चेंडूत ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. या दरम्यान त्याने ३४० च्या स्ट्राईक रेटसह ७ चौकार आणि ५ षटकार मारले. सूर्यकुमार यादवनेही २६ चेंडूत ५७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने २१९.२३ च्या स्ट्राईक रेटसह ६ चौकार आणि ३ षटकार मारले.

अभिषेक शर्माने त्याच्या प्रभावी खेळीने अनेक विक्रम मोडले. त्याने युवराज सिंगच्या मागे टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक केले. त्याचा मार्गदर्शक युवराज सिंगने २००७ च्या विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध फक्त १२ चेंडूत अर्धशतक केले होते आणि त्याच सामन्यात त्याने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एका षटकात सलग सहा षटकार मारले होते. लक्ष्याचा पाठलाग करताना टी-२० इतिहासात भारतीय खेळाडूने सर्वाधिक अर्धशतक ठोकण्याचा विक्रमही अभिषेक शर्माने केला.

न्यूझीलंडच्या खेळाडूंनी अभिषेकची बॅट तपासली

सामना संपल्यानंतर, अभिषेक शर्मा परत येत असताना न्यूझीलंडच्या अनेक खेळाडूंनी त्याला घेरले. डेव्हॉन कॉनवे आणि जेकब डफी सारख्या काहींनी तर त्याची बॅट हातात घेतली, जणू काही ते पाहण्यासाठी की त्यात असे काय खास आहे की अभिषेक शर्मा त्याच्याशी खेळत आहे.

Web Title: Ind vs nz players check bat after abhishek sharma sweats out new zealand bowlers video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?
1

संजूचा खेळ खल्लास? 13 चेंडूंनी खेळाडूचे ‘गणित’ बिघडवले, T20 विश्वचषकात आपले स्थान मिळवेल का?

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन
2

T20 World Cup 2026 आधी या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! वडिलांचे झाले निधन

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड
3

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन
4

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशने आपल्या खेळाडूंसोबत केला विश्वासघात! नझमुल पुन्हा संघात पुनरागमन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

IND vs NZ : न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा Abhishek Sharma ने घाम काढल्यानंतर खेळाडूंनी चेक केली बॅट! Video Viral

Jan 26, 2026 | 02:06 PM
Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Thane Crime: ठाणे महापालिका निकालानंतर राडा! अजित पवार गटाच्या नेत्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला

Jan 26, 2026 | 02:00 PM
वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 02:00 PM
PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Jan 26, 2026 | 01:54 PM
Pune ZP Election : निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी

Pune ZP Election : निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी

Jan 26, 2026 | 01:50 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

The 50 : फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन? जाणून घ्या सदस्यांची संपूर्ण लिस्ट

Jan 26, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM