‘करो या मरो’ सामन्यात, टीम इंडियाला विजयाकडे नेण्याची जबाबदारी कर्णधार शुभमन गिलवर असेल. गिलने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली, परंतु त्यांचे शतकांमध्ये रूपांतर करण्यात अयशस्वी ठरला. त्यामुळे, इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर त्याची बॅट चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे, कारण गिलचा होळकर स्टेडियमवर उत्कृष्ट रेकॉर्ड आहे.
शुभमन गिलला इंदूरचे होळकर स्टेडियम आवडते. त्याच्या बॅटने या मैदानावर अनेकदा उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गिलने या मैदानावर दोनदा एकदिवसीय सामने खेळले आहेत, दोन्ही डावांमध्ये शानदार शतके झळकावली आहेत. त्याने इंदूरमध्ये दोन सामन्यांमध्ये २१६ धावा केल्या आहेत.
IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा
शुभमन गिलला इंदूरचे होळकर स्टेडियम आणि न्यूझीलंड दोन्ही आवडतात, कारण त्याने जानेवारी २०२३ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध त्याच ठिकाणी ११२ धावांची शानदार खेळी केली होती. गिलचे इंदूरमध्ये दुसरे शतक सप्टेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होते.
वीरेंद्र सेहवाग – २२०
शुभमन गिल – २१६
रोहित शर्मा – २०५
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेचा निर्णायक आणि अंतिम सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल. तथापि, नाणेफेक दुपारी १ वाजता होईल. तुम्ही विविध स्टार स्पोर्ट्स चॅनेल्स व्यतिरिक्त JioHotstar अॅपवर सामना थेट पाहू शकता.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग.
IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी