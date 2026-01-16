Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz T20 Series Shreyas Iyer Returns To The Indian T20 Squad Before The T20 World Cup

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

भारतीय अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी रवी रवी बिश्नोईला संघात स्थान देण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:53 PM
IND vs NZ, T20 series: A windfall for Shreyas Iyer before the T20 World Cup! He has secured a place in the Indian T20 squad, and this player has been given a chance instead of Sundar.

श्रेयस अय्यर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Shreyas Iyer returns to the T20 squad : भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे पुढील आठवड्यात नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात बीसीसीआयकडून याला दुजोरा देण्यात आला आहे.  ज्यामध्ये सुंदर सध्या साईड स्ट्रेनमुळे क्रिकेट मैदनापासून दूर राहणार आहे आणि त्याला काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला देखील देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : MIW vs UPW WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटचा WPL मध्ये धुराळा! ‘ही’ किमया साधत संयुक्तपणे आली अव्वलस्थानी

बीसीसीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये असे म्हटले आहे की ११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान गोलंदाजी करताना सुंदरला त्याच्या खालच्या बरगड्यांमध्ये वेदना जाणवल्या होत्या.  त्यानंतरच्या स्कॅन आणि तज्ञांच्या सल्लामसलतींमध्ये साईड स्ट्रेनची पुष्टी झाली होती.  बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे की, सुंदर आता पुढील उपचार आणि पुनर्वसनासाठी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) कडे रिपोर्ट करणार आहे.

दरम्यान, पुरुष निवड समितीने वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी रवी बिश्नोईला टी-२० संघात संधी दिली आहे. तर जखमी तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरचा देखील पहिल्या तीन टी-२० सामन्यांसाठी संघात समावेश केला गेला आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO

न्यूझीलंडविरुद्ध भारताचा टी-२० संघ खालीलप्रमाणे

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-२० सामने), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार),  जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव,  इशान किशन (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई.

गंभीर आणि राहुल यांची महाकालेश्वर मंदिराला भेट

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू असून या मालिकेतील तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरमध्ये खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यापूर्वी, भारतीय संघाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि स्टार फलंदाज केएल राहुल यांनी शुक्रवारी उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिराला भेट दिली आहे.

Web Title: Ind vs nz t20 series shreyas iyer returns to the indian t20 squad before the t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 09:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
1

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना
2

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ
3

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 
4

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM