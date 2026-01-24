IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

भारत आणि न्यूझीलंड शनिवारी अंडर-19 विश्वचषकात एकमेकांसमोर येतील. भारतीय संघ चालू स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत आहे. संघाने त्यांचे दोन्ही सुरुवातीचे सामने जिंकले आहेत. पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेचा 6 विकेट्सने आणि दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेशचा 18 धावांनी पराभव केला. तथापि, पावसामुळे भारताचे दोन्ही सामने विस्कळीत झाले आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यातही पावसाची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने अद्याप आपले खाते उघडलेले नाही कारण त्यांचे दोन्ही सामने पावसामुळे रद्द झाले आहेत.
बऱ्याच वेळानंतर पाऊस थांबला आहे आता या सामन्याते नाणेफेक पार पडले आणि भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने नाणेफेक जिकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघाने एक बदल करण्यात आला आहे. जखमी झालेला आरोन जॉर्ज याचे भारतीय संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. त्याने मागील काही मालिकांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे.
🚨 Toss and Team News 🚨 India U19 have won the toss and elected to bowl first against New Zealand U19. It will be a 47-overs-per-side contest. Updates ▶️ https://t.co/tsYh3Rm1eV#U19WorldCup pic.twitter.com/z0bnqX5YJ8 — BCCI (@BCCI) January 24, 2026
दोन्ही संघांनी सुपर सिक्समध्ये आधीच आपले स्थान निश्चित केले आहे, परंतु नेट रन रेटच्या आधारे हा सामना अजूनही महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे, दोन्ही संघ चांगल्या रन रेटने हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे त्यांना पुढील फेरीत फायदा होईल. जर भारताला हा सामना जिंकायचा असेल तर वैभव सूर्यवंशीला त्याचा दर्जा दाखवावा लागेल. जर त्याची बॅट चालली तर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना अडचणी येतील.
न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना कठीण असेल. वैभव व्यतिरिक्त, आयुष म्हात्रे देखील या सामन्यात लक्ष केंद्रित करेल. तो संघाचा कर्णधार आहे आणि त्याला उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल.
न्यूझीलंड U19 (प्लेइंग इलेव्हन): आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कर्णधार), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (यष्टीरक्षक), जेकब कॉटर, जसकरण संधू, कॅलम सॅमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क
भारत अंडर 19 (प्लेइंग इलेव्हन): वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अम्ब्रिस, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान