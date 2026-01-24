Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz U19 Toss Update Ayush Mhatre Wins The Toss And Will Bowl Read The Playing 11 Of Both Team

IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने नाणेफेक जिकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे आणि संघामध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:09 PM
फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारत आणि न्यूझीलंड शनिवारी अंडर-19 विश्वचषकात एकमेकांसमोर येतील. भारतीय संघ चालू स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत आहे. संघाने त्यांचे दोन्ही सुरुवातीचे सामने जिंकले आहेत. पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेचा 6 विकेट्सने आणि दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेशचा 18 धावांनी पराभव केला. तथापि, पावसामुळे भारताचे दोन्ही सामने विस्कळीत झाले आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यातही पावसाची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने अद्याप आपले खाते उघडलेले नाही कारण त्यांचे दोन्ही सामने पावसामुळे रद्द झाले आहेत.

बऱ्याच वेळानंतर पाऊस थांबला आहे आता या सामन्याते नाणेफेक पार पडले आणि भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने नाणेफेक जिकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघाने एक बदल करण्यात आला आहे. जखमी झालेला आरोन जॉर्ज याचे भारतीय संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. त्याने मागील काही मालिकांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. 

दोन्ही संघांनी सुपर सिक्समध्ये आधीच आपले स्थान निश्चित केले आहे, परंतु नेट रन रेटच्या आधारे हा सामना अजूनही महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे, दोन्ही संघ चांगल्या रन रेटने हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे त्यांना पुढील फेरीत फायदा होईल. जर भारताला हा सामना जिंकायचा असेल तर वैभव सूर्यवंशीला त्याचा दर्जा दाखवावा लागेल. जर त्याची बॅट चालली तर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना अडचणी येतील.

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना कठीण असेल. वैभव व्यतिरिक्त, आयुष म्हात्रे देखील या सामन्यात लक्ष केंद्रित करेल. तो संघाचा कर्णधार आहे आणि त्याला उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल.

न्यूझीलंड U19 (प्लेइंग इलेव्हन): आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कर्णधार), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (यष्टीरक्षक), जेकब कॉटर, जसकरण संधू, कॅलम सॅमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क

भारत अंडर 19 (प्लेइंग इलेव्हन): वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अम्ब्रिस, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान

Web Title: Ind vs nz u19 toss update ayush mhatre wins the toss and will bowl read the playing 11 of both team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 02:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SA20 : सनरायझर्सच्या विजयानंतर काव्या मारनचे सेलिब्रेशन इंटरनेटवर व्हायरल, पहा Video
1

SA20 : सनरायझर्सच्या विजयानंतर काव्या मारनचे सेलिब्रेशन इंटरनेटवर व्हायरल, पहा Video

IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…
2

IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

WPL 2026 : धक्कादायक… दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का! हे संघातील दोन खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर
3

WPL 2026 : धक्कादायक… दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का! हे संघातील दोन खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण
4

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 24, 2026 | 02:05 PM
India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

Jan 24, 2026 | 02:03 PM
Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Jan 24, 2026 | 02:02 PM
Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Jan 24, 2026 | 02:00 PM
Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Jan 24, 2026 | 01:53 PM
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

Jan 24, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM