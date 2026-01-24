IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

भारतीय अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेने कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे कौतुक केले आहे, असे म्हटले आहे की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात स्टार फलंदाजाच्या स्फोटक खेळीने तो खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात जगातील सर्वोत्तम फलंदाज असल्याचे सिद्ध केले. पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी त्याच्या टीकाकारांना शांत करण्यासाठी सूर्यकुमारने २३ डावांनंतर पहिल्यांदाच ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या.
भारतीय कर्णधाराने दुबेसोबत ८१ धावांची अखंड भागीदारी केली कारण भारताने न्यूझीलंडचे २०९ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. हार्दिक पंड्यासमोर फलंदाजी करताना, डाव्या-उजव्या फलंदाजांच्या जोडीला लक्षात घेऊन, दुबेने १८ चेंडूत ३६ धावा केल्या. “काही काळापूर्वी, मला पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवच्या फॉर्मबद्दल विचारण्यात आले होते. मी तेव्हा म्हटले होते की तो असा खेळाडू आहे जो जेव्हा त्याचा फॉर्म दाखवतो तेव्हा तो कोणत्या प्रकारचा खेळाडू आहे हे जगाला कळेल.
आज सूर्यकुमार यादवने तो टी-२० मध्ये नंबर वन फलंदाज का आहे हे दाखवून दिले,” दुबेने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले. “मला त्याच्यासोबत फलंदाजी करताना खूप मजा आली. त्याला अशी फलंदाजी करताना पाहून खूप आनंद झाला.” सूर्यकुमार आणि दुबे यांच्यातील भागीदारीपूर्वी, इशान किशनने ३२ चेंडूत ७६ धावांची तुफानी खेळी केली. दुबे यांनीही त्याचे खूप कौतुक केले. तो म्हणाला, “इशान हा मी पाहिलेल्या सर्वोत्तम डावखुऱ्या फलंदाजांपैकी एक आहे. ड्रेसिंग रूममध्ये त्याला ‘स्मॉल पॉकेट ब्लास्ट’ म्हटले जाते.
पुढे तो म्हणाला की, मला वाटते की त्याची फलंदाजी खूप मजबूत आहे. तो काय सक्षम आहे हे त्याला माहिती आहे आणि त्याने आजच्या सामन्यात ते सिद्ध केले.” दुबेचा गोलंदाजीतही नियमितपणे वापर केला जात आहे. शुक्रवारी, त्याने स्लो बॉलने डॅरिल मिशेलची महत्त्वाची विकेट घेतली.
“मी निश्चितच खूप मेहनत घेतली आहे. पण कर्णधार आणि प्रशिक्षकांनी मला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी खूप पाठिंबा दिला आहे. मी हे आधीही सांगितले आहे. मी कशी गोलंदाजी करेन आणि कोणत्या परिस्थितीत असेन याबद्दल मी स्वतःला थोडी तयारी केली आहे. म्हणून, सहावा गोलंदाज म्हणून मला जे काही दोन, तीन किंवा चार षटके मिळतील, मी त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेन,” तो म्हणाला.