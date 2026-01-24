Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Shivam Dube Claim About Suryakumar Yadav Is Proven He Said I Had Said Then That The World

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात स्टार फलंदाजाच्या स्फोटक खेळीने तो खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात जगातील सर्वोत्तम फलंदाज असल्याचे सिद्ध केले. आता कर्णधाराच्या खेळीवर शिवम दुबे याने वक्तव्य केले आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:50 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेने कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे कौतुक केले आहे, असे म्हटले आहे की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात स्टार फलंदाजाच्या स्फोटक खेळीने तो खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात जगातील सर्वोत्तम फलंदाज असल्याचे सिद्ध केले. पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी त्याच्या टीकाकारांना शांत करण्यासाठी सूर्यकुमारने २३ डावांनंतर पहिल्यांदाच ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या. 

भारतीय कर्णधाराने दुबेसोबत ८१ धावांची अखंड भागीदारी केली कारण भारताने न्यूझीलंडचे २०९ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. हार्दिक पंड्यासमोर फलंदाजी करताना, डाव्या-उजव्या फलंदाजांच्या जोडीला लक्षात घेऊन, दुबेने १८ चेंडूत ३६ धावा केल्या. “काही काळापूर्वी, मला पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवच्या फॉर्मबद्दल विचारण्यात आले होते. मी तेव्हा म्हटले होते की तो असा खेळाडू आहे जो जेव्हा त्याचा फॉर्म दाखवतो तेव्हा तो कोणत्या प्रकारचा खेळाडू आहे हे जगाला कळेल. 

IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

आज सूर्यकुमार यादवने तो टी-२० मध्ये नंबर वन फलंदाज का आहे हे दाखवून दिले,” दुबेने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले. “मला त्याच्यासोबत फलंदाजी करताना खूप मजा आली. त्याला अशी फलंदाजी करताना पाहून खूप आनंद झाला.” सूर्यकुमार आणि दुबे यांच्यातील भागीदारीपूर्वी, इशान किशनने ३२ चेंडूत ७६ धावांची तुफानी खेळी केली. दुबे यांनीही त्याचे खूप कौतुक केले. तो म्हणाला, “इशान हा मी पाहिलेल्या सर्वोत्तम डावखुऱ्या फलंदाजांपैकी एक आहे. ड्रेसिंग रूममध्ये त्याला ‘स्मॉल पॉकेट ब्लास्ट’ म्हटले जाते. 

पुढे तो म्हणाला की, मला वाटते की त्याची फलंदाजी खूप मजबूत आहे. तो काय सक्षम आहे हे त्याला माहिती आहे आणि त्याने आजच्या सामन्यात ते सिद्ध केले.” दुबेचा गोलंदाजीतही नियमितपणे वापर केला जात आहे. शुक्रवारी, त्याने स्लो बॉलने डॅरिल मिशेलची महत्त्वाची विकेट घेतली.

“मी निश्चितच खूप मेहनत घेतली आहे. पण कर्णधार आणि प्रशिक्षकांनी मला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी खूप पाठिंबा दिला आहे. मी हे आधीही सांगितले आहे. मी कशी गोलंदाजी करेन आणि कोणत्या परिस्थितीत असेन याबद्दल मी स्वतःला थोडी तयारी केली आहे. म्हणून, सहावा गोलंदाज म्हणून मला जे काही दोन, तीन किंवा चार षटके मिळतील, मी त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेन,” तो म्हणाला.

Web Title: Ind vs nz shivam dube claim about suryakumar yadav is proven he said i had said then that the world

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हार्दिक पांड्या आणि मुरली कार्तिकमध्ये मैदानावर बाचाबाची? नक्की झालं काय, सोशल मिडियावर Video Viral
1

हार्दिक पांड्या आणि मुरली कार्तिकमध्ये मैदानावर बाचाबाची? नक्की झालं काय, सोशल मिडियावर Video Viral

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral
2

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?
3

सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?

IND vs NZ : नक्की खेळतंय कोण? ऋषभ पंत की इशान किशन! बॅट अ‍ॅक्शनचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल
4

IND vs NZ : नक्की खेळतंय कोण? ऋषभ पंत की इशान किशन! बॅट अ‍ॅक्शनचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM
ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jalna Crime: फिरायला नेतो म्हणत नात्यातील तरुणीचे अपहरण; आळंदीत मंदिरात बळजबरीने लग्न, नाही म्हणाली तर…

Jan 24, 2026 | 01:49 PM
Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Rubab Movie: नवं कोरं मराठी गाणं प्रदर्शित! मन जुळले’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 24, 2026 | 01:43 PM
सहर म्हणजे सौंदर्याचा कहर! ‘क्यो? इन आँखो से कैसे फसाया?’

सहर म्हणजे सौंदर्याचा कहर! ‘क्यो? इन आँखो से कैसे फसाया?’

Jan 24, 2026 | 01:27 PM
‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

Jan 24, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM