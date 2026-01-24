Ishan Kishan Viral Video : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये दुसरा टी20 सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने मालिकेचा सलग दुसरा सामना जिंकून मालिकेमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये भारताचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन फेल झाल्यानंतर इशान किशन आणि सुर्यकुमार यादव यांनी कमालीची कामगिरी केली आणि सामना एकतर्फी जिंकला. या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मिडिया व्हायरल होत आहे.
२३ जानेवारी २०२६ रोजी न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात इशान किशनने त्याच्या आतल्या ऋषभ पंतला चालना दिली आणि त्याची बॅट हवेत उडवली. भारताला सुरुवातीच्या पराभवानंतर किशनने फलंदाजी सुरू केली. टीम इंडियाला पहिल्याच षटकात संजू सॅमसन आणि दुसऱ्याच षटकात अभिषेक शर्माचे बळी गमवावे लागले, त्यामुळे सामना जिंकण्यासाठी २०९ धावांची आवश्यकता होती. पहिल्या सामन्यात किशनची सुरुवात चांगली झाली नाही, तो फक्त ८ धावांवर बाद झाला.
IND VS NZ 2nd T20l Match : रायपूरमध्ये इशान-सूर्याच्या वादळात किवी उधस्वस्त! भारताचा 7 विकेट्सने विजय; मालिकेत 2-0 अशी आघाडी
दुसऱ्या सामन्यात त्याने मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि ब्लॅक कॅप्सच्या गोलंदाजांवर हल्ला करायला सुरुवात केली. तिसऱ्या षटकात त्याने झॅक फॉल्क्सला २४ धावांवर बाद केले. पुढच्या षटकात त्याने जेकब डफीचा सामना केला आणि आणखी काही चौकार मारले. भारतीय डावाच्या पाचव्या षटकात, किशन मिशेल सँटनरवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्याने मोठा फटका मारला. तथापि, त्याने आपली पकड गमावली आणि बॅट उडून गेली, ज्यामुळे सर्वांना पंतची आठवण झाली, ज्याने यापूर्वी अशीच व्हायरल अॅक्शन केली आहे.
Ishan Kishan reminds us of Rishabh Pant! 😅🥶 The bat slips out of the batter’s hand due to heavy dew on the ground! 🇮🇳🤐🏏#IshanKishan #INDvNZ #T20Is #Sportskeeda pic.twitter.com/arBX91KL2Y — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 23, 2026
किशनचा अंडर-१९ संघातील सहकारी, भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज पंच, सामन्यांदरम्यान, विशेषतः जेव्हा तो ओव्हरड्राईव्हमध्ये जातो तेव्हा बॅट इकडे तिकडे फेकण्यासाठी ओळखला जातो. बॅट आणि ग्लोव्हजमध्ये झटपट बदल केल्यानंतर, इशान किशनने ओव्हरड्राईव्हमध्ये जाऊन मिशेल सँटनरच्या गोलंदाजीवर तीन चौकार मारून हॅटट्रिक केली. त्यानंतर त्याने मॅट हेन्रीला एक षटकार आणि दोन चौकार मारून केवळ २१ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले.
किशनने धमाकेदार कामगिरी सुरू ठेवली आणि अखेर रायपूरमध्ये ३२ चेंडूत ७६ धावा केल्या. यामुळे अभिषेक शर्माचा नागपूर टी२० मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय खेळाडूने बनवलेला सर्वात जलद अर्धशतक विक्रम मोडला.