  Ind Vs Pak Before February 15 India Has A Chance To Remove Pakistan From The First Position In The Points Table

IND vs PAK : 15 फेब्रुवारीपूर्वी भारताला गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हटवण्याची संधी! जर असे झाले तर…

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाकडे १५ फेब्रुवारीपूर्वी पाकिस्तानला हरवण्याची उत्तम संधी आहे. नामिबियाविरुद्धच्या विजयामुळे टीम इंडियाला पुन्हा नंबर १ चे स्थान मिळवण्याची क्षमता मिळू शकते.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:10 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात अमेरिकेविरुद्धच्या विजयाने केली आणि आता त्यांचा पुढचा सामना नामिबियाविरुद्ध होणार आहे. भारताच्या संघाला आज पहिले स्थान गाठण्याची संधी आहे. पाकिस्तानच्या संघाने त्याचे दोन्ही सामने जिंकून गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. भारतीय संघ १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानशी सामना करणार आहे. बऱ्याच नाट्यमय घडामोडींनंतर, पाकिस्तानने हा सामना खेळण्यास सहमती दर्शवली आहे. 

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाकडे १५ फेब्रुवारीपूर्वी पाकिस्तानला हरवण्याची उत्तम संधी आहे. नामिबियाविरुद्धच्या विजयामुळे टीम इंडियाला पुन्हा नंबर १ चे स्थान मिळवण्याची क्षमता मिळू शकते. हे का घडत आहे आणि ते कसे घडेल ते आपण समजावून सांगूया. भारत आणि पाकिस्तान हे टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या गट अ मध्ये आहेत. पाकिस्तानने दोन सामन्यांतून दोन विजय मिळवले आहेत आणि सध्या ते गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहेत. 

IND vs NAM सामन्याआधी नामिबियाच्या कर्णधाराने केले गंभीर आरोप! भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ICC प्रश्नांच्या भोवऱ्यात

नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाला पाकिस्तानला अव्वल स्थानावरून हटवून स्वतःचे स्थान मिळवण्याची संधी असेल. नामिबियाविरुद्धच्या विजयामुळे टीम इंडियाला दोन सामन्यांतून चार गुण मिळतील आणि चांगला नेट रन रेट त्यांना अव्वल स्थान मिळवून देईल. नामिबियाविरुद्धचा सामना १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यातील विजयामुळे टीम इंडियाला सुपर ८ मध्ये पोहोचण्याच्या दिशेने आणखी एक मजबूत पाऊल मिळेल.

यावेळी, टी-२० विश्वचषकात २० संघ सहभागी होत आहेत. सर्व संघांना प्रत्येकी ५ गटात विभागण्यात आले आहे. गट अ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान, नेदरलँड्स, नामिबिया आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. भारत आणि पाकिस्तानने आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही, तर नेदरलँड्सने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक गमावला आहे आणि एक जिंकला आहे. नामिबियाने एक सामना खेळला आहे, त्याच्या दोन सामन्यांपैकी दोन गमावले आहेत आणि गटात तळाशी आहे. पॉइंट्स टेबलवरून असे दिसते की भारत आणि पाकिस्तान या गटातून सुपर ८ फेरीसाठी पात्र ठरू शकतील.

Published On: Feb 12, 2026 | 12:10 PM

