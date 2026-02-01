IND vs PAK, U19 World Cup : पराभवाचा काढला वचपा! भारताने पाकिस्तानला चारली 58 धावांनी धूळ; आयुष म्हात्रेची घातक गोलंदाजी  

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेमध्ये आज क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तान १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५८ धावांनी पराभव केला आहे. या विजयाने भारताने आशिया कपमधील पराभवाचा बदला काढला आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करत वेदांत त्रिवेदीच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ४९.५ षटकात सर्वबाद २५२ धावा केल्या. प्रतिउत्तरात पाकिस्तान संघ ४६.२ षटकात १९४ धावांवर गारद झाला आणि भारताने ५८ धावांनी विजय मिळवला. भारताकडून कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.
क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तान १९ वर्षांखालील संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतीय संघघाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले. भारताची सुरवात चांगली झाली नाही. संघाने भारताचे८.१ षटकातच ४७ धावांवरच महत्वाचे ३ फलंदाज माघारी गेले. आरोन जॉर्ज १६ धावा, भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रे ० धावा, वैभव सूर्यवंशी ३० धावा करून बाद झाले. वेदांत त्रिपाठी वगळता एकाही फलंदाजाला मोठी खेळी करता आली नाही. त्रिपाठीने ९८ चेंडूत महत्वपूर्ण ६८ धावा केल्या. तसेच कनिष्क चौहानने देखील ३५ धावा करून महत्वाचे योगदान दिले आणि भारताने सर्वबाद २५२ धावा उभ्या केल्या. पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या आणि मोहम्मद सय्यमने २ विकेट्स काढल्या. तसेच अली हसन बलोच, अली रझा, मोमीन कमर आणि अहमद हुसैन यांनी प्रत्येकी १ विकेट मिळवली.
भारताने दिलेल्या २५३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरेलल्या पाकिस्तान संगहची सुरवात चांगली झाली नाही. संघाला २३ धावांवर पहिला झटका बसला. त्यानंतर समीर मिन्हास आणि उस्मान खान या जोडीने ६५ धावांची भागीदारी केली. हमजा जहूर ४२ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर फरहान युसफ आणि उस्मान खान यांनी डाव सावरला आणि पाकिस्तान संघ विजयाच्या दिशेने जाऊ लागला होता. या जोडीने ६३ धावांची भागीदारी केली. परंतु, कर्णधार फरहान युसफ ३८ धावा करून बाद झाला आणि पाकिस्तानच्या विकेट्सला गळती लागली. त्यानंतर उस्मान खानने आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि तो बाद झाला. त्याने ९२ चेंडूत ६६ धावा केल्या. त्याला आयुष म्हात्रेने बाद केले.
A big performance on the big stage! 🙌 Kanishk Chouhan is the Player of the Match for his valuable all-round contributions as India U19 win by 5️⃣8️⃣ runs 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/9EQew1omYY #U19WorldCup pic.twitter.com/5qwwp0S4Og — BCCI (@BCCI) February 1, 2026
उस्मान खान बाद झाल्यावर भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि भारताचा विजय निश्चित केला. हुजैफा अहसान १४ धावा, अली हसन बलोच ३ धावा, अहमद हुसैन २ धावा, अब्दुल सुभान ७ धावा, मोमीन कमर ० धावा, मोहम्मद सय्यम ३ धावा करून आबाद झाले तर अली रझा ० धावा करून नाबाद राहिला. परिणामी पाकिस्तान ४६.२ षटकात १९४ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तर हेनिल पटेल,आरएस अंबरिश,खिलन पटेल आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.
पाकिस्तान U19 प्लेइंग इलेव्हन: हमजा जहूर (w), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान युसफ (c), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा
भारत अंडर 19 प्लेइंग इलेव्हन: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (क), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन