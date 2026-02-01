RIC Forum: ट्रम्पला शह देण्यासाठी त्रिशक्तीची महायुती; रशियाचा मास्टर प्लॅन पण चीनच्या ‘या’ कृत्यामुळे भारतासमोर पेच

RIC forum revival news India 2026 : जागतिक राजकारणाची चक्रे सध्या वेगाने फिरत आहेत. एकीकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये काहीसा तणाव असतानाच, दुसरीकडे रशियाने भारत आणि चीनला एकत्र आणण्यासाठी ‘आरआयसी’ (Russia-India-China – RIC) मंचाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी अलीकडेच भारत आणि चीनमध्ये सीमेवर झालेला समझोता पाहता, हीच योग्य वेळ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, दिल्लीच्या संमतीमध्ये काही अत्यंत कठीण ‘स्पीड ब्रेकर्स’ आहेत, जे पार करणे रशियासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आरआयसी ही संकल्पना १९९८ मध्ये रशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान येवगेनी प्रिमकोव्ह यांनी मांडली होती. पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी युरेशियातील तीन मोठ्या शक्तींनी एकत्र यावे, हा त्यामागचा उद्देश होता. रशियासाठी हा मंच आज महत्त्वाचा आहे कारण युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अनेक निर्बंध लादले गेले आहेत. अशा वेळी भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांसोबत राहून रशियाला हे दाखवायचे आहे की, ते जगात एकटे नाहीत. तसेच, डॉलरऐवजी स्वतःच्या चलनामध्ये व्यापार करण्यासाठी (De-dollarization) रशियाला या त्रिकुटाची गरज आहे.
रशियाने कितीही प्रयत्न केले तरी भारतासाठी सर्वात मोठी अडचण ‘चीन’ हीच आहे. २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील विश्वासाला तडा गेला आहे. अलीकडेच सीमा गस्तीबाबत काही समझोते झाले असले तरी, परिस्थिती पूर्णपणे पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यातच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान चीनने पाकिस्तानला दिलेली प्रगत शस्त्रे आणि गुप्तचर माहिती यामुळे भारताची अस्वस्थता वाढली आहे. भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला बळ देणारा देश भारताचा खरा मित्र असू शकतो का? हा प्रश्न दिल्लीच्या धोरणकर्त्यांना सतावत आहे.
🚨Russia is looking to bring back 🇷🇺Russia-🇮🇳India-🇨🇳China format – the forerunner of BRICS pic.twitter.com/UTZBYN56Sw — Lisa Singh (@YakushinaLisa) January 20, 2026
भारत सध्या ‘बहुध्रुवीय’ (Multipolar) जगावर विश्वास ठेवतो. भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध सध्या जरी काहीशा कठीण टप्प्यावर असले तरी, भारत कधीही रशिया आणि चीनच्या ‘पाश्चात्य विरोधी’ (Anti-West) अजेंड्याचा भाग होऊ इच्छित नाही. भारताला अमेरिकेकडून मिळणारे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि युरोपसोबतचा व्यापार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत आरआयसीच्या माध्यमातून रशिया आणि चीनच्या बाजूने झुकल्यास भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, भारत सध्या ‘वाट पाहा आणि पाहा’ (Wait and Watch) या भूमिकेत आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुनरागमन झाल्याने भारताबाबत त्यांचे धोरण काय असेल, याकडे दिल्लीचे लक्ष आहे. भारत अशा कोणत्याही करारात सहभागी होणार नाही जिथे भारताचा वापर केवळ रशियाच्या फायद्यासाठी किंवा चीनच्या वर्चस्वासाठी केला जाईल. त्यामुळे आरआयसीचे पुनरुज्जीवन हे केवळ प्रतीकात्मक राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
Ans: आरआयसी हा रशिया (Russia), भारत (India) आणि चीन (China) या तीन देशांचा एक त्रिपक्षीय मंच आहे, जो १९९८ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता.
Ans: याचे पुनरुज्जीवन झाल्यास रशियाला सर्वाधिक फायदा होईल, कारण यामुळे रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडणार नाही आणि पाश्चिमात्य निर्बंधांना तोंड देणे सोपे जाईल.
Ans: सीमा विवाद (LAC), चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा आणि भारताचे पाश्चिमात्य देशांशी असलेले धोरणात्मक संबंध यामुळे भारत चीनसोबत सहकार्य करण्यास कचरत आहे.