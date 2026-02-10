White discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा 'या' घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

अंगावरून पांढरे पाणी का जाते?
अंगावरून जाणारे पांढरे पाणी कमी करण्यासाठी उपाय?
वाढत्या वयात महिलांच्या शरीरात होणारे बदल?
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, मुलांचे शिक्षण, ऑफिसचे काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिला स्वतःच्या आरोग्याची अजिबात काळजी घेत नाहीत. सतत काम करत राहिल्यामुळे खाण्यापिण्याकडे खूपच दुर्लक्ष होते. तरुण वयात केलेली धावपळ वयाच्या चाळिशीनंतर शरीरात जाणवू लागते. वाढलेली आजारपण, शरीरात होणारे हार्मोनल बदल, मूड बदलणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसून येतात. सर्वच स्त्रिया आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवू लागल्यानंतर दुर्लक्ष करतात. मात्र याच समस्या कालांतराने मोठ्या होतात आणि संपूर्ण आरोग्याचे गंभीर नुकसान करतात. महिलांमध्ये प्रामुख्याने दिसून येणारी समस्या म्हणजे अंगावरून पांढरे पाणी जाणे.(फोटो सौजन्य – istock)
अंगावरून पांढरे पाणी जाणे हे महिलांना सामान्य समस्या वाटते. पण यामुळे संपूर्ण शरीर कमकुवत होऊन जाते. अंगावरून पांढरे पाणी जाण्यामुळे रात्री झोपेपर्यंत पाठ आणि ओटीपोटात वेदना होतात. काहीवेळा या वेदना सहन सुद्धा होत नाही. कंबर आणि पाठीच्या वेदना केवळ अंगावरून पांढरे पाणी जाण्यामुळे नाहीतर शरीरसंबंधित इतर समस्यांमुळे सुद्धा उद्भवतात. वारंवार अंगावरून पांढरे पाणी जात असेल तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत. उपचार केल्यास गंभीर आजारांपासून शरीराचे नुकसान होणार नाही.
स्त्रियांच्या शरीरातील लुकोरिया प्रमाणाहून अधिक वाढल्यानंतर शरीरातील पोषक घटक कमी होऊन जातात. पोषक घटकांची पातळी पूर्णपणे कमी होते. तसेच यामुळे हाडांची झीज होते आणि कंबर, पाठ आणि ओटीपोटात सतत वेदना होतात. अंगावरून सतत पांढरे पाणी गेल्यामुळे पाय दुखणे, चिडचिड होणे किंवा प्रचंड थकवा जाणवू लागतो. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला व्हाईट डिस्चार्ज कमी करण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती.
अंगावरून जाणारे पांढरे पाणी कमी करण्यासाठी मेथी दाण्यांचे सेवन करावे. मेथी दाण्यांचे पाणी प्यायल्यास शरीरात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. महिलांच्या शरीरासाठी मेथी दाणे वरदान मानले जातात. यासाठी एक ग्लास पाण्यात अर्धा चमचा मेथी दाणे घालून रात्रभर भिजत ठेवा. त्यानंतर सकाळी उठून मेथी दाण्यांचे पाणी प्यावे. यामुळे कंबर दुखीचा त्रास कमी होतो.
तांदळाचे पाणी अंगावरून जाणाऱ्या पांढऱ्या पाण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानले जाते. हा एक जुना आणि पारंपरिक उपाय आहे. तुमच्या अंगावरून जर सतत पांढरे पाणी जात असेल तर नियमित वाटीभर तांदळाचे शिजवलेले पाणी किंवा तांदळाची पेज प्यावी. यामुळे पांढऱ्या पाण्याचा ट्रेस कमी होतो. शरीरात जर अशक्तपणा वाढला असेल तर मूठभर चणे आणि गूळ खावे. यामुळे शरीरातील लोहाची पातळी वाढते. याशिवाय रोज केळ आणि खजूर खावे, यामुळे त्रास होणार नाही.
Ans: हे हार्मोन्समध्ये होणारे बदल (विशेषतः इस्ट्रोजेन), संसर्ग टाळण्यासाठी शरीराची नैसर्गिक स्वच्छता, किंवा ओव्हुलेशनमुळे होऊ शकते.
Ans: होय, पाळी येण्याच्या काही दिवस आधी घट्ट पांढरा स्त्राव होणे सामान्य आहे.
