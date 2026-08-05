बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Aiden Markram Left Super Giants Jos Buttler Became Captain In The Hundred 2026

क्रिकेटविश्वात खळबळ! सुपर जायंट्समध्ये ‘कॅप्टन्सी ट्विस्ट’, Aiden Markramची अचानक एक्झिट; आता संघाची कमान ‘या’ दिग्गजाकडे

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

Aiden Markram left jos Buttler became captain of super giants: 'द हंड्रेड २०२६' स्पर्धेपूर्वी मँचेस्टर सुपर जायंट्स संघाला मोठा धक्का बसला आहे. नियमित कर्णधार एडन मार्करम स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी मायकल ब्रेसवेलची संघात सामील करण्यात आले आहे.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Aiden Markramने सोडली सुपर जायंट्सची साथ
  • हा खेळाडू सांभाळणार संघाची कमान
  • फ्रँचायझीने काय म्हटले?
‘द हंड्रेड २०२६’ स्पर्धेदरम्यान मँचेस्टर सुपर जायंट्सला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा कर्णधार एडन मार्करम या हंगामातील उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे. त्याने वैयक्तिक कारणांमुळे स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या जागी न्यूझीलंडचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू मायकल ब्रेसवेलची निवड करण्यात आली आहे. तर, फ्रँचायझीने इंग्लंडचा माजी कर्णधार जोस बटलरला संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे.

पाकिस्तान टीमचा ‘फुल टू गोंधळ’! सगळ्यांना चकवा देत खेळाडू हॉटेलमधून गायब; अधिकाऱ्यांची उडाली झोप

फ्रँचायझीने काय म्हटले?

फ्रँचायझीने बुधवारी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की, ‘मँचेस्टर सुपर जायंट्सने पुष्टी करत आहे की, पुरुष संघाचा कर्णधार एडन मार्करम वैयक्तिक कारणास्तव दक्षिण आफ्रिकेत परतला आहे. क्लबच्या वतीने, आम्ही त्याला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो आणि या हंगामात संघासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्याचे आभार मानतो.’ ५ ऑगस्ट रोजी एमरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे वेल्श फायरविरुद्धच्या सामन्यापासून जोस बटलर कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल. या सामन्यात बटलरला इतिहास रचण्याची संधी मिळेल .

बटलरने याआधीही भूषवले मँचेस्टरचे कर्णधारपद

बटलरने यापूर्वी ‘द हंड्रेड’च्या पहिल्या तीन हंगामांमध्ये मँचेस्टर संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे. परंतु, २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर इंग्लंडच्या मर्यादित षटकांच्या संघाच्या कर्णधारपदावरून पायउतार झाल्यापासून तो पहिल्यांदाच एखाद्या संघाचे कर्णधारपद भूषवणार आहे. मार्करमच्या जाण्यामुळे ‘सुपर जायंट्स’ला या हंगामात पहिल्यांदाच आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावे लागतील, कारण यापूर्वी त्यांनी सर्व पाच सामन्यांमध्ये एकच संघ मैदानात उतरवला होता. मँचेस्टर संघ सध्या दोन विजय आणि तीन पराभवांसह गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे.

एडन मार्करामने या हंगामात दोन सामने जिंकले

एडन मार्करम हा आयपीएल, एसए२० आणि द हंड्रेड या स्पर्धांमध्ये सुपर जायंट्स फ्रँचायझीच्या तीन संघांचा भाग आहे. त्याने या हंगामात पाच सामने खेळून ११७ धावा केल्या आहेत. आपल्या शेवटच्या सामन्यात, त्याने ओव्हलवर एमआय लंडनविरुद्ध एक शानदार अर्धशतक झळकावले. मार्चमध्ये झालेल्या लिलावानंतर, ‘द हंड्रेड’ स्पर्धेसाठी त्याची मँचेस्टरच्या पुरुष संघाचा कर्णधार म्हणून निवड झाली. त्याच्या संघाने हंगामाची सुरुवात दोन विजयांनी केली, पण त्यानंतर सलग तीन सामने गमावले आहेत.

न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू मायकल ब्रेसवेलला मार्करमच्या जागी संघात स्थान देण्यात आले आहे. ब्रेसवेलकडून अष्टपैलू खेळाडू असल्याने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात संघाला फायद होऊ शकतो.

टीम इंडियात खळबळ! रोहित शर्माशी पंगा घेणं अजित आगरकरांना पडलं भारी? ‘हा’ माजी खेळाडू घेणार निवडकर्तापदाची जबाबदारी

Web Title: Aiden markram left super giants jos buttler became captain in the hundred 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 08:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वादळ आलंय…! पोलार्डचा ‘हा’ रेकॉर्ड Jos Buttler तोडणार; केवळ 24 रन्स अन् बनणार ‘किंग’
1

वादळ आलंय…! पोलार्डचा ‘हा’ रेकॉर्ड Jos Buttler तोडणार; केवळ 24 रन्स अन् बनणार ‘किंग’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेटविश्वात खळबळ! सुपर जायंट्समध्ये ‘कॅप्टन्सी ट्विस्ट’, Aiden Markramची अचानक एक्झिट; आता संघाची कमान ‘या’ दिग्गजाकडे

क्रिकेटविश्वात खळबळ! सुपर जायंट्समध्ये ‘कॅप्टन्सी ट्विस्ट’, Aiden Markramची अचानक एक्झिट; आता संघाची कमान ‘या’ दिग्गजाकडे

Aug 05, 2026 | 08:18 PM
तुम्हालाही वाटतंय का सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडेच आहे? जाणून घ्या ‘स्पॉटलाइट इफेक्ट’ जो हिरावून घेतोय तुमची मानसिक शांतता

तुम्हालाही वाटतंय का सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडेच आहे? जाणून घ्या ‘स्पॉटलाइट इफेक्ट’ जो हिरावून घेतोय तुमची मानसिक शांतता

Aug 05, 2026 | 08:15 PM
Bangladesh News : शेख हसीना भावूक; ‘हा तो बांगलादेश राहिला नाही’

Bangladesh News : शेख हसीना भावूक; ‘हा तो बांगलादेश राहिला नाही’

Aug 05, 2026 | 08:12 PM
राज्यातील तरुणांसाठी खूशखबर! वर्षभरात १,००० रोजगार मेळावे आयोजित करणार; मंत्री मंगलप्रभात लोढांची मोठी घोषणा

राज्यातील तरुणांसाठी खूशखबर! वर्षभरात १,००० रोजगार मेळावे आयोजित करणार; मंत्री मंगलप्रभात लोढांची मोठी घोषणा

Aug 05, 2026 | 08:09 PM
Toranmal Tourism : तोरणमाळ बनणार जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ! ‘सह्याद्री’वर बैठकीत मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Toranmal Tourism : तोरणमाळ बनणार जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ! ‘सह्याद्री’वर बैठकीत मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Aug 05, 2026 | 07:47 PM
Abhijeet Dipke: ‘आम्ही ‘प्रेशर ग्रुप’ म्हणून…’; सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती; म्हणाले…

Abhijeet Dipke: ‘आम्ही ‘प्रेशर ग्रुप’ म्हणून…’; सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली पुढील रणनीती; म्हणाले…

Aug 05, 2026 | 07:29 PM
NTA Answer Key: NTA आन्सर की चॅलेंज करण्यासाठी फी का आकारते? UPSC आणि IIT ची पद्धत आहे का वेगळी? जाणून घ्या सविस्तर

NTA Answer Key: NTA आन्सर की चॅलेंज करण्यासाठी फी का आकारते? UPSC आणि IIT ची पद्धत आहे का वेगळी? जाणून घ्या सविस्तर

Aug 05, 2026 | 07:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा