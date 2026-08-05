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IND vs SL : श्रीलंकेत टीम इंडियाची कसोटी परीक्षा! हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोणाचे पारडे जड? पाहा संपूर्ण आकडेवारी

Updated On: Aug 05, 2026 | 02:14 PM IST
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सारांश

IND VS SL Test Head To Head Records: भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिका खेळणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मालिकेत कोणाचे पारडे जड असणार आहे, जाणून घेऊयात.

IND vs SL : श्रीलंकेत टीम इंडियाची कसोटी परीक्षा! हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोणाचे पारडे जड? पाहा संपूर्ण आकडेवारी
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विस्तार
  • श्रीलंकेत टीम इंडियाची कसोटी परीक्षा
  • हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोणाचे पारडे जड?
  • श्रीलंकेचा शेवटचा दौरा २०१७ मध्ये झाला
IND vs SL Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिकेला १५ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे. या मालिकेसाठी टीम इंडिया ४ ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेला रवाना झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना गॉल येथे, तर दुसरा सामना २३ ऑगस्टपासून कोलंबो येथे खेळवला जाईल. भारतीय संघ जवळपास नऊ वर्षांनंतर श्रीलंकेच्या भूमीवर कसोटी मालिका खेळणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारत आपला प्रभावी विक्रम कायम ठेवू शकेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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हेड टू हेड रेकॉर्ड

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत एकूण ४६ कसोटी सामने खेळले गेले आहे. त्यापैकी भारतीय संघाने २२, तर श्रीलंकन ​​संघाने केवळ ७ सामने जिंकले आहेत. उर्वरित १७ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. आकडेवारीवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, कसोटी क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताचेच वर्चस्व नेहमीच राहिले आहे.

श्रीलंकेने भारताविरुद्धची शेवटची कसोटी मालिका २००८ मध्ये जिंकली होती. त्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत यजमान संघाने भारताला २-१ ने पराभूत केले होते. त्यावेळी श्रीलंकेचे कर्णधारपद महेला जयवर्धनेकडे, तर भारताचे कर्णधारपद अनिल कुंबळेकडे होते. श्रीलंकेने भारताविरुद्धचा शेवटचा कसोटी सामना २०१५ मध्ये जिंकला होता.

२००८ च्या पराभवानंतर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सहा कसोटी मालिका खेळल्या गेल्या असून, त्यापैकी भारताने पाच मालिका जिंकल्या आहेत, तर श्रीलंकेत झालेली २०१० ची मालिका १-१ अशी बरोबरीत संपली.

श्रीलंकेचा शेवटचा दौरा २०१७ मध्ये झाला

भारतीय कसोटी संघाने शेवटचा श्रीलंका दौरा नऊ वर्षांपूर्वी, २०१७ मध्ये केला होता. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारताने श्रीलंकेच्या आपल्या शेवटच्या दौऱ्यात ३-० ने दमदार विजय मिळवला होता. यापूर्वी, २०१५ मध्ये, कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने श्रीलंकेला २-१ ने पराभूत केले होते. भारतीय संघाने आतापर्यंत श्रीलंकेत २४ कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी ९ सामने जिंकले आहेत आणि ७ गमावले आहेत. याशिवाय, आठ कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

बुमराह मालिकेतून बाहेर

इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान झालेल्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे जसप्रीत बुमराह या महत्त्वपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे. बुमराहच्या जागी जम्मू आणि काश्मीरचा गोलंदाज आकिब नबीला संघात स्थान देण्यात आले आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीकोनातून ही मालिका दोन्ही संघासाठी महत्वाची आहे. त्यातच बुमराहची अनुपस्थिती टीम इंडियासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

भारतीय संघ:

शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसीद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी

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Web Title: Ind vs sl test series team india sri lanka test head to head record shubman gill wtc

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Published On: Aug 05, 2026 | 02:14 PM

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