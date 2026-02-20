भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, तर महिला भारतीय अ संघ हा वुमन्स आशिया रायझिंग स्टार स्पर्धा खेळत आहे. टीम इंडियाने पहिल्या सामन्यामध्ये पराभव झाल्यानंतर सातत्याने कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताच्या संघाने समोर आलेल्या आव्हानांना लढून आता फायनलमध्ये एन्ट्री केली आहे. भारतीय संघाचे कर्णधारपद हे विश्वचषक 2025 चॅम्पियन राधा यादवकडे सोपवण्यात आले आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला होता तर सेमीफायनलमध्ये श्रीलंका अ संघाला पराभूत करुन अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे.
बँकॉकमधील टेर्डथाई क्रिकेट मैदानावर झालेल्या एसीसी महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५-२६ च्या उपांत्य सामन्यात भारत अ संघाने श्रीलंका अ संघाचा ५ विकेट्सने पराभव करून स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि १९.४ षटकांत ११८ धावा केल्या आणि भारतासमोर ११९ धावांचे लक्ष्य ठेवले.
श्रीलंकेकडून संजना कविंदीने सर्वाधिक ३५ चेंडूत ३१ धावा केल्या, तर शशिनी गिम्हानीने २२ धावा करत धावफलक टिकवून ठेवला. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी काही काळ टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या संपूर्ण डावात मोठ्या भागीदारी रचण्यात त्यांना संघर्ष करावा लागला. राधा यादव (४ बळी), प्रेमा रावत (२ बळी) आणि तनुजा कंवर (२ बळी) यांच्या नेतृत्वाखालील मजबूत गोलंदाजी आक्रमणाने नियमित यश मिळवून दिले आणि श्रीलंका अ संघाला आरामदायी धावसंख्येपर्यंत रोखले.
प्रत्युत्तरात, भारत अ महिला संघाने लक्ष्याचा सहज पाठलाग करत फक्त १३.३ षटकांत ५ बाद ११९ धावा केल्या आणि ५ विकेट राखून विजय मिळवला. वरच्या फळीच्या फलंदाजांनी केलेल्या संयमी फलंदाजीमुळे हा पाठलाग पूर्ण झाला, ज्यामुळे भारतीय संघाला त्यांचा डाव सुंदरपणे वेगवान करता आला आणि आवश्यक धावगती नियंत्रणात ठेवता आली. मधल्या षटकांमध्ये त्यांच्या आक्रमक दृष्टिकोनामुळे त्यांना आवश्यक गतीपेक्षा जास्त धावगती टिकवून ठेवण्यास मदत झाली, ज्यामुळे सामन्याच्या उत्तरार्धात त्यांना बराच दबाव कमी झाला. भारताकडून दिनेश वृंदा यांनी ४२, राधा यादव यांनी ३१ आणि अनुष्का शर्मा यांनी २७ धावा केल्या.