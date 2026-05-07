गोड बातमी! Suryakumar Yadav अन् देविशा यांच्या घरी ‘लक्ष्मी’चं आगमन; चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचा कर्णधार
सूर्यकुमार यादव आणि देवीशा यांना झाले कन्यारत्न
काही महीने आधीच पार पडला होता डोहाळे जेवणाचा सोहळा
आयपीएल 2026 स्पर्धा सुरू आहे. प्ले ऑफच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. दरम्यान आयपीएल सुरू असतानाच एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सूर्यकुमार यादव आणि त्याची पत्नी देविशा यांना कन्यारत्न झाले आहे. सूर्यकुमार यादव आणि त्याची पत्नी आता आई-वडिलांच्या भूमिकेत आले आहेत. सूर्यकुमार यादवने ही गोड, आनंदाची बातमी सोशल मिडियावरून शेअर केली आहे.
सूर्यकुमार यादव आणि देविशा यांचे 2016 मध्ये लग्न झाले आहे. आता त्यांच्या कुटुंबात एका गोंडस परीचे आगमन झाले आहे. त्याने ही बातमी शेअर केली आहे. चाहत्यांकडून सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या पत्नीला शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.
बातमी अपडेट होत आहे…