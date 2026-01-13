Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Indian Team And Schedule For The Under 19 World Cup Starting From January 15

ICC U19 World Cup 2026 :15 जानेवारी पासून Under-19 World Cup चा रणसंग्राम! वाचा सामन्यांचे वेळापत्रक अन् भारतीय संघ…

आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेला १५ जानेवारीपासून सुरूवात होणार असून १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:50 PM
ICC U19 World Cup 2026: The Under-19 World Cup battle begins from January 15! Read the match schedule and the Indian team...

15 जानेवारी पासून Under-19 World Cup चा रणसंग्राम(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Indian squad for ICC Under-19 Cricket World Cup : आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेचा रणसंग्राम १५ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. अंडर-१९ विश्वचषकात सोळा संघ सहभागी असणार आहेत. या संघाना चार गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे.  अमेरिका, बांगलादेश आणि न्यूझीलंडसह गट अ मध्ये भारतीय संघाला देण्यात आले आहे. आपण जाणून घेणार आहोत की, भारतीय संघाचे सामने कधी आणि कुठे खेळले जाणार आहेत.

हेही वाचा : IND vs NZ ODI Series : विराट कोहलीला खुणावतोय भीम पराक्रम! 63 धावा करताच ‘या’ ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाचा विक्रम होणार उद्ध्वस्त

भारताचे सामने कधी खेळले जाणार आहेत?

अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघ आपला पहिला सामना १५ जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १ वाजता झिम्बाब्वेच्या बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे सुरू होणार आहे. भारतीय संघाचा दुसरा सामना १७ जानेवारी रोजी बांगलादेशविरुद्ध खेळला जाणार आहे.  हा सामना झिम्बाब्वेच्या बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल. भारत आणि बांगलादेशमधील सध्याची परिस्थिती पाहता, हा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

भारतीय संघाचा तिसरा लीग स्टेज सामना २४ जानेवारी रोजी बुलावायो येथे न्यूझीलंडविरुद्ध होणार आहे. हा सामन्याची सुरवात देखील दुपारी १:०० वाजता होणार आहे. गटातील अव्वल दोन संघ पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. या स्पर्धेत भारतीय संघ  चांगली कामगिरी करेल आणि बाद फेरीसाठी पात्रता मिळवेल पात्र ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

१९ वर्षांखालील विश्वचषक गट खालीलप्रमाणे

१९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी, भारतीय संघाला अमेरिका, बांगलादेश आणि न्यूझीलंडसह गट अ मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. गट ब मध्ये पाकिस्तान, स्कॉटलंड, झिम्बाब्वे आणि इंग्लंड यांचा समावेश आहे. गट क मध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान, आयर्लंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. गट ड मध्ये दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 भारत सर्वात यशस्वी संघ

२०२६ चा १९ वर्षांखालील विश्वचषक हा विश्वचषकाचा १६ वा हंगाम असणार आहे. मागील १५ हंगामांमध्ये भारतीय संघ सर्वात यशस्वी संघ म्हणून समोर आला आहे. भारतीय संघ पाच वेळा विश्वविजेता राहिला आहे. चॅम्पियन राहिला आहे. ऑस्ट्रेलियाने चार वेळा विजेतेपदावर नाव कोरले आहे. पाकिस्तानने दोन वेळा विजेतेपद जिंकले आहे.तर,  इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश देखील प्रत्येकी एकदा विजेतेपद जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलिया सध्याचा विजेता संघ असून २०२४ च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताला ७९ धावांनी हरवून जेतेपद पटकावले होते.

हेही वाचा : IND vs NZ : राजकोटमध्ये भारताची आकडेवारी चिंता वाढवणारी! न्यूझीलंड ठरू शकतो वरचढ; वाचा सविस्तर

अंडर-19 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघ खालीलप्रमाणे

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद अनन, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

Web Title: Indian team and schedule for the under 19 world cup starting from january 15

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

INDU19 vs BANU19: U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले! चालू सामन्यात गोंधळ; वाचा सविस्तर  
1

INDU19 vs BANU19: U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले! चालू सामन्यात गोंधळ; वाचा सविस्तर  

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम
2

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
3

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

ICC U19 World Cup : ना झहीर, ना बूमराह! विश्वचषकात अमेरिकेविरुद्ध ५ बळी घेणाऱ्या हेनिल पटेलला ‘या’ गोलंदाजाची आक्रमकता आवडते
4

ICC U19 World Cup : ना झहीर, ना बूमराह! विश्वचषकात अमेरिकेविरुद्ध ५ बळी घेणाऱ्या हेनिल पटेलला ‘या’ गोलंदाजाची आक्रमकता आवडते

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jan 19, 2026 | 07:55 PM
Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Jan 19, 2026 | 07:55 PM
‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM
Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM
Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Jan 19, 2026 | 07:36 PM
ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

Jan 19, 2026 | 07:34 PM
Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM