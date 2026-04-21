एकटी राहतेस का? रॅपिडो बुक करताच रायडरने महिलेला केले अश्लील मेसेज; चॅट व्हायरल करताच कंपनीने दिली रिॲक्शन

क्या चोर बनेगा रे तू! पठ्ठ्यानं ट्रेनच्या खिडकीतून फोन खेचला, पण पुढच्याच क्षणी असं काही घडलं, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही
काय आहे प्रकरण?
अनुष्का नावाच्या एका इंस्टाग्राम यूजरने सोशल मिडियावर आपला अनुभव केला. यात तिने म्हटले की, आपल्या नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर थोड्याच वेळात तिचा फोन वाजला. एका अनोळखी नंबरवरून आलेला व्हॉट्सॲप मेसेज पाहून तिला धक्काच बसला. तो तोच रॅपिडो रायडर होता, ज्याने तिला काही क्षणांपूर्वीच सोडले होते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की रायडरने तिला केवळ मेसेजच केला नाही, तर एक संभाषणही सुरू केले, जे अनुष्काच्या मते अत्यंत विचित्र आणि भीतीदायक होते. त्या संभाषणाच्या व्हायरल झालेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये, रायडरने अनुष्काला तिचे वय आणि वैयक्तिक माहिती विचारली.
महिलेने शेअर केलेल्या स्क्रिनशाॅर्टमध्ये रायडर महिलेला “तू खूप छान दिसतेस, तूझं वय काय, आपण संध्याकाळी भेटू या” असे बोलतना दिसला. अनोळख्या व्यक्तीने असे मेसेज केल्याचे पाहून महिला घाबरली आणि तिने लगेचच रायडरला ब्लाॅक करुन टाकलं. हे प्रकरण पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करतं. विचार करा, सुरक्षितपणे घरी पोहोचण्यासाठी महिलेने बुक केलेल्या गाडीचा चालकच तिला असुरक्षिततेची जाणीव करून देत असेल, तर ते तिच्यासाठी किती भितीदायक ठरू शकते.
प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून, रॅपिडोने अनुष्काच्या पोस्टला प्रतिसाद म्हणून तात्काळ कारवाई केली आणि जाहीरपणे माफी मागितली. कंपनीने म्हटले आहे, “आम्ही या अनैतिक वर्तनाबद्दल दिलगीर आहोत. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” त्यांनी संबंधित रायडरवर कठोर कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले. चौकशी करता यावी यासाठी कंपनीने अनुष्काकडे तिचा रायडर आयडी आणि मोबाईल नंबरही मागितला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.