IPL 2026 Points Table: लागोपाठ दोन पराभवानंतरही PKBS टॉपवर, Mumbai Indians प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये पंजाब किंग्सची विजयी मालिका संपुष्टात. मात्र दोन सामने गमावूनही, संघ गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर कायम आहे. MI मात्र प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर गेली आहे

Updated On: May 04, 2026 | 10:29 AM
कोण कोणत्या क्रमांकावर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

कोण कोणत्या क्रमांकावर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • दोन पराभवानंतर पंजाब किंग्जच टॉपवर
  • मुंबई इंडियन्सची दैना 
  • प्लेऑफच्या शर्यतीबाहेर 
रविवारी, स्टार सलामीवीर साई सुदर्शनच्या ५७ धावांच्या खेळीच्या आणि भेदक गोलंदाजांच्या त्रिकुटाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने पंजाब किंग्सचा पराभव केला. मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर आणि कागिसो रबाडा यांच्या भेदक गोलंदाजीमुळे टायटन्सने पंजाबला १६३ धावांवर रोखले. सुदर्शनने पुन्हा एकदा दमदार खेळी करून संघाला विजयी लक्ष्य गाठण्यास मदत केली. पदार्पण करणाऱ्या सूर्यांश शेडगेनेही ५७ धावा केल्या. पराभव होऊनही, पंजाब गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर कायम आहे.

पंजाबचा पराभव आणि गुजरातचा विजय होऊनही इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ ची गुणतालिका अपरिवर्तित राहिली आहे. श्रेयस अय्यरचा संघ पंजाब अव्वल स्थानी कायम आहे. गुजरात टायटन्स गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर कायम आहे. या विजयानंतर, शुभमन गिलच्या संघाकडे आता १२ गुण झाले आहेत, तर पंजाब किंग्स १३ गुणांवर आहे.  यामुळे गुजरात टायटन्सची प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी वाढली आहे. कसा आहे आता गुणतालिका चार्ट

Gujarat Beat Punjab: श्वास रोखणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा थरारक विजय! पंजाबवर ४ गडी राखून मात; रोमांच पोहचला शिगेला

गुणतालिकेत कोणताही बदल नाही

टाईम टेबल पॉईंट्स (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

टाईम टेबल पॉईंट्स (फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

सध्या, पंजाबने खेळलेल्या ९ सामन्यांमधून १३ गुण मिळवले आहेत, ज्यात ६ विजय, २ पराभव आणि एक बरोबरी आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर, पंजाबइतकेच सामने खेळून, ६ विजय आणि ३ पराभवांसह १२ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. सनरायझर्स हैदराबादने १० सामने खेळले असून, त्यात ६ विजय आणि ४ पराभव आहेत. या संघाचेही १२ गुण आहेत. राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरातने हैदराबादइतकेच सामने खेळले आणि जिंकले आहेत. नेट रन रेटनुसार, ते सध्या अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहेत. यामुळे आता कोणता संघ पहिल्या चारमध्ये येणार हे पाहणं उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 

कशी आहे स्थिती 

चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सने ९ सामने खेळून ४ विजय मिळवले असून, प्रत्येकी ८ गुण आहेत. गुणतालिकेत चेन्नई सहाव्या आणि दिल्ली सातव्या स्थानावर आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सने ९ पैकी ३ सामने जिंकले असून ते आठव्या स्थानावर आहेत. मुंबई ९ सामन्यांनंतर केवळ २ विजयांसह नवव्या स्थानावर आहे. सर्वात तळाशी लखनौ सुपर जायंट्स आहे, ज्याने आतापर्यंत ८ सामने खेळून फक्त २ सामने जिंकले आहेत.

GT vs PBKS Live Socre: पंजाबचा ‘सूर्या’ चमकला! गुजरातसमोर 164 धावांचे लक्ष्य; 47 धावांत 5 गडी गमावल्यानंतर शेडगेने सावरला डाव

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!
IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला 'हा' निर्णय

Karisma Kapoor : "प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे" Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना 'दे' धक्का! 'या' कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

