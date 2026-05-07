झालं संपलं! Yuzvendra Chahal चं करियर धोक्यात? विमानातच ओढली ई-सिगारेट? पहा Viral Video

नुकताच राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग ई सिगारेट ओढतानाचा व्हिडिओ समोर आला होत . त्यावरून त्याच्यावर मोठी टीका झाली होती. बीसीसीआयने कडक कारवाई करताना त्याला दंड लावला होता.

Updated On: May 07, 2026 | 09:32 PM
युझवेंद्र चहलचा विमानातील व्हिडिओ व्हायरल 
युझवेंद्र चहल सध्या पंजाब किंग्जचा प्रमुख फिरकीपटू 
चहलने  ई-सिगारेट ओढल्याची चर्चा

आयपीएलचा महासंग्राम सुरू आहे. आज आयपीएलचा 50 वा सामना होत आहे. लखनौ आणि आरसीबी आमनेसामने आले आहेत. दरम्यान सध्या भारताचा फिरकीपटू आणि पंजाब किंग्जचा प्रमुख गोलंदाज युझवेंद्र चहलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याचा हा व्हिडिओ विमानातील आहे. या व्हिडिओत तो ई-सिगरेट पीत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे चहल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

नुकताच राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग ई सिगारेट ओढतानाचा व्हिडिओ समोर आला होत . त्यावरून त्याच्यावर मोठी टीका झाली होती. बीसीसीआयने कडक कारवाई करताना त्याला दंड लावला होता. त्याचे रियान परागचे प्रकरण ताजे असतानाच चहलचा विमानतातील हा व्हायरल झालेला व्हिडिओ पाहून तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

व्हिडिओत पाहिले असता, युझवेंद्र चहल दोन हाताच्या मध्ये काहीतरी वस्तु घेऊन त्याचा वास किंवा ओढताना दिसून येत आहे. तसेच त्यानंतर त्याला खोकला असे लागल्यासारखे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याने ई सिगारेट ओढली का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान त्याने खरेच ई सिगारेट ओढली आहे का ते या व्हिडिओमधून स्पष्ट होताना दिसून येत नाहीये.

मात्र युझवेंद्र चहलने खरेच ई सिगारेट ओढली असेल तर तो अडचणीत येऊ शकतो.  आकाशात प्रवास करणाऱ्या विमानात असे कृत्य करणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विमानामध्ये ई-सिगारेट ओढल्याप्रकरणी युझवेंद्र चहलने DGCA नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे म्हटले जात आहे.  विमानामध्ये ई-सिगारेट किंवा ‘व्हेप’ वापरणे केवळ प्रतिबंधित नाही, तर तो एका गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडते. त्यामुळे त्याने खरोखरच ई सिगारेट ओढली असेल तर चहलच्या अडचणी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र नवराष्ट्र युझवेंद्र चहलने ई सिगारेट ओढली असा कोणताही दावा करत नाही. व्हिडिओत जे दिसून येत आहे ते मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

'फू-फू' करणं पडलं महागात! Riyan Parag ला 'स्वॅग' नडला; BCCI ने केली 'ही' मोठी कारवाई

‘फू-फू’ करणं पडलं महागात!

राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागचा ई-सिगारेट ओढताना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. तेव्हापासून रियान वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. आता त्याच्या या कृतीवर बीसीसीआयने कडक कारवाई केली आहे. पंजाब किंग्जविरुद्धच्या सामन्यात ड्रेसिंग रूममध्ये ई-सिगारेट ओढतानाचा त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर बीसीसीआयने त्याच्यावर कडक कारवाई केली आहे.

'तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती! ई-सिगारेट पिताना Riyan Parag चा Video Viral; नेटकऱ्यांनी झाप झापलं…

आयपीएलने रियान परागवर कारवाई केली आहे. रियान परागवर सामना शुल्काच्या 25 टक्के दंड लावण्यात आला आहे. खेळाडू आणि संघ अधिकारी यांच्यासाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या लेव्हल 1चा भंग केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. रियान परागला कलम 2.21 अंतर्गत दोषी धरण्यात आले आहे.

Published On: May 07, 2026 | 09:28 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

May 17, 2026 | 07:21 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

May 17, 2026 | 07:18 PM
Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

May 17, 2026 | 07:14 PM
Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

May 17, 2026 | 07:10 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM