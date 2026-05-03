Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

GT vs PBKS Live: शुभमन गिलचा टॉसवर ताबा! अहमदाबादमध्ये पंजाबला दिले फलंदाजीचे आव्हान; पाहा कोणाला मिळाली संधी?

GT vs PBKS: गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार शुभमन गिलने जाहीर केले की, आज निशांत सिंधू आपले पदार्पण करेल.

Updated On: May 03, 2026 | 07:18 PM
शुभमन गिलचा टॉसवर ताबा! अहमदाबादमध्ये पंजाबला दिले फलंदाजीचे आव्हान (Photo Credit- X)

शुभमन गिलचा टॉसवर ताबा! अहमदाबादमध्ये पंजाबला दिले फलंदाजीचे आव्हान (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शुभमन गिलचा टॉसवर ताबा!
  • अहमदाबादमध्ये पंजाबला दिले फलंदाजीचे आव्हान
  • पाहा कोणाला मिळाली संधी?
GT vs PBKS IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 46 वा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात, यजमान संघ असलेल्या ‘गुजरात टायटन्स’चा (PBKS vs GT) सामना सध्या जबरदस्त लयीत असलेल्या ‘पंजाब किंग्स’शी होणार आहे. संपूर्ण IPL 2026 हंगामात उत्कृष्ट लयीत असलेल्या पंजाब किंग्सला, त्यांच्या मागील सामन्यात एका धक्क्याचा सामना करावा लागला; जिथे त्यांची विजयाची मालिका खंडित झाली. आता, थोड्याच वेळात, गुजरात टायटन्सविरुद्ध पुन्हा एकदा विजयाच्या मार्गावर परतण्याच्या ठाम इराद्याने हा संघ मैदानात उतरेल. दरम्यान, गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार शुभमन गिलने जाहीर केले की, आज निशांत सिंधू आपले पदार्पण करेल. दरम्यान, पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितले की, विजयकुमार वैशाख आणि झेवियर बार्टलेट संघात परतले आहेत.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11

गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.

पंजाब किंग्ज (प्लेइंग इलेव्हन): प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.

Sunil Narine Record: सुनील नरेनने रचला इतिहास! आयपीएलमध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला गोलंदाज

गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स हेड टू हेड

आतापर्यंत, गुजरात आणि पंजाब यांच्यात एकूण 7 सामने खेळले गेले आहेत. या सामन्यांमध्ये पंजाबचे पारडे जड राहिले असून, त्यांनी त्यापैकी 4 सामन्यांमध्ये विजय नोंदवला आहे. उर्वरित 3 सामने गुजरातने जिंकले आहेत. या हंगामातील या दोन संघांमधील हा दुसरा सामना आहे. त्यांच्या मागील लढतीत, पंजाबने गुजरातचा 3 गडी राखून पराभव केला होता. गेल्या हंगामात या दोन संघांमध्ये केवळ एकच सामना खेळला गेला होता आणि त्या सामन्यातही पंजाबच विजयी ठरला होता. आता आजच्या सामन्यात कोणता संघ बाजी मारतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

आतापर्यंत दोन्ही संघांची कामगिरी

यस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली, पंजाबने 8 सामने खेळले असून त्यापैकी 6 सामन्यांमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आहे. संघाला केवळ 1 सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला, तर उर्वरित 1 सामना पावसामुळे अनिर्णित राहिला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, गुजरातने 9 सामने खेळले आहेत. या सामन्यांमध्ये, गुजरातने 5 वेळा विजय मिळवला असून उर्वरित 4 सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. प्ले-ऑफच्या शर्यतीत आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, पंजाबविरुद्धचा विजय गुजरातसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

Rajasthan Royals विकली गेली रे..! तब्बल १५,६६० कोटींना झाला फ्रँचायझीचा ताबा; कोण आहे हा नवा ‘किंग’?

Web Title: Gt vs pbks ipl 2026 toss update playing 11 ahmedabad match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 07:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
1

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज
2

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी
3

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
4

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM