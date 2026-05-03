Gujarat Beat Punjab: श्वास रोखणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा थरारक विजय! पंजाबवर ४ गडी राखून मात; रोमांच पोहचला शिगेला

GT’s team effort outclass the table toppers 💙🔥 Statement win 👀#GTvPBKS #IPL2026 #Sportskeeda pic.twitter.com/yDRTuUPrnR — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 3, 2026
अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर, गुजरात टायटन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात या सामन्यापूर्वी दोनदा सामना झाला होता. या दोन्ही प्रसंगी, पंजाबने पूर्णपणे वर्चस्व गाजवत गुजरातला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभूत केले होते. आयपीएलच्या इतिहासात अशी ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा गुजरात टायटन्सने अहमदाबादमध्ये पंजाबचा पराभव केला आहे.
१६४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातची सुरुवात निराशाजनक झाली, कारण कर्णधार शुभमन गिल लवकर बाद झाला. साई सुदर्शन आणि जोस बटलर यांच्यातील ५३ धावांच्या भागीदारीने गुजरातचा डाव सावरला; तथापि, याच दरम्यान बटलर २६ धावांवर बाद झाला. निशांत सिंधू आयपीएलमध्ये पदार्पण करत होता, परंतु त्याचा पहिलाच सामना केवळ १५ धावांच्या योगदानानंतर संपुष्टात आला आणि तो बाद झाला.
एका बाजूला नियमित अंतराने गडी बाद होत असताना, साई सुदर्शनने १५ व्या षटकापर्यंत क्रीजवर आपली जागा टिकवून ठेवली. त्याने ५७ धावांची एक संयमी आणि झुंजार खेळी केली, आणि गुजरातला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे सुदर्शनचे या हंगामातील तिसरे अर्धशतक होते; या अर्धशतकांव्यतिरिक्त त्याने एक शतकही झळकावले आहे. तत्पूर्वी सामन्यात, जेसन होल्डरने पंजाबच्या चार फलंदाजांना बाद करून गुजरातच्या विजयाचा पाया रचला होता. सुदर्शन बाद झाल्यानंतर, सामना पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी वॉशिंग्टन सुंदरने स्वीकारली. प्रचंड दडपणाखाली खेळताना, सुंदरने अवघ्या २३ चेंडूंमध्ये ४० धावांची खेळी केली आणि अखेरीस षटकार ठोकून आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला.
प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली; केवळ ४७ धावांवरच त्यांनी ५ गडी गमावले. त्यानंतर, सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या सूर्यांश शेडगेने एक अप्रतिम खेळी साकारली. त्याने २९ चेंडूंमध्ये ३ चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ५७ धावा केल्या आणि संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाची मदत केली. सूर्यांशव्यतिरिक्त, मार्कस स्टॉइनिसने ३१ चेंडूंमध्ये ५ चौकार आणि १ षटकारासह ४० धावांची एक महत्त्वपूर्ण खेळी खेळली. गुजरातकडून जेसन होल्डर हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्याने सर्वाधिक ४ गडी बाद केले. याव्यतिरिक्त, मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी २ गडी बाद केले, तर रशीद खानने उर्वरित १ गडी बाद केला.
गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
पंजाब किंग्ज (प्लेइंग इलेव्हन): प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.
