RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

Updated On: May 30, 2026 | 09:46 AM IST
सारांश

क्वालिफायर २ मध्ये गुजरात टायटन्सकडून पराभव झाल्यानंतर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मैदानावरच ढसाढसा रडला. त्याने ४७ चेंडूंमध्ये ९६ धावांची शानदार खेळी केली, पण तरीही राजस्थानची टीम जिंकू शकली नाही.

वैभवच्या तुफानी खेळानंतरही राजस्थानचा पराभव (फोटो सौजन्य - X.com)

विस्तार
  • वैभवचे फायनलचे स्वप्न भंगले
  • १५ वर्षीय मुलगा मैदानातच रडला
  • गुजरातने राजस्थानवर विजय मिळवला 
IPL 2026 च्या क्वालिफायर २ मध्ये, गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सला ७ गडी राखून पराभूत करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. ३१ मे रोजी होणाऱ्या विजेतेपदाच्या सामन्यात गुजरातचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरशी होईल. राहुल तेवतियाने ब्रिजेश शर्माच्या गोलंदाजीवर षटकार मारताच, मैदानावर असे दृश्य घडले, ज्याने लाखो क्रिकेट चाहत्यांची मने हेलावून टाकली. राजस्थान रॉयल्सचे अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे स्वप्न भंगल्याने, संघाचा १५ वर्षीय सलामीवीर फलंदाज, वैभव सूर्यवंशी, अश्रू ढाळत होता. संपूर्ण हंगामात राजस्थानच्या फलंदाजीचा कणा राहिलेल्या या स्टार खेळाडूचा खिन्न चेहरा आणि डोळ्यांतील अश्रू या पराभवाची तीव्र वेदना स्पष्टपणे दर्शवत होते. आपल्या जादुई फलंदाजीने अत्यंत अनुभवी गोलंदाजांनाही झोडपून काढणारा हा स्फोटक फलंदाज, निराश होऊन डगआऊटमध्ये एकटाच बसला होता.

डगआऊटमध्ये अश्रू पुसणारा वैभव

या सामन्यात पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्ससाठी तारणहाराची भूमिका बजावली आणि एक उल्लेखनीय वैयक्तिक खेळी केली. तथापि, त्याच्या ४७ चेंडूंतील ९६ धावा राजस्थानला अंतिम फेरीत स्थान मिळवून देण्यासाठी पुरेशा ठरल्या नाहीत. राजस्थानच्या पराभवामुळे आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्यामुळे संपूर्ण राजस्थान संघ दुःखी झाला होता, तर वैभवचा चेहरा दुःखाने भरलेला होता. तो स्टेडियमच्या डगआऊटमध्ये शांतपणे बसला होता आणि अनेक वेळा अश्रू पुसताना कॅमेऱ्यात कैद झाला.

जडेजा आणि सपोर्ट स्टाफने त्याचे सांत्वन केले

टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यांनी डगआऊटमधील भावनिक फुटेज टिपले, ज्यात राजस्थान रॉयल्सचे अनेक वरिष्ठ खेळाडू आणि त्याचे सहकारी या तरुण सनसनाटी खेळाडूचे सांत्वन करताना दिसले. अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा तात्काळ वैभवकडे गेला, त्याला मिठी मारली आणि त्याचे सांत्वन केले. टीम मॅनेजर रोमी भिंदर आणि सपोर्ट स्टाफचे इतर सदस्यही या भावनिक क्षणी वैभवला धीर देताना आणि प्रोत्साहन देताना दिसले.

कॅमेऱ्यापासून चेहरा लपवत होता वैभव 

वैभव सूर्यवंशीने टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी वारंवार आपला चेहरा टोपीने झाकला. आपली असहायता आणि अश्रू जगाने पाहू नयेत, अशी त्याची इच्छा होती. हे अत्यंत भावनिक दृश्य एका शानदार खेळीनंतर घडले, ज्यात या युवा खेळाडूने, नॉकआऊट सामन्याच्या प्रचंड दबावाखाली असूनही, गुजरातच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. राजस्थान अंतिम फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडले असले तरी, वैभवने आपल्या खेळाने जगातील प्रमुख व्यक्तींना प्रभावित केले.

वैभवची शानदार खेळी

संपूर्ण हंगामात आपल्या स्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात परिस्थितीशी जुळवून घेतल्याचे दिसले. राजस्थानने ९ धावांत दोन गडी गमावले होते. त्यानंतर वैभवने रवींद्र जडेजासोबत एक मजबूत भागीदारी करून संघाला संकटातून बाहेर काढले. त्याने ३१ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने आक्रमक फलंदाजी करत ४६ चेंडूंमध्ये ९६ धावा केल्या, पण ४७ व्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला. गेल्या चार सामन्यांमध्ये तिसऱ्यांदा वैभव शतकाच्या अगदी जवळ बाद झाला होता. त्याच्या खेळीत ८ चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या खेळीमुळे राजस्थानला २१४ धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली, परंतु गोलंदाज अपयशी ठरले, ज्यामुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान संपुष्टात आले.

रियान परागकडून वैभवचे कौतुक

सामन्यानंतर, कर्णधार रियान परागने वैभवच्या फलंदाजी आणि संपूर्ण हंगामातील कामगिरीबद्दल बोलताना सांगितले, “मी खरंच ते शब्दांत मांडू शकत नाही. एक मार्ग म्हणजे मैदानात उतरून, बेधडकपणे बॅट फिरवून भरपूर धावा करणे. पण ज्या प्रकारे तो (वैभव) फलंदाजी करत होता, ती केवळ बेधडकपणे बॅट फिरवण्यापुरती मर्यादित नव्हती. जर तुम्ही पहिल्या चेंडूपासून विचार न करता फटके खेळत असाल, तर त्याने आज जे केले ते तुम्ही करू शकत नाही. त्याला खेळाची समज आहे, तो परिस्थितीचा अंदाज घेतो. तो सर्व काही इतके उत्तम करतो. तो हे सर्व कसे करतो हे मला अजूनही कळत नाही. पण मला आशा आहे की तो हे असेच करत राहील. मला आशा आहे की तो आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करेल आणि आपल्या देशाला गौरव मिळवून देईल, आणि मला अशीही आशा आहे की तो राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळत राहील आणि आम्हाला आमची दुसरी ट्रॉफी जिंकण्यास मदत करेल.”

Published On: May 30, 2026 | 09:35 AM

