Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Toss Conflict Between Shubhman Gill And Riyan Parag Gt Vs Rr Qualifier 2 Chandigarh Viral Video

IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

Updated On: May 29, 2026 | 08:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

शुभमन गिलने अंपायर आणि मॅच रेफ्री यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे मैदानावर काही वेळ संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कोणताही वाद होऊ नये आणि पारदर्शकता रहावी म्हणून पुन्हा एकदा टॉस करण्यात आला.

IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

GT Vs RR Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्समध्ये सुरू आहे क्वालिफायर 2 
दोन वेळा टॉस करण्यात आल्याने शुभमन गिल भडकला 
रियान परागने घेतला होता प्रथम फलंदाजी निर्णय

GT Vs RR Qualifier 2 Toss Conflict in IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्समध्ये क्वालिफायर 2 चा सामना सुरु आहे. चंदीगडच्या स्टेडियमवर हा सामना सुरू झाला आहे. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र या सामन्याचा टॉस झाला तेव्हा एक नाट्यमय प्रकार तिथे घडला. नेमके टॉस वेळेस काय घडले काय ते जाणून घेऊयात.

आजच्या सामन्यात एक विचित्र आणि हैराण करणारा प्रकार पाहायला मिळाला. गुजरात विरुद्ध राजस्थान यांच्यात टॉस वेळेस मोठा गोंधळ उडल्याचे पाहायला मिळाले. सामन्यापूर्वी जेव्हा दोन्ही कर्णधार टॉससाठी मैदानात उतरले, तेव्हा मॅच रेफरींनी टॉस केला. टॉस खाली पडल्यावर अंपायरने निर्णय देखील दिला.

RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय

नेमके घडले काय? 

टॉस करण्यासाठी गुजरातकहा कर्णधार शुभमन गिल आणि राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग मैदानावर आले. टॉस करण्याची जबाबदारी गिलकडे देण्यात आली होती. तर ‘कॉल’ करण्याची संधी परागला मिळाली. गिलने जेव्हा टॉस उडवला तेव्हा परागने हेडस असा कॉल दिला. टॉस हवेत असताना रियान परागने दिलेला कॉल मॅच रेफरी प्रकाश भट्ट यांना नीट ऐकू आली नाही. तरी रेफ्री यांनी निर्णय दिला. ज्यावर शुभमन गिलने तात्काळ आक्षेप घेतला. गिलच्या मते, कॉल स्पष्ट नव्हता आणि निर्णय घाईत घेण्यात आला होता.

त्यानंतर शुभमन गिलने अंपायर आणि मॅच रेफ्री यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे मैदानावर काही वेळ संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कोणताही वाद होऊ नये आणि पारदर्शकता रहावी म्हणून पुन्हा एकदा टॉस करण्यात आला.

IPL 2026: पाऊस पडला तर कोणाचे ‘नशीब’ फळफळणार? GT vs RR पैकी कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट? जाणून घ्या नियम

गुजरात टायटन्स :शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.

Web Title: Toss conflict between shubhman gill and riyan parag gt vs rr qualifier 2 chandigarh viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय
1

RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय

IPL मध्ये खळबळ! 27 कोटींचा डाव फिस्कटला; LSG च्या फ्लॉप शो नंतर Rishabh Pant ने सोडले कर्णधारपद
2

IPL मध्ये खळबळ! 27 कोटींचा डाव फिस्कटला; LSG च्या फ्लॉप शो नंतर Rishabh Pant ने सोडले कर्णधारपद

संसार मोडणार? Hardik Pandya च ठरलं; MI च्या संघात मोठा भूकंप; ‘त्या’ निर्णयामुळे खळबळ
3

संसार मोडणार? Hardik Pandya च ठरलं; MI च्या संघात मोठा भूकंप; ‘त्या’ निर्णयामुळे खळबळ

अभिनंदन Vaibhav! ‘खरोखरच ऐतिहासिक आणि…’; सुदर्शन पटनायक यांनी किनाऱ्यावर साकारले भव्य वाळूशिल्प
4

अभिनंदन Vaibhav! ‘खरोखरच ऐतिहासिक आणि…’; सुदर्शन पटनायक यांनी किनाऱ्यावर साकारले भव्य वाळूशिल्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

May 29, 2026 | 08:42 PM
बारामती बसस्थानकाला १ कोटी रुपयांचे बक्षीस, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानात मारली बाजी

बारामती बसस्थानकाला १ कोटी रुपयांचे बक्षीस, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानात मारली बाजी

May 29, 2026 | 08:41 PM
IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

May 29, 2026 | 08:35 PM
भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

May 29, 2026 | 08:35 PM
“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

May 29, 2026 | 08:23 PM
Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

May 29, 2026 | 08:20 PM
Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

May 29, 2026 | 08:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM