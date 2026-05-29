IPL 2026 मध्ये फसवणूक? चंदीगडमध्ये टॉसवरुन राडा; भरमैदानात Shubhman Gill अंपायरवर भडकला

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्समध्ये सुरू आहे क्वालिफायर 2
दोन वेळा टॉस करण्यात आल्याने शुभमन गिल भडकला
रियान परागने घेतला होता प्रथम फलंदाजी निर्णय
GT Vs RR Qualifier 2 Toss Conflict in IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्समध्ये क्वालिफायर 2 चा सामना सुरु आहे. चंदीगडच्या स्टेडियमवर हा सामना सुरू झाला आहे. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र या सामन्याचा टॉस झाला तेव्हा एक नाट्यमय प्रकार तिथे घडला. नेमके टॉस वेळेस काय घडले काय ते जाणून घेऊयात.
आजच्या सामन्यात एक विचित्र आणि हैराण करणारा प्रकार पाहायला मिळाला. गुजरात विरुद्ध राजस्थान यांच्यात टॉस वेळेस मोठा गोंधळ उडल्याचे पाहायला मिळाले. सामन्यापूर्वी जेव्हा दोन्ही कर्णधार टॉससाठी मैदानात उतरले, तेव्हा मॅच रेफरींनी टॉस केला. टॉस खाली पडल्यावर अंपायरने निर्णय देखील दिला.
नेमके घडले काय?
टॉस करण्यासाठी गुजरातकहा कर्णधार शुभमन गिल आणि राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग मैदानावर आले. टॉस करण्याची जबाबदारी गिलकडे देण्यात आली होती. तर ‘कॉल’ करण्याची संधी परागला मिळाली. गिलने जेव्हा टॉस उडवला तेव्हा परागने हेडस असा कॉल दिला. टॉस हवेत असताना रियान परागने दिलेला कॉल मॅच रेफरी प्रकाश भट्ट यांना नीट ऐकू आली नाही. तरी रेफ्री यांनी निर्णय दिला. ज्यावर शुभमन गिलने तात्काळ आक्षेप घेतला. गिलच्या मते, कॉल स्पष्ट नव्हता आणि निर्णय घाईत घेण्यात आला होता.
Something really shocking happened at the toss between #GTvRR. When Gill spun the coin for the first time, it was not clear from both sides. so they spin it again, then #RR won the toss. Actually #GT won the toss when they spun for the first time. pic.twitter.com/18c8u9bNHS — Caesar (@cae_sar__) May 29, 2026
त्यानंतर शुभमन गिलने अंपायर आणि मॅच रेफ्री यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे मैदानावर काही वेळ संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कोणताही वाद होऊ नये आणि पारदर्शकता रहावी म्हणून पुन्हा एकदा टॉस करण्यात आला.
गुजरात टायटन्स :शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.
राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.