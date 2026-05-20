Recipe : डाळीपासून नाही यंदा बटाट्यापासून झटपट बनवा कुरकरीत मेदुवडे, रेसिपी नोट करा

Medu Vada Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवला जाणारा मेदूवडा सर्वांच्या आवडीची आहे. याला बनवण्यासाठी रात्रापासून पीठ भिजवावे लागते. परंतु तुम्हाला माहितीये का बटाट्यापासून देखील झटपट आणि कुरकरीत चवीचे मेदूवडे तयार करता येतात.

Updated On: May 20, 2026 | 09:57 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मेदूवडे हा नाश्त्याचा एक लोकप्रिय प्रकार आहे.
  • सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा पदार्थ योग्य पर्याय ठरतो.
  • तुम्ही बटाट्यापासूनही मेदूवडे तयार करु शकता.
दररोज पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी पारंपरिक उडदाच्या डाळीऐवजी बटाट्यापासून बनवलेले मेदूवडे नक्की ट्राय करा. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ असलेले हे मेदूवडे चवीला इतके भन्नाट लागतात की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने खातात. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या चहासोबत किंवा पाहुण्यांसाठी झटपट स्नॅक म्हणूनही उत्तम पर्याय ठरते. रवा आणि बटाट्याच्या मिश्रणामुळे वडे छान कुरकुरीत होतात. या मेदूवड्यांना नारळाची चटणी आणि सांबारासोबत सर्व्ह केल्यावर तर याची चव आणखीनच वाढते. चला तर मग या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य

  • 2 कच्चे बटाटे
  • 2.5 कप पाणी
  • 2 मोठे चमचे तेल
  • एक चिमूट हिंग
  • 1 छोटा चमचा जिरे
  • 1 छोटा चमचा मोहरी
  • 1 मोठा चमचा काळी मिरी
  • 2 इंच किसलेले आले
  • कढीपत्ता
  • 4 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या
  • कोथिंबीर
  • 1 कप रवा
  • चवीनुसार मीठ
  • तळण्यासाठी तेल
कृती 

  • सर्वप्रथम बटाटे सोलून किसून घ्या. किसलेले बटाटे दोन-तीन वेळा पाण्यात धुवून त्यातील अतिरिक्त स्टार्च काढून टाका. त्यानंतर ते 10 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.
  • एका कढईत तेल गरम करा. त्यात हिंग, जिरे, मोहरी, काळी मिरी आणि किसलेले आले घालून छान फोडणी द्या.
  • फोडणी चांगली तडतडली की त्यात पाणी घाला. नंतर कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि किसलेले बटाटे घालून काही मिनिटे उकळू द्या.
  • आता या मिश्रणात रवा आणि मीठ घालून सतत हलवत मिसळा. रवा पाणी शोषून घेऊ लागेल. मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर गॅस बंद करा.
  • मिश्रण थोडं कोमट झाल्यावर ते मऊसर मळून घ्या. त्यात गाठी राहणार नाहीत याची काळजी घ्या. नंतर छोट्या
  • गोळ्या करून हलके चपटे करा आणि मधोमध छिद्र पाडा.
  • कढईत तेल गरम करून तयार वडे मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • गरमागरम बटाट्याचे मेदूवडे नारळाच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
 

Published On: May 20, 2026 | 09:56 AM

May 20, 2026 | 09:56 AM
