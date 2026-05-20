Free Fire Max: प्लेयर्ससाठी खुशखबर! स्पिन करा अन् जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स… ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire MAX मध्ये आणखी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना नवीन ईमोट्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागणार आहे. ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार, जाणून घेऊया.

Updated On: May 20, 2026 | 10:03 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन रॉयल ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना स्वीटन अप इमोट मिळवण्याची संधी मिळत आहे.
  • प्लेअर्स फक्त 20 डायमंड्स खर्च करून स्पिन करू शकतात, तर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स लागणार आहेत.
  • या ईव्हेंटमध्ये अनेक खास इमोट्ससोबत वेपन लूट क्रेट्स आणि इतर धमाकेदार रिवॉर्ड्सही मिळणार आहेत.
Free Fire MAX मध्ये एक नवीन लक रॉयल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक विविध ईमोट्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या ईमोट्सद्वारे प्लेअर्स गेममध्ये भावना व्यक्त करू शकतात. प्रत्येक ईमोटमध्ये एक यूनिक अ‍ॅक्शन अ‍ॅनिमेशन पाहायला मिळतं. पण सहसा प्लेअर्सना हे ईमोट्स खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डायमंड्स खर्च करावे लागतात. मात्र गेममध्ये सुरु असलेल्या ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्स अत्यंत कमी डायमंड्सचा वापर करून ईमोट्स अनलॉक करू शकणार आहेत.

गेममध्ये सुरु झालेला नवा ईव्हेंट हा एक इमोट रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध ईमोट्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यामध्ये स्वीटन अप इमोट, आय हार्ट यू, पावर ऑफ इक्लिअप्स, सोअरिंग अप सारख्या इत्यादी ईमोट्सचा समावेश आहे. केवळ ईमोट्सच नाही तर प्लेअर्सना या ईव्हेंटमध्ये इतर धमाकेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची देखील संधी मिळणार आहे. पण हे रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे आणि स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. हा ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 8 ते 10 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

स्पिन करण्यासाठी खर्च करा इतके डायमंड्स

फ्री फायर मॅक्समध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 ऐवजी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • स्वीटन अप इमोट
  • आय हार्ट यू
  • पावर ऑफ इक्लिअप्स
  • सोअरिंग अप

ईव्हेंटमध्ये मिळणारी इतर बक्षीसे

  • क्रॅक ऑफ डाऊन (टॉप)
  • क्रॅक ऑफ डाऊन (बॉटम)
  • ऐस गेमर (टॉप)
  • ऐस गेमर (बॉटम)
  • ऐस गेमर (हेड)
  • ऐस गेमर (शूज)
  • हाय एंड कंट्रोलर
  • पॅरांग कटॅस्ट्रोफी स्लॅशर
  • बीस्ट ऑफ लेजंड (ए.यु.जी.) वेपन लूट क्रेट
  • प्रिझमॅटिक ब्लेझर (एम-82-बी) वेपन लूट क्रेट
  • वूंड स्ट्रोक्स (व्ही.एस.एस.) वेपन लूट क्रेट
  • ए.एन.-94डार्ट इलेक्ट्रिक लूट क्रेट
  • व्हायोलेट फिअर (एम-२४) वेपन लूट क्रेट
  • हॉक विंग (व्हेक्टर) वेपन लूट क्रेट
  • रोड सॅव्ही (जी-36) वेपन लूट क्रेट
  • एम-60 गोल्ड कोटेड वेपन लूट क्रेट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • टीम बूस्टर
  • एनहान्स हॅमर
  • सुपर लेग पॉकेट

लक रॉयल ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • इथे तुम्हाला हाइलाइट्स ऑप्शन दिसेल.
  • हाइलाइट्समध्ये तुम्हाला लक रॉयल ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या स्क्रीनवर ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती ओपन होईल.

Published On: May 20, 2026 | 10:03 AM

Medical Shops Strike: मेडिकल स्टोअर्स बंदमुळे नागरिक हैराण; मागण्या न मानल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

