Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Bcci Announces India Squad Vs Afghanistan Captain Player Salary Structure

Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

Team India Salary Structure: बीसीसीआयने (BCCI) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली असून शुभमन गिलकडे कर्णधारपद सोपवले आहे. भारतीय कर्णधाराला इतर खेळाडूंपेक्षा जास्त पगार मिळतो का आणि बीसीसीआयची ग्रेड सिस्टीम कशी असते? पाहा सविस्तर.

Updated On: May 20, 2026 | 10:10 AM
BCCI

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

Team India Salary Structure: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI)  अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या आगामी सामन्यांसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. यामध्ये शुभमन गिलकडे वनडे (एकदिवसीय) आणि कसोटी (Test) संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. तर कसोटी उपकर्णधारपदी केएल राहुलची नियुक्ती केली आहे तर वनडे सामन्यामध्ये ही जबाबदारी श्रेयश अय्यर सांभाळणार आहे. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का टीम इंडियाच्या कर्णधाराला किती पगार मिळतो? चला तर मग जाणून घेऊया.

भारतीय क्रिकेटमध्ये कर्णधाराला केंद्रीय करार पद्धती अंतर्गत पैसे मिळतात, ज्यामध्ये इतर खेळांडूंचाही समावेश असतो. बीसीसीआय दरवर्षी वेगवेगळ्या ग्रेडमध्ये खेळाडूंची विभागणी करते आणि त्यानुसार वार्षिक मानधन दिले जाते.

कशा आहेत ग्रेड?

या करारामध्ये सर्वात वर ‘ग्रेड ए+’ (Grade A+) असते. या ग्रेडमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाडूंना वार्षिक 7 कोटी रूपये मिळतात. यानंतर ‘ग्रेड ए’ मधील खेळाडूंना 5 कोटी तर ‘ग्रेड बी’ मधील खेळाडूंना 3 कोटी रुपये आणि ‘ग्रेड सी’ मधील खेळाडूंना 1 कोटी रुपये मिळतात. कर्णधार जर ‘ए+ग्रेड’ मध्ये असेल तर त्याला 7 कोटी रुपये मिळतील आणि तो ‘ए ग्रेड’ मध्ये असेल तर त्याला 5 कोटी रुपये मिळतील म्हणजेच मिळणारी रक्कम ही खेळाडूच्या ग्रेडवरून ठरते कर्णधारपदावरून नाही.

RCC Nanded: शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर नांदेडमधील नामांकित कोचिंग क्लासेस बंद; काय आहे पडद्यामागचे सत्य?

मॅच फी (सामन्याचे शुल्क) बद्दल जाणून घ्या

आता मॅच फी बद्द्ल जाणून घेऊया. जेव्हा एखादा खेळाडू कसोटी सामन्यासाठी खेळतो तेव्हा त्याला  15 लाख रुपये, वनडेसाठी अंदाजे 6 ते 7 लाख रुपये आणि टी-२० सामन्यासाठी प्रति सामना 3 लाख रुपये दिले जातात. जर एखादा खेळाडू 15 जणांच्या संघात खेळत असेल परंतु अंतिम ११ (Playing-11) मध्ये खेळत नसेल, तर त्याला या फीच्या साधारण आर्धी रक्कम मिळते. म्हणजेच, जर शुभमन गिल कर्णधार असेल आणि इतर कोणताही खेळाडू त्याच सामन्यात खेळत असेल तर दोघांनाही मिळणारी मॅच फी समान असेल.

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुरुस्तीची शेवटची तारीख माहितीये का?

Web Title: Bcci announces india squad vs afghanistan captain player salary structure

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..
1

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

May 20, 2026 | 10:10 AM
Free Fire Max: प्लेयर्ससाठी खुशखबर! स्पिन करा अन् जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स… ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: प्लेयर्ससाठी खुशखबर! स्पिन करा अन् जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स… ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

May 20, 2026 | 10:03 AM
Recipe : डाळीपासून नाही यंदा बटाट्यापासून झटपट बनवा कुरकरीत मेदुवडे, रेसिपी नोट करा

Recipe : डाळीपासून नाही यंदा बटाट्यापासून झटपट बनवा कुरकरीत मेदुवडे, रेसिपी नोट करा

May 20, 2026 | 09:56 AM
Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

May 20, 2026 | 09:53 AM
Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

May 20, 2026 | 09:43 AM
Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

May 20, 2026 | 09:42 AM
Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

May 20, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM