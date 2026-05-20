Team India Salary Structure: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या आगामी सामन्यांसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. यामध्ये शुभमन गिलकडे वनडे (एकदिवसीय) आणि कसोटी (Test) संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. तर कसोटी उपकर्णधारपदी केएल राहुलची नियुक्ती केली आहे तर वनडे सामन्यामध्ये ही जबाबदारी श्रेयश अय्यर सांभाळणार आहे. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का टीम इंडियाच्या कर्णधाराला किती पगार मिळतो? चला तर मग जाणून घेऊया.
भारतीय क्रिकेटमध्ये कर्णधाराला केंद्रीय करार पद्धती अंतर्गत पैसे मिळतात, ज्यामध्ये इतर खेळांडूंचाही समावेश असतो. बीसीसीआय दरवर्षी वेगवेगळ्या ग्रेडमध्ये खेळाडूंची विभागणी करते आणि त्यानुसार वार्षिक मानधन दिले जाते.
या करारामध्ये सर्वात वर ‘ग्रेड ए+’ (Grade A+) असते. या ग्रेडमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाडूंना वार्षिक 7 कोटी रूपये मिळतात. यानंतर ‘ग्रेड ए’ मधील खेळाडूंना 5 कोटी तर ‘ग्रेड बी’ मधील खेळाडूंना 3 कोटी रुपये आणि ‘ग्रेड सी’ मधील खेळाडूंना 1 कोटी रुपये मिळतात. कर्णधार जर ‘ए+ग्रेड’ मध्ये असेल तर त्याला 7 कोटी रुपये मिळतील आणि तो ‘ए ग्रेड’ मध्ये असेल तर त्याला 5 कोटी रुपये मिळतील म्हणजेच मिळणारी रक्कम ही खेळाडूच्या ग्रेडवरून ठरते कर्णधारपदावरून नाही.
आता मॅच फी बद्द्ल जाणून घेऊया. जेव्हा एखादा खेळाडू कसोटी सामन्यासाठी खेळतो तेव्हा त्याला 15 लाख रुपये, वनडेसाठी अंदाजे 6 ते 7 लाख रुपये आणि टी-२० सामन्यासाठी प्रति सामना 3 लाख रुपये दिले जातात. जर एखादा खेळाडू 15 जणांच्या संघात खेळत असेल परंतु अंतिम ११ (Playing-11) मध्ये खेळत नसेल, तर त्याला या फीच्या साधारण आर्धी रक्कम मिळते. म्हणजेच, जर शुभमन गिल कर्णधार असेल आणि इतर कोणताही खेळाडू त्याच सामन्यात खेळत असेल तर दोघांनाही मिळणारी मॅच फी समान असेल.
