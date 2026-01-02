काश्मिरी क्रिकेटपटूच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज; वादानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी केली कारवाई

स्थानिक स्पर्धेत एका क्रिकेटपटूला त्याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज लावून खेळताना पाहिल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि त्या क्रिकेटपटू आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना चौकशीसाठी बोलावले. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, स्थानिक स्पर्धेचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या सामन्यात सहभागी होताना एका क्रिकेटपटूला पॅलेस्टिनी ध्वजासह हेल्मेट घालून पाहिलं गेलं.
“जम्मूमधील एका खाजगी स्पर्धेत क्रिकेट सामन्यादरम्यान त्याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज वापरल्याप्रकरणी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी एका क्रिकेटपटू आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे,” असं पोलिसांनी सांगितलं. सामन्यादरम्यान कोणत्या परिस्थितीत ध्वज दाखवण्यात आला हे शोधणे हा तपासाचा उद्देश असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
Target Olympic Podium Scheme: डोपिंगमुळे रितिका हुड्डाला मोठा फटका! ‘टॉप्स’ कोर गटात कंपाऊंड तिरंदाजाचा समावेश
फुरकान भट असे या क्रिकेटपटूचे नाव आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, बुधवारी सुरू असलेल्या जम्मू-काश्मीर चॅम्पियन्स लीग क्रिकेट स्पर्धेत जेके११ किंग्ज आणि जम्मू ट्रेलब्लेझर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान ही घटना घडली. खेळताना भटने त्याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज घातलेला दिसला, ज्यामुळे हे प्रकरण पोलिसांच्या निदर्शनास आले.या घटनेसंदर्भात स्पर्धा आयोजकांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही परवानग्या घेतल्या गेल्या का, स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि क्रीडा स्पर्धेदरम्यान ध्वज लावण्यामागील हेतू काय होता हे पोलिस तपासत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही स्पर्धा खाजगीरित्या आयोजित स्थानिक लीग आहे आणि कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेशी संलग्न नाही. पोलिसांनी सांगितले की आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही आणि सध्याची पावले चौकशी आणि तथ्य शोधण्यापुरती मर्यादित आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील ही दुसरी लीग आहे जी चौकशीच्या कक्षेत आली आहे.
🚨 CRICKETER WITH PALESTINE FLAG ARRESTED IN INDIA 🚨 Cricketer Furqan Bhat has been summoned by J&K police after he played a match in Jammu, India – wearing a Palestine 🇵🇸 flag on his helmet during the J&K Champions League 😲 – What’s your take 🤔 pic.twitter.com/OsVkpjC44x — Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 2, 2026
खाजगीरित्या चालवल्या जाणाऱ्या इंडियन हेडे प्रीमियर लीग (IHPL) च्या आयोजकांवर खेळाडू, सामना अधिकारी, प्रसारक आणि हॉटेल मालकांची फसवणूक करून १ नोव्हेंबर रोजी श्रीनगरमधून पळून गेल्याचा आरोप आहे. २५ ऑक्टोबर रोजी श्रीनगरमधील बक्षी स्टेडियमवर ख्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल आणि थिसारा परेरा सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्टार खेळाडूंसह सुरू झालेली इंडियन हेवन प्रीमियर लीग नियोजित २७ पैकी फक्त १२ सामने खेळल्यानंतर रद्द करण्यात आली.
मोहाली येथील युवा सोसायटीने आयोजित केलेल्या या लीगमध्ये आठ संघांचा समावेश होता: पुलवामा टायटन्स, लडाख हिरोज, श्रीनगर सुल्तान्स, किश्तवार जायंट्स, गुलमर्ग रॉयल्स, पटनीटॉप वॉरियर्स, जम्मू लायन्स आणि उरी पँथर्स. ही स्पर्धा ८ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती.